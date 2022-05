Mondiale megabedrijven voor medisch-technologische hulpmiddelen kopen in Nederland zorgaanbieders voor orthopedische hulpmiddelen zoals protheses, braces, steunkousen en orthopedische schoenen. Onttrokken aan het oog van het grote publiek dreigt er een ‘verticale integratie’ te ontstaan tussen de fabrikant van hulpmiddelen en de onafhankelijke adviseur van de patiënt. Orthopedische zorgaanbieders en adviseurs zijn vaak gevestigd bij ziekenhuizen en revalidatie-instellingen. Zij werken er samen met hooggekwalificeerde zorgprofessionals. Hoe ongebonden zijn deze adviseurs straks? En krijgt de patiënt nog steeds de beste aangepaste schoen, de beste prothese na amputatie of de beste rolstoel aangeboden?

Mark Van Houdenhoven is voorzitter Raad van Bestuur van de Maartenskliniek en bijzonder hoogleraar Economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit.

Onlangs werd duidelijk dat de Duitse hulpmiddelenfabrikant Ottobock de Nederlandse zorgaanbieder voor orthopedische hulpmiddelen Livit heeft overgenomen. Livit, dat in 1926 is opgericht, heeft een omzet van ruim 46 miljoen euro. Het beschikt over vijftig carecenters en honderden servicepunten en spreekuurlocaties. Echter, vergeleken met Ottobock is het een dwerg. Het aankoopbedrag is onbekend, wat opvallend is gezien de transparantie-eisen in de zorg.

Ottobock op zijn beurt is een omvangrijk familiebedrijf dat voor 20 procent in handen is van een Zweedse investeringsmaatschappij. De omzet bedraagt meer dan 1 miljard euro 2019. Deze wereldwijd actieve, innovatieve onderneming is marktleider op het gebied van protheses en partner van de Paralympische Spelen. In 1919 te Berlijn opgericht is het nu gevestigd in Duderstadt, vlakbij Göttingen in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Verdere financiële details zijn amper te vinden.

Onafhankelijkheid

Inmiddels is duidelijk dat Ottobock via het netwerk van Livit in één klap toegang heeft gekregen tot duizenden hulpbehoevende patiënten in Nederland. Het is ook meteen de vraag of de adviseurs van Livit hun onafhankelijkheid met deze nieuwe eigenaar kunnen behouden. Krijgen concurrerende producten straks nog voldoende aandacht of zullen alleen nog maar Ottobock producten geadviseerd worden. En krijgen patiënten dan wel het juiste hulpmiddel aangeboden?

Lees ook: Medisch fabrikant koopt kliniek - ‘gevaarlijke ontwikkeling’

Een bedrijf als Ottobock heeft slechts de belangen van de eigen aandeelhouders te dienen. Wanneer de toegang van nieuwe aanbieders tot de patiënt wordt afgesneden, dan verandert de markt voor medische technologische hulpmiddelen in een onneembare vesting. Gevolg? De vrije keuze voor kwetsbare patiënten verdwijnt.

Vermomd als zorgadviseur krijgt Ottobock als producent van hulpmiddelen bovendien rechtstreeks toegang tot de data van patiënten, waarna die langdurig kunnen worden gevolgd. Op zich is er weinig mis mee als data worden verzameld. Dat hoort wel onder de juiste voorwaarden te gebeuren. Dus wie beheert er bij Ottobock de data, met welk doel en hoe is het gesteld met de privacy van patiënten?

Vermomd als zorgadviseur krijgt Ottobock als producent van hulpmiddelen bovendien rechtstreeks toegang tot de data van patiënten

De zaak Ottobrock staat niet op zichzelf. Neem Össur dat in 1971 in IJsland werd opgericht. Össur is een directe concurrent van Ottobock en eveneens een wereldwijd opererend bedrijf voor medisch-technologische hulpmiddelen als braces en protheses. Omdat Össur aan de beurs is genoteerd, is het verplicht de jaarrekeningen openbaar te maken. Daaruit blijkt dat het concern in 2021 een omzet behaalde van 666 miljoen euro.

Drie dingen vallen hierbij op. De brutowinst is met 63 procent van de omzet zeer hoog. Ook de kosten voor sales, marketing en administratiekosten zijn aanzienlijk: 46 procent. Daardoor is voor elke euro aan verkochte beenprotheses 46 cent nodig voor sales en marketing. Extreem, omdat dit liefst meer dan het dubbele is van de uitgaven aan sales en marketing bij het befaamde kledingmerk Nike.

Aan Research & Development besteedt Össur slechts 30 miljoen euro, een schamele 4 procent van de omzet. Een medisch-technologisch bedrijf voor hulpmiddelen dat 11 keer zoveel uitgeeft aan sales dan aan research is een unicum. Omdat Ottobock en Össur in dezelfde markt met elkaar concurreren en vergelijkbare producten maken voor dezelfde patiëntengroepen, ga ik er voetstoots vanuit dat de cijfers van Ottobock vergelijkbaar zijn.

‘Advies op maat’

Verontrustender is dat ook Össur recent – zonder daar enige ruchtbaarheid aan te geven – een Nederlandse zorgaanbieder en adviseur heeft overgenomen. Dit bedrijf heet Proreva, een zorgorganisatie voor hulpmiddelen die al 45 jaar (volgens eigen zeggen) advies op maat levert. Met vestigingen verspreid over meerdere provincies. Verdere financiële informatie over deze transactie blijft verborgen.

Lees ook: Private equity mengt zich steeds meer in de zorg

Össur is per 18 februari 2022 enig aandeelhouder geworden van Proreva. Uiteraard met hetzelfde effect als bij Ottobrock: directe toegang tot kwetsbare patiënten door verticale integratie, bescherming van de eigen markt en alles voor de aandeelhouder. Ook bij Össur lijkt het onafwendbaar dat onafhankelijk advies op maat van de patiënt verdwijnt.

In mijn optiek is het glashelder wat Össur en Ottobock voor ogen staat. Door de Nederlandse ‘markt’ voor kwetsbare patiënten te verdelen, kunnen zij hun saleskosten verlagen. Sales is immers niet meer nodig. Via de net gekochte zorgbedrijven Livit en Proreva en hun adviseurs van kwetsbare patiënten, kunnen de twee megabedrijven de keuze van hulpmiddelen sturen. Doel zal ongetwijfeld zijn minimaal het huidige rendement te behouden: anders is de overname niet geslaagd.

Deze ontwikkeling is zorgwekkend. Want niet-transparante commerciële bedrijven die zowel producent als adviseur zijn, krijgen rechtstreeks toegang tot hulpbehoevende Nederlandse patiënten, uitsluitend bedoeld om hun aandeelhouders tevreden te stellen. Onafhankelijke advisering en zorg op maat dreigen daarmee te verdwijnen. Het meest verontrustend is dat deze ontwikkeling zonder enige discussie plaatsvindt. Geen enkele belanghebbende roert zich. Geen patiëntenvereniging, geen parlement, geen zorgverzekeraar, toezichthouder of zorgprofessional. Alsof de opinieleiders in de Nederlandse zorg allang zijn uitgepraat.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven