Over de glorie en het verval van vorstenfamilie De Bourbon- Parma

Kerkhistoricus Paul van Geest, hoogleraar aan Tilburg University, stond „te trillen als een rietje” toen hij de verworven papieren van de katholieke vorsten-familie Van Bourbon-Parma voor het eerst in handen kreeg: door paus Pius IX (1792-1878) geschreven brieven, waarin hij de Spaanse en Franse troonpretendent Alfonso Carlos van Bourbon y Austria Este (1849-1936) een hart onder de riem steekt.

„Toch opzien naar het kruis”, luidde zijn advies aan de prins die, net als hij, zijn wereld aan liberalisering ten onder zag gaan. De nauwelijks te ontcijferen krabbel waarmee de paus vlak voor zijn dood nog een brief aan zijn lotgenoot ondertekende, noemt Van Geest „een sensatie”.

Zijn goede vriend Carlos van Bourbon-Parma nam hem twee jaar geleden mee naar een depot in Soest, waar hij de papieren die hij decennia geleden in het Oostenrijkse kasteel Puchheim van zijn grootvader aantrof, had opgeslagen. Naast de brieven van paus Pius IX is er ook correspondentie van de laatste keizerin van Oostenrijk, Zita, een zuster van Carlos’ grootvader Xavier.

De brieven die het Katholieke Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen verwierf, werpen licht op het verval van de macht van kerk en vorsten in het negentiende en twintigste-eeuwse Europa. De familie Van Bourbon-Parma symboliseert zowel de glorie als het verval van het religieuze en erfelijke systeem, waarin enkele families samen met de kerk eeuwenlang de dienst uitmaakten in Europa.

Voor de innige samenwerking tussen kerk en adel was de reformatie de eerste en de Franse revolutie de tweede klap, waarna liberale revoluties in de negentiende eeuw het systeem uitholden en na de Eerste Wereldoorlog alleen de scherven ervan nog restten.

Door God gezonden

Wat overbleef was traditie, en daar weet Carlos van Bourbon-Parma – neef van koning Willem-Alexander – wiens vader grootgebracht werd met het idee dat hij door God gezonden was om koning van Spanje te worden, alles van. Dat uitgerekend het vanouds protestantse Nederland dit katholieke „toparchief”, zoals Van Geest het noemt, verwerft, is te danken aan het feit dat Carlos’ moeder, prinses Irene van Oranje, in 1964 door roeien en ruiten ging om te trouwen met Carlos’ vader, de katholieke troonpretendent Carlos Hugo.

Voor de afstammelingen van de Franse ‘oerkoning’ Lodewijk XIV was het zich liberaliserende Europa vanaf de Franse revolutie steeds onherbergzamer geworden. Maar toen de Spaanse dictator Francisco Franco vanaf 1950 een koning zocht die hem kon opvolgen, zag de in 1859 in het hertogdom Parma onttroonde en in Frankrijk wonende familie Van Bourbon-Parma nieuwe kansen. De vader van Carlos Hugo was in het testament van diens oom, Alfonso Carlos, in 1936 aangewezen als regent der ‘carlisten’, een antiliberale beweging die streefde naar het herstel van orthodox-katholiek koningschap en regionale autonomie in Spanje.

Na een door activisten georganiseerde snelcursus Spaanse taal, cultuur en politiek, hield de in Oxford opgeleide Franse econoom Carlos Hugo in 1957 onder luid gejuich van duizenden carlisten op de berg van Montejurra in het Spaanse Navarra zijn eerste toespraak. Een gearrangeerde ontmoeting met Irene, die in 1961 als bruidsmeisje van Carlos Hugo’s concurrent, Juan Carlos, de aandacht getrokken had, werd een succes. In het geheim liet ze zich door kardinaal Alfrink dopen in Rome en begin 1964 vertrok ze tot over haar oren verliefd naar Madrid, waarna een verlovingsaankondiging volgde.

Een opstand onder gereformeerden in Nederland was het gevolg en de regering wist zich met de politiek-dynastieke ambities van de tweede dochter van koningin Juliana geen raad. Verloofd met een prinses uit een van de weinige vorstenhuizen die Europa nog had, werd Carlos Hugo in één klap beroemd.

Intussen aarzelde Franco, die meer vertrouwen had in de andere pretendent, Juan Carlos, om hem de Spaanse nationaliteit te geven. Voor het huwelijk kwam in Nederland geen toestemmingswet en de bruiloft werd onder enorme publieke belangstelling, maar zonder Irenes familie, gevierd in Rome.

Toen Carlos Hugo en Irene tijdens een campagnereis door Catalonië openlijk het regionalisme omarmden, sloot Franco definitief de deur, waarna het paar tot verbijstering van velen radicaal van koers veranderde. Onder invloed van Carlos Hugo’s activistische zusje, María Teresa, werd ‘zelfsturend socialisme’ vanaf 1967 de nieuwe carlistische koers, een plan waarvoor inspiratie gezocht werd in China, Cuba en Joegoslavië. De correspondentie die María Teresa onderhield met politieke zielsverwanten, zoals de Venezolaanse leider Hugo Chávez, is na haar dood in 2020 ook door Carlos verzameld.

Nadat Franco in 1975 na zijn dood werd opgevolgd door Juan Carlos, viel het carlisme uiteen. In 1981 strandde ook het huwelijk met Irene, waarna Carlos Hugo naar Amerika vertrok.

Toen het kasteel Puchheim van grootvader Xavier verkocht werd aan een kloosterorde, snelde zijn zoon Carlos erheen om de bronnen van de familie veilig te stellen. Hij overwoog ze onder te brengen in het Vaticaan waarmee zijn familie al eeuwen nauw verwant is en waar zijn broer, Jaime, tot 2018 Nederlands ambassadeur was. Maar in overleg met Van der Geest en het KDC, dat zich als historisch onderzoekscentrum wil profileren, werd het Nijmegen.

De paus werd overvleugeld

De documenten illustreren van binnenuit wat het verlies van goddelijke macht voor Kerk en adel betekend heeft. „In ieder geval veel reizen”, zegt kerkhistoricus Van Geest. Administratie biedt inzicht in financiële huishouding en omgang met personeel. Van Geest wijst op de paradox van breuk en continuïteit. „De paus werd als wereldleider overvleugeld door de nationalistische generaal Garibaldi, maar behield zijn geestelijke invloed op het volk. De vorstenadel verloor zijn tronen, maar behield enorme vermogens, personeel en maatschappelijke netwerken.”

Carlos wordt door sommige carlisten nog steeds als hun koning beschouwd. Ieder jaar onderneemt hij als eerbetoon aan hun strijd een bedevaart naar de berg van Montejurra in Noord-Spanje. Dat een deel van hun geschiedenis nu in Nederland belandt, noemt hij geen probleem. Zodra het archief geïnventariseerd is, zijn ze welkom in Nijmegen.