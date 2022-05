PostNL verwacht aanzienlijk minder winst te maken en gaat eronderuit op de beurs

PostNL profiteert niet langer van de coronacrisis. Het bedrijf bezorgde in het eerste kwartaal van 2022 minder pakketten en minder brieven dan in dezelfde periode in 2021.

Bovendien heeft PostNL de komende tijd last van hoge brandstofprijzen en stijgende loonkosten. Het verwacht voor heel 2022 een aanzienlijke lagere winst dan de directie eerder had voorspeld. Het aantal PostNL verloor maandag ruim 12 procent van zijn waarde.

Op dit moment verwacht PostNL dat 2022 „een uitdagender jaar wordt dan eerder voorzien”, stelde bestuursvoorzitter Herna Verhagen maandagmorgen bij de publicatie van de kwartaalcijfers. Het bedrijf vreest de gevolgen voor de wereldeconomie van de voortdurende oorlog in Oekraïne en de lockdowns vanwege Covid-19 in Azië. De kosten zullen stijgen, te bezorgen volumes aan pakketten en brieven zullen verder dalen.

België

Verhagen gaf maandag geen nadere informatie over de vermeende misstanden bij de tak van het bezorgbedrijf in België. Daar zou onder meer te jong personeel zijn ingezet. De Belgische justitie deed in maart invallen bij drie depots van PostNL in België en pakte drie bestuurders op. Zij zijn inmiddels weer vrij, maar worden nog wel verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie, mensenhandel en valsheid in geschrifte.

De Belgische autoriteiten onderzoeken PostNL al langer vanwege onder meer vermeende misstanden rond zwartwerk en deeltijdwerk. Verhagen herhaalde maandag alleen dat PostNL zich niet herkent in de berichten en dat de zaak „iets is wat ons heel erg raakt”. Volgens het bedrijf controleert PostNL inmiddels de leeftijd van alle personeelsleden die dagelijks bij het Belgische bedrijfsonderdeel aan het werk gaan. Van de ongeveer 53.000 medewerkers van PostNL zijn er bijna 2.400 werkzaam in België.

In het voorbije kwartaal boekte PostNL een omzet van 806 miljoen euro. Dat is 16 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2021. Analisten hadden een omzet van naar schatting 846 miljoen euro verwacht. De kwartaalwinst bedroeg 16 miljoen euro, 88 procent lager dan een jaar eerder. Zowel 2020 als 2021 waren topjaren voor PostNL.

Minder pakketjes

PostNL bezorgde 19,5 procent minder pakketjes dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Analisten rekenden op een daling van ruim 12 procent. Consumenten bestelden minder op internet, gingen weer buitenshuis winkelen en besteedden hun geld weer meer aan diensten – restaurants, cafés, sportwedstrijden, theaters – dan aan producten. Het aantal te bezorgen brieven daalde 7,4 procent.

„Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne ervaren we druk op de pakketvolumes en hogere kosten dan voorzien”, aldus Verhagen. Het bedrijf verwacht over heel 2022 een brutowinst te boeken tussen 170 en 220 miljoen euro. Eerder rekende het op een winst voor rente en belastingen van 210 tot 240 miljoen euro.