Opnieuw tientallen doden bij rellen in Ecuadoraanse gevangenis

Bij rellen in een gevangenis in de Ecuadoraanse plaats Santo Domingo de los Tsachilas zijn maandag zeker 43 gevangenen om het leven gekomen en meerdere gewonden gevallen. Dat heeft de nationale politie bekendgemaakt tijdens een persconferentie, melden internationale media. Zo’n veertig gevangenen die tijdens de opstand probeerden te ontsnappen, zijn opnieuw opgepakt. Het geweld in de Bellavista-gevangenis komt voort uit een aanhoudende strijd tussen rivaliserende bendes.

De gevechten begonnen bij zonsopgang, waarna in de loop van de ochtend op sociale media beelden de ronde deden van op wrede wijze vermoorde gevangenen. De meesten zijn vermoedelijk door messteken om het leven gebracht. Een getuige zei in gesprek met het Ecuadoraanse dagblad El Universo die ochtend meerdere schoten en explosies te hebben gehoord.

De politie en het leger moesten eraan te pas komen om de controle over de gevangenis terug te krijgen. Gedurende de dag verzamelden familieleden van gevangenen zich bij het complex in de hoop informatie te krijgen over het lot van hun geliefden.

Bendegeweld

Volgens de nationale politie houdt het geweld van maandag verband met de overplaatsing van een gevangene uit een gevangenis in de plaats Guayaquil naar Santo Domingo. Het zou gaan om een berucht bendelid dat in april al een van de aanstichters was van rellen in de El Turi-gevangenis in de zuidelijk gelegen stad Cuenca, waarbij twintig doden vielen. „De aanwezigheid van die persoon zorgt voor conflict”, aldus de politie.

Bendegeweld is in de overvolle gevangenissen in Ecuador een hardnekkig probleem. Vanwege meerdere incidenten kondigde de centrumrechtse president Guillermo Lasso in juli vorig jaar de noodtoestand af voor het hele gevangenissysteem en zei hij geld toe om de veiligheid in de gevangenissen te verbeteren.

Ook daarna ging het meerdere malen mis. Zo vielen in de gevangenis in Guayaquil in totaal bijna tweehonderd doden bij twee hevige vechtpartijen tussen rivaliserende bendes, die afgelopen september en november plaatsvonden.