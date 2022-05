Uitgevers, boekhandels en krantenbedrijf DPG beginnen audioplatform: Fluister

Een groep Nederlandse uitgevers, boekhandels en mediabedrijf DPG gaan samen een platform oprichten, waarop voor 12,99 euro per maand luisterboeken, e-books en podcasts worden aangeboden. Het platform gaat Fluister heten en moet volgens een persbericht volgende maand van start gaan. Als investeerder is Veronica Ventures bij het project betrokken, de investeringstak van Vereniging Veronica.

„Hiermee wordt een groot netwerk van schrijvers, columnisten, journalisten, recensenten en boekverkopers aan elkaar gekoppeld, dat lezers en luisteraars gaat adviseren in de keuze van hun volgende boek of podcast”, aldus het persbericht. „Schrijvers, boekverkopers, journalisten en recensenten zullen zich actief inzetten als leesadviseurs van Fluister, bijvoorbeeld met tiplijstjes”.

Het netwerk wordt gevormd door de boekenuitgevers Singel Uitgeverijen, WPG Uitgevers en VBK Uitgevers, de boekhandelketens Libris en Blz.-boekhandels en het grote mediabedrijf DPG, waartoe onder meer de Volkskrant, AD, nu.nl, Margriet en QMusic behoren.

De aankondiging komt nog geen maand na de komst van Podimo naar Nederland, een Deense aanbieder van podcasts en luisterboeken. Grote internationale platforms als Spotify en Apple zijn de belangrijkste verspreiders van podcasts en bieden ook luisterboeken aan.

„Uitgeverijen en boekhandels zijn al enige tijd in gesprek over de toenemende rol van buitenlandse abonnementsplatforms op de Nederlandse markt en hebben besloten dat het tijd is om daar een eigen initiatief naast te starten”, aldus een toelichting aan de auteurs van de uitgeverijen.

De uitgeverijen die meedoen aan Fluister blijven ook op bestaande platforms podcast aanbieden, zoals Storytel, Kobo en Podimo e-books, luisterboeken.