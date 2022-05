Poetin zwijgt in langverwachte rede over volgende zetten in Oekraïne

Het was „onberispelijk” verlopen, vond de commentator van de Russische staats-tv. Maar feestelijk was de traditionele militaire parade over het Rode Plein in Moskou deze maandag allerminst. Op de dag dat Rusland de overwinning op nazi-Duitsland vierde, hingen de nederlagen op het Oekraïense slagveld als dikke wolken boven het Kremlin.

In de afgelopen weken was de spanning over 9 mei langzaam opgelopen. Analisten wezen op de veranderde toon van de Russische propagandazenders, waarin steeds vaker werd gesproken over een conflict met de NAVO. De Britse minister van Defensie Ben Wallace voorspelde eerder dat president Vladimir Poetin de Russische ‘Overwinningsdag’ zou aangrijpen om een totale oorlog tegen het ‘fascisme’ en een algehele mobilisatie af te kondigen. Na zware verliezen (het Oekraïense ministerie van Defensie spreekt van 25.500 Russische gesneuvelden) zitten de Russische strijdkrachten te springen om inzetbare militairen. Zonder verse troepen lijken zelfs de beperktere oorlogsdoelen die het Kremlin zich inmiddels heeft gesteld – ‘bevrijding’ van de Donbas – niet haalbaar.

Maar Poetin repte met geen woord over mobilisatie, noch vond hij woorden om de natie te begeesteren. In een korte speech voor de aangetreden troepen probeerde Poetin slechts zijn beslissing om Oekraïne binnen te vallen te rechtvaardigen. De Russische leider sprak over zijn voorstellen aan de NAVO van afgelopen december, waarin Moskou onder meer eiste dat Oekraïne nimmer lid zou worden van het bondgenootschap. Hij sprak over westerse „militaire infrastructuur” en beweerde dat de regering in Kiev een aanval voorbereidde op de „historische gronden” van Rusland, waaronder de Krim. „De NAVO was begonnen met het militair inkapselen van territorium aan onze grenzen”, zo zei Poetin.

‘Preventief verzet’

Ook ditmaal noemde Poetin de invasie geen ‘oorlog’. Zelfs de term ‘speciale militaire operatie’, de formulering die media in Rusland moeten gebruiken, kwam niet over zijn lippen. De Russische president sprak van „preventief verzet” tegen westerse agressie en van „de enig juiste beslissing”. Maar er waren geen waarschuwende woorden aan het adres van de NAVO, en geen nieuwe dreigementen met nucleaire wapens.

Zo was er meer dat ontbrak op deze negende mei. Vanwege laaghangende bewolking kon het lucht-defilé niet doorgaan en miste het publiek de straaljagers in ‘Z’-formatie (het nieuwe propagandasymbool voor de invasie), alsmede Poetins ‘Doomsday plane’, het vliegende commandocentrum dat opstijgt bij een kernoorlog. Hoewel er elfduizend militairen meededen aan de parade, onder wie – volgens Poetin – soldaten van het front, marcheerden er weinig parate eenheden en opvallend veel cadetten over het Rode Plein.

Het moderne materieel dat daarna voorbijdenderde, maakte vooral duidelijk dat veel Russische defensieprojecten zijn vertraagd: van de nieuwe T-14 tanks die voorbijreden, is nog geen enkele in de Donbas gesignaleerd. Ook opvallend: chefstaf Valeri Gerasimov was nergens te bekennen. Begin mei ging het onbevestigde gerucht dat Ruslands hoogste militair gewond was geraakt bij een beschieting van een commandopost in Noord-Oost Oekraïne.

Poetins gezondheid

Ook over Poetins gezondheid werd de afgelopen weken veel gesproken. Volgens Bellingcat-onderzoeker Christo Grozev hebben oligarchen uit de omgeving van de Russische president laten doorschemeren dat Poetin lijdt aan kanker en heeft het FSB-hoofdkwartier in Moskou aan regionale afdelingen geschreven geen acht te slaan op geruchten dat de Russische president ernstig ziek is – wat die geruchten juist aangewakkerd heeft. Maandag leek Poetins gezicht pafferig, en leek de Russische leider wat moeilijk te lopen. Hij oogde teneergeslagen. Sommige westerse waarnemers meenden zelfs tekenen van moedeloosheid te hebben gezien, zoals Ben Wallace. De Britse Defensieminister zei maandag bij Poetin „een glimp van wanhoop” te hebben ontwaard.

Na afloop van de parade reikte de president in het Kremlin de medaille uit die postuum is toegekend aan Vladimir Zjoga, een commandant van de militie van de ‘Volksrepubliek’ Donetsk, die begin maart sneuvelde. De onderscheiding werd in ontvangst genomen door vader Artjom Zjoga – ook een separatistencommandant. „Als er ook maar een kans was geweest om dit probleem met andere, vreedzame middelen op te lossen, hadden we die natuurlijk gegrepen”, zei Poetin tegen Zjoga senior. „Maar we hadden geen keus.” Daarna liep de president voorop in het ‘Onsterfelijke Regiment’, de processie waarin Russische burgers portretten meedragen van familieleden die in Tweede Wereldoorlog hebben gevochten. De eindeloze herhalingen van de oorlogsfilms uit de Sovjettijd op de Russische tv zijn echter geschrapt – te somber.