Reint Wobbes: ‘Alles is te redden, alles is te restaureren’

Huizinge is maar een klein Gronings dorp van 130 inwoners en als die aardbeving er niet geweest was in 2012 zouden er nog veel minder mensen van gehoord hebben dan nu. Er staat een stoere dertiende-eeuwse kerk gebouwd uit kloostermoppen, de grote, rode bakstenen die zo typerend zijn voor het noordelijke gebied en verder is het er stil. Je zou kunnen denken dat er behalve die aardbeving nooit iets gebeurd was. Maar dat is een misverstand.

Dicht bij die kerk staat een grijs geschilderd, voormalig koopmanshuis, later doopsgezinde pastorie, en daar woont Reint Wobbes, een zeer Groningse man van 81, met een hartstocht voor geschiedenis, voor het landschap, voor de historische gebouwen. Hij helpt onwetende bezoekers graag van de lacunes in hun kennis af.

Over deze serie

We leven, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar wat maakt het de moeite waard? Niemand die het definitieve antwoord kan geven, maar menigeen heeft er ideeën of zelfs sterke gevoelens over. Daarnaar vragen we in deze serie kunstenaars, schilders, dichters, musici en wetenschappers.

„Mensen denken dat hier niets gebeurd is. Hou toch op! Hou toch op! Abt Emo heeft hier gewoond, onze dorpsheer had gestudeerd bij Calvijn in Genève, de laatste priester die we hier hadden was een aanhanger van Rudolf Agricola [de grondlegger van het humanisme in Noord-Europa, de leermeester van Erasmus, red.], en dan heb je nog een heel aantal dominees en dorpsheren die gestudeerd hadden. En dan komen er mensen van elders en die vragen zich af: ‘Zullen ze hier vroeger wel eens een boek hebben gelezen?’ Nou en of! Dan geeft een beetje kennis van de geschiedenis klaarheid. En je wordt er ook wat nederiger van.”

In 2012 kreeg hij de Zilveren Anjer, een bekroning voor mensen die zich verdienstelijk inzetten buiten hun vakgebied. Reint Wobbes zette zich in voor het behoud van het landschap en vooral van de oude Groninger kerken en de kerkhoven. Dat soort dingen heeft hem altijd getrokken zegt hij. Als jochie al.

„Ik ging al met mijn vader langs de middeleeuwse kerken, dat interesseerde hem en mij ook. En dan wilde je toch weten wat daar gebeurd was. En dan ging ik het land in en dan lag er een lage dijk – waarom ligt die dijk hier? Een gebied krijgt meer diepte als je er meer van weet. Dat vind ik prettig.” Voor iemand die van kerken houdt, is er in Groningen veel meer te zien dan in, bijvoorbeeld, Amsterdam. Bijna elk dorp heeft een 12de, 13de of 14de-eeuwse kerk.

Voor Wobbes in 1973 in Huizinge kwam wonen, voer hij op een koopvaardijschip. „Tot eind zestiger jaren een relatie van mijn vader vroeg: wil je dat altijd blijven doen? En ik zag aan Martha, mijn vrouw, dat het haar zwaar viel. Ik was negen maanden weg, soms elf maanden. Martha kwam van een boerderij, die zag thuis pa altijd, die krummelde altijd ergens in het land. Ik dacht: ik kan het wel proberen aan de wal, ik kan altijd weer terug. En ik vond een heel leuke baan. Ik zat in staal en beton en zo, en in bouwfouten, ik heb televisietorens en bruggen gerestaureerd, dat soort dingen. Het was een heel mooi, vrij vak.”

Hij kwam dus aan de wal, en wat deed hij:

„Ik ben begonnen met te protesteren.” Hij protesteerde tegen vervuiling, tegen lozingen van de fabrieken in het water en tegen gifbelten. Maar vooral begon hij zich in te zetten voor behoud, van landschappelijke elementen, van boerderijen, en van de mooie, oude kerken. Menige bestuurder heeft hem tegenover zich gevonden als men iets wilde slopen en door nieuw vervangen.

Zijn familie komt uit dit gebied, het Hogeland van Groningen en hij zegt erbij ‘dit is mijn gebied ook’.

Voelt u dat zo?

„Ja, dat voel ik echt. Ik weet ook waar ze gewoond hebben. Ik reed eens met een kennis door het gebied en die zei : ‘Jij hebt ook overal familie’ en ik zei: ‘Jij ook, alleen jij weet het niet en ik wel.’ Ik vind dat leuk om te weten. Ik hoor mensen zeggen: ik ben er trots op een Fries te zijn of een Groninger, maar dat vind ik zo’n onzin. Er is niets om trots op te zijn. Als je je niet kunt voorstellen dat een Twent of een Limburger of een Achterhoeker net zo tevreden is met z’n afkomst als jij, dan is dat vrij beperkt.”

