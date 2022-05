Rusland is Oekraïne binnengevallen omdat de NAVO een bedreiging vormde voor het land. Dat heeft president Vladimir Poetin maandag gezegd in zijn speech tijdens de Russische Dag van de Overwinning. Op het Rode Plein in Moskou zei hij: „De NAVO heeft landen om ons heen geallieerd. Dat vormde een bedreiging voor ons land.” De clash met wat Poetin wederom „neonazi’s” noemde, was volgens hem „onvermijdelijk”.

Poetin noemt de invasie van Oekraïne de „enige juiste beslissing” voor Rusland als „sterk en soeverein” land. „Er wordt gevochten in Oekraïne. Allerlei grote helden uit de geschiedenis hebben daar ook gevochten. Tot onze militairen zeg ik vandaag: jullie vechten voor het vaderland om de lessen van de Tweede Wereldoorlog niet te vergeten.”

„We buigen ons hoofd uit respect voor hen die daar gevochten hebben, voor hun familieleden en vrienden. We buigen onze hoofden voor de herinnering aan Odessa, vernietigd in de Tweede Wereldoorlog, en voor hen die onder het nazisme gestorven zijn.” Daarop vroeg Poetin de aanwezigen om een minuut stilte in acht te nemen.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Poetin over invasie: enige juiste beslissing, NAVO bedreigde Rusland