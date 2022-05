Premier Sri Lanka stapt op na wekenlange protesten over economische crisis

Premier Mahinda Rajapaksa van Sri Lanka heeft maandag zijn ontslag ingediend bij de president van het land, temidden van protesten die al wekenlang plaatsvinden vanwege een financiële crisis.

De 76-jarige Rajapaksa kondigde zijn vertrek aan op de dag dat bij protesten in Colombo zeker 78 mensen gewond zijn geraakt. Aanhangers van de regeringspartij hebben in de grootste stad en commerciële hoofdstad van het land een groot protestterrein bestormd, waar ze anti-regeringsdemonstranten aanvielen en slaags raakten met de politie. Die gebruikte traangas en waterkanonnen om de groepen uit elkaar te drijven. Na het geweld is een avondklok ingesteld.

Lees ook: In Sri Lanka wordt de stroom dagelijks afgesloten

Er zijn al wekenlang protesten in Sri Lanka, omdat het land kampt met een van de zwaarste financiële crises sinds de onafhankelijkheid in 1948. Het toerisme krabbelde net weer op na de bomaanslagen in Colombo in 2019, maar daarna legde de coronapandemie de sector plat. Vervolgens veroorzaakte de oorlog in Oekraïne een scherpe prijsstijging van olie en andere producten, een groot probleem voor het land dat al jaren handelstekorten heeft en veel importeert. Duizenden vroegen om het ontslag van Rajapaksa en zijn invloedrijke familie. Zijn broer Gotabaya Rajabaksa is president van Sri Lanka.

Geruchten dat de premier zou opstappen, gingen dit weekend al rond. Met zijn aftreden maakt hij ruimte voor een nieuw kabinet. Het is de vraag of dat voor de demonstranten genoeg is. President Rajapaksa twitterde maandag dat hij de gewelddadige acties in het land krachtig veroordeelt. „Geweld lost de huidige problemen niet op.” Hij riep op tot kalmte en lijkt vooralsnog niet van plan om op te stappen.