U zou ook best een goede Limburger kunnen zijn?

„Ik denk het wel. Ik heb ook in Haarlem gewoond, toen heb ik me in Haarlem verdiept. Ik wil wel graag weten waar ik woon en wat daar gebeurd is. Toen ik naar Nieuw-Guinea ging in militaire dienst heb ik daar ook boeken over gelezen, je wilt toch iets weten. Nieuwsgierigheid is niet erg toch?”

Nieuwsgierigheid is in zijn geval misschien eerder weetgierigheid of leergierigheid. Hij weet ontzaglijk veel van kerkbouw, van het Groninger landschap en hoe de wierden of terpen ontstaan zijn, van de geschiedenis van het gebied en de mensen die daar woonden en die zich dingen afvroegen.

„Dat vind ik altijd zo prachtig, dat er mensen zijn die zich uit het niets ergens voor gaan interesseren. Mensen die de ogen niet in de zak hebben. Zo’n man als die 19de-eeuwse dominee uit Losdorp, Nicolaas Westendorp, die zich afvroeg: waarom liggen hier allemaal bulten in het land, zijn dat natuurlijke bulten? Of iemand die zegt: goh, dat hele gebied hier heet Fivelingo naar dat stomme slootje langs mijn boerderij, hoe kan dat nou? Dat soort mensen zijn toch leuk?”

Door zulke mensen is men erachter gekomen dat er al van voor de jaartelling hier woonheuvels, wierden, werden opgeworpen, dat de Fivel vroeger een imposante stroom was. Wobbes legt de mensen zulke dingen graag uit, in lezingen en publicaties. Omdat hij ervoor gevraagd wordt en omdat-ie ze dan de ogen kan openen. En omdat hij echt om de geschiedenis en de middeleeuwse kerken geeft.

Foto: Sake Elzinga

„Ik vind het heel belangrijk wat de Stichting Oude Groninger Kerken heeft gedaan. Je moet je voorstellen dat al die kerken echt stonden te verkrotten hoor. Toen wij begonnen in de jaren zeventig zei men: die kerken kunnen helemaal niet meer gered worden. Nou dat is onzin, alles is te redden. Alles is te restaureren. Alles. En je moet onderhouden. Als je het verval ziet en je gaat dan pas onderhouden ben je te laat. Dan kost het veel geld.

„De bedoeling is natuurlijk dat je een beetje zuinig met je omgeving omgaat. Dat is met de kerken zo en dat is met kerkhoven ook zo. En met natuur is dat ook zo. Met alles.”

Er zijn genoeg mensen die zeggen: nou ja dan gaat het maar verloren.

„Ja, die zijn er.”

En wat zegt u dan?

„Heb je weleens van de vader van de dichter Hendrik de Vries gehoord, Wobbe de Vries? Die woonde in Groningen en die sprak voor een chic gezelschap over literatuur en poëzie. En toen zei zo iemand: ‘Wat is nou de zin van poëzie? Ik zie er het nut niet van in’ en toen zei Wobbe de Vries: ‘Daar zal iedere slagersknecht jou gelijk in geven’. Dat is wel heel beroerd voor de slagersknecht, maar zo’n antwoord moet je denk ik geven.”

Jammer voor jou, dus.

„Ik geef ook wel eens les op scholen en dan vragen die kinderen ook soms: waarom moeten we dat weten? Een keer was er een echt vervelende jongen die dat vroeg en toen heb ik gezegd: ‘Omdat je anders net zo stom het graf in gaat als je nu bent.’ Dat verdiende-die ook! Het was een vervelende kerel.”

Hij moet er zelf om lachen en zegt dan: „Iets weten geeft je plezier in het leven. Ook ergernis, want als je van mooie dingen houdt en er wordt lelijk mee omgegaan, dan word ik kregelig. Of kwaad.”

Hij houdt bijvoorbeeld van landschappen, aan de muur in zijn kamer hangen allemaal landschapsschilderijen. Dan heeft u ook flink wat om u aan te ergeren, zeg ik, want veel landschap is behoorlijk lelijk geworden.

„Ja soms kijk ik dan de andere kant op. Veel plekken ga ik ook gewoon niet meer naartoe.”

Hij haalt Nescio aan die zich kwaad maakte om een rij bomen die gekapt werd: „God zal ze eeuwig gloeiend nakend in de hel sansodemirakelen. Deze rij boomen heeft me bijna 60 jaar verheugd.” Het weghalen, het slopen, het vernieuwen, daar heeft hij niet veel mee op.

