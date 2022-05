Kritiek op de toegekende strafschop door de VAR: hoe kon dit gebeuren?

Als er één voetbalmoment zal zijn gememoreerd bij het koffieapparaat op kantoor, dan was het wel de strafschop van Feyenoord tegen PSV (2-2) nadat scheidsrechter Serdar Gözübyük in blessuretijd hands had geconstateerd van PSV-speler Mauro.

Dacht PSV voor dat beslissende moment nog kans te maken op de landstitel, erna was zo ongeveer alle hoop vervlogen en zwol de discussie aan over het optreden van de scheidsrechter en zijn video-assistent (VAR).

Maandag gaf de KNVB uitsluitsel: het was géén penalty en de VAR had moeten ingrijpen. Het bewijst eens te meer dat in het voetbal nog altijd misverstanden bestaan over de video-arbitrage.

Scheidsrechters kunnen niet zelf een review aanvragen

Aan tafel bij NOS Studio Voetbal werd zondagavond gesuggereerd dat scheidsrechter Gözübüyük het strafschopmoment graag had teruggezien als hij daar de kans voor had gekregen. Mag dit dan niet? Jawel, zeggen experts. Ook als de VAR niet ingrijpt, kunnen scheidsrechters een review aanvragen. De VAR zet de beelden vervolgens klaar op het beeldscherm langs de kant.

Dit gebeurt alleen niet vaak. Scheidsrechters vragen niet snel uit zichzelf om een check. Deels omdat zij zich dan kwetsbaar opstellen, maar vooral vanwege de regels. Die schrijven voor dat de VAR alleen ingrijpt bij zogenoemde ‘ 100 procent-fouten’. Oftewel, wanneer de VAR niet ingrijpt, dan zit de scheidsrechter goed. En dus hoeft hij de beelden ook niet terug te zien.

Toch is dit aan het veranderen. De FIFA wil al dat scheidsrechters ook bij vermoedens van fouten naar het beeldscherm lopen en ook onder Nederlandse arbiters is veel discussie over die ‘100 procent’. Veel scheidsrechters willen ook bij gerede twijfel (zoals bij de strafschop van Feyenoord) naar de kant worden geroepen. Want stel dat een beslissing voor 80 procent fout is, is dat ook behoorlijk fout.

Concreet betekent dit dat de VAR kan zeggen: „Ik kan je steunen, maar vindt het meer niet dan wel een strafschop.” In de praktijk gebeurt dit steeds vaker. Of videoscheidsrechter Pol van Boekel zondag iets dergelijks tegen Gozübüyük heeft gezegd, is onbekend.

De voetbalwereld wil dat het deze kant op gaat. Soms kunnen beslissingen zulke grote gevolgen hebben – door de 2-2 tegen Feyenoord kan PSV de titel nagenoeg vergeten – dat spelers en trainers van scheidsrechters 100 procent zekerheid verwachten.

De VAR bepaalt

Ook al lijkt het soms anders, sinds zijn officiële intrede in 2018 is de VAR nooit meer geweest dan adviseur. De scheidsrechter heeft het eerste en laatste woord. Hiermee hebben de internationale voetbalbonden willen voorkomen dat de scheidsrechter aan gezag en autoriteit verliest. Bij hockey is de videoscheidsrechter wel bepalend als hij in actie moet komen.

Bij de VAR is hier wel mee geëxperimenteerd. In 2016, bij de eerste officiële wedstrijd in Nederland met video-arbitrage, had scheidsrechter Danny Makkelie nog geen beeldscherm tot zijn beschikking en deelde hij, puur op advies van de VAR, een rode kaart uit. De spelers vonden het gek, de scheidsrechter ook. Die gaf eerst geel. Daarna moest hij alsnog een speler wegsturen zonder zeker te weten of hij het zelf ook óók rood vond.

De VAR ziet alles

Nee, de VAR ziet niet alles. Neem het omstreden tweede doelpunt van Ajax in januari op bezoek bij PSV (1-2), waarover PSV-trainer Schmidt zondag nogmaals zijn beklag deed. Hij doelde daarbij op het vermeende feit dat de bal voor de beslissende goal van Noussair Mazraoui over de zijlijn was geweest. „Dat was ook een ongelooflijke beslissing. Als je al die punten optelt, denk ik dat wij eerste staan en Ajax tweede.”

De realiteit is dat de VAR niet over de technische hulpmiddelen beschikte om die dag honderd procent zeker te weten dat de bal uit was.

Wel ontgaat de VAR het nodige. Vraag dat maar aan NEC-directeur Wilco van Schaik, die in maart nog een boze brief aan de KNVB schreef. Het ging over de gemiste handsbal van een Sparta-speler die NEC een strafschop had kunnen opleveren. En over nóg een gemiste handsbal tegen AZ plus een rode kaart voor een NEC-verdediger waarvan de scheidsrechter achteraf zei dat dit een te zware straf was geweest en waarvoor de VAR hem had kunnen behoeden.

Buitenspeltechnologie is onfeilbaar

Vanwege alle tumult rond Feyenoord-PSV verdween dit weekend een ander opmerkelijk VAR-moment al snel naar de achtergrond: het afgekeurde doelpunt van PEC Zwolle tegen FC Utrecht, vanwege buitenspel. Op basis van de computerlijn die hij had getrokken, had VAR Bas Nijhuis gelijk. Alleen: Nijhuis bleek de verkeerde speler van FC Utrecht als uitgangspunt te hebben gebruikt. Niet de waarneming maar de lijn was onjuist.

Zolang de VAR het startpunt van de lijn moet bepalen, is zo’n menselijke fout niet uit te sluiten, zeggen experts. Relevant is namelijk met welk lichaamsdeel een speler buitenspel staat. Dat onderscheid kunnen computers vooralsnog niet maken. Een voet, een arm? En waar loopt de schouder (wel buitenspel) over in de bovenarm (geen buitenspel)?