„In de kerk hadden we laatst ook weer zoiets, zei iemand: die stofzuiger moeten we maar eens vervangen. Ik zeg: waarom? Antwoord: Dat is een heel oud ding. Ja, maar het is een Nilfisk en hij doet het uitstekend, als je de vloer doet, moet je nog oppassen dat het tapijt niet meegaat. Zo’n wereld waarin we leven, het moet maar weg, je moet toch eens een keer iets nieuws hebben – waarom? Wie zegt dat? Een wethouder zei dat ook een keer: ‘Meneer Wobbes, we kunnen niet altijd alles houden.’ Ik zei: ‘Nou als dat dreigt, dan waarschuwen we u bijtijds.’

„Want waar trekt iedereen naartoe? Niet naar de nieuwbouwwijken maar naar het centrum van de stad waar nog iets te zien is. Waar je je fantasie op los kunt laten. En let eens op hoe snel gedateerd sommige van die nieuwbouw is, met al die rare hoeken, met van die nare nisjes waar altijd papier in verdwaald is en het stinkt naar urine. Lelijk en onpraktisch. Het gebouw van de Gasunie in Groningen ook. Tot mijn genoegen lijkt het al een beetje op dat schilderij van de torenbouw van Babel. Nu we weten wat er met het gas gebeurd is, is het een vloek natuurlijk, dan staat daar zo’n drol. De arrogantie. Ik heb altijd gezegd: dat gas is van ons allemaal, hoe durf je daar zo de gebraden haan mee uit te hangen. Alsof het allemaal van jezelf is.”

Liever heeft hij het over wat hem begeestert. Kerkhoven en grafschriften en de veranderende omgang met de dood, bijvoorbeeld. Hij heeft er net nog een verhaal over gehouden, over de, vaak lange, teksten en afbeeldingen die op de grafstenen staan.

„Dat is deels status. Als je in een klein dorp woont en iemand gaat flink uitpakken op het graf, dan wil een ander niet achterblijven. Maar er komt ook een aspect bij natuurlijk, als je van iemand gehouden hebt. Al die praalgraven, dat heb ik wel gezien, die barsten allemaal uit elkaar. Ik heb Martha [zij overleed in januari 2019] een monoliet gegeven, gewoon een staande. Die kan niet kapot. En als-ie scheef staat en je vindt dat erg, dan graaf je ’m uit en je zet hem weer recht. Ik was laatst op een begraafplaats waar een deel van mijn familie ligt, daar staan allemaal van die zerken, dat begint al rond 1800, die staan er nog gewoon, daar mankeert niks aan. Ik vind begraafplaatsen mooi, een prettige plek om te verkeren.”

Wat voor gevoel geeft u dat dan?

„Nou een beetje weemoedig. Maar ook wel leuk. Ik denk aan Martha ook met plezier. Daar zit zelfs wel een triomfantelijk kantje aan, dat ik zo’n leuke vrouw heb gehad.”

Is haar graf voor u belangrijk?

„Jawel. Ik zie het hiervandaan staan. En ik loop er geregeld even naartoe, niet alleen voor haar, ik heb de buren er ook liggen en meer mensen. Ik vind het prettig om mensen in herinnering te houden.”

Hij wijst naar de foto’s in de boekenkast, een aantal van net gestorvenen en verscheidene foto’s van Martha. Ze zijn zo’n vijftig jaar getrouwd geweest.

Hij zucht eens. „Het was een aardig mens. Ze trok haar eigen koers, en ik ook. Ze ging ook bijna nooit met me mee. ‘Ik ben geen aanhangsel van Reint Wobbes’ zei ze trots.”

Vindt u het leven nog evenzeer de moeite waard als toen Martha er nog was?

„Er zit een kras over natuurlijk. Maar voor de rest, ik heb wel plezier in het leven.”

Foto: Sake Elzinga De kerk van Huizinge.

Hij verveelt zich nooit, zegt hij desgevraagd. Maar hij neemt dan ook wel altijd een boek mee, een verslaving noemt hij het, vindt hij zelfs ‘een beetje lelijk’. Kan hij wel mijmeren, vraag ik. Zelden, zegt hij. Vroeger in de auto, als hij lange ritten moest maken. Of als je aan het roer stond op het schip, dan stond je daar urenlang over zee uit te kijken en dan had je alle tijd om over jezelf en over andere dingen na te denken. Of in de trein.

„Een keer reden we met de trein Amersfoort binnen, dan heb je daar van die hoge huizen met tuinen. Dan rijdt er dus een trein langs waar honderden mensen in zitten en dan komt er een man zijn huis uit in zijn onderbroek en die gaat zich daar zo staan uitrekken… Oh, wat is dat een mooi beeld! Die man is zo aan die trein gewend. Maar ook dat je zo’n heimweegevoel krijgt, dat je denkt: daar wonen mensen en ik zal nooit weten hoe dat is.”