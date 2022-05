Op de babybeurs vind je wasbare luiers en genderneutrale muisjes

Een wc, dat is het eerste dat de bezoekers van de We Are Pregnant-beurs in de Werkspoorkathedraal in Utrecht zien. Een wc met daarnaast een mand vol wc-papier, een bad én een tafeltje met zwangerschapstesten. Allemaal positief. Op de badkamerspiegel staat: Sh*t just got real. Zwanger. En nu? Wat moet je na de positieve test? Bijna 6.000 vierkante meter aan babytrends moet de verse en aanstaande moeder op weg helpen.

We Are Pregnant, dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd, is volgens de deelnemeners het hippe, duurzame, genderneutrale en Instagram-waardige equivalent van de Negenmaandenbeurs. Hier geen – of bijna geen – lichtblauw en babyroze, hier voeren aardetinten de boventoon, zijn de muisjes op de beschuitjes okergeel met olijfgroen en is duurzaam het toverwoord. „Als je die kant opgaat vind je de Verwelkoming, zij organiseren welkomstceremonies voor baby’s, om ze welkom te heten in een gezin, een familie en de wereld en daar staat Babymoon, nog even een weekendje weg vóór je kindje komt”, wijst organisator Sabrina Pieron. „En als je die kant oploopt kom je bij de wasbare luiers.”

Het is lang niet de enige babybeurs naast de bekendste, de Negenmaandenbeurs, die woensdag begint. Er zijn ook specifiekere beurzen. Voor de duurzame moeder, de hippe moeder, de moeder met een groot of juist een klein budget. Voor de moeder die tweedehands wil of juist het nieuwste van het nieuwste. Er is een beurs voor elke moeder, met babyproducten in overvloed.

Ja, het is overweldigend wat je als moeder allemaal nodig lijkt te hebben, zegt hoofdredacteur Carola Siksma-Ruiters van Babywereld, vakblad voor de babybranche. „Vroeger had je een merk dat zich richtte op badplastic, en een ander merk dat zich richtte op kinderwagens. Nu probeert iedereen iets van elke categorie te doen, daardoor is het aanbod enorm toegenomen.”

Siksma-Ruiters is al meer dan twintig jaar trendwatcher op het gebied van babyproducten. Ze heeft de tijden zien veranderen. „Vroeger liet je je als aanstaande moeder informeren door je moeder, zus, oma, tante of vriendin. Nu willen moeders zelfredzaam zijn, ze vragen niet graag om hulp.” Hulp komt in plaats daarvan via de techniek. Zo vinden ze informatie op internet en sociale media, en laten ze zich bijstaan door nieuwe apparaten.

Er wordt wat afgeïnnoveerd, ziet Siksma-Ruiters. Van autostoeltjes met airbag tot elektrisch aangestuurde kinderwagens. Siksma-Ruiters, sinds 2000 organisator van de Baby Innovation Award-verkiezing: „De techniek komt de kinderkamer in. Er zijn mooie genderneutrale dekens en duurzame babykleertjes te vinden op babybeurzen. Maar ondertussen zien we daarbuiten ook de smart nursery opkomen, met babyfoons die van alles registreren, sokjes die de hartslag meten en een app waarmee je de luchtvochtigheid in de kinderkamer kan reguleren.” Volwassenen hebben een smartwatch, waarom zou de techniek stoppen bij de deur van de babykamer? „Maar, we moeten heel erg oppassen dat deze producten de eigen intuïtie van ouders niet in de weg gaan zitten.”

Esthetisch mooie producten

Die eigen intuïtie zegt bijvoorbeeld: waarom zou je geen wasbare luiers gebruiken in plaats van wegwerpluiers? Laura Beijn, consulent bij Nappy.nl en wasbareluier-activist via haar website luierhuis.nl, weet hoeveel wegwerpluiers je nodig hebt voor één kind. „Tussen de 5.000 en 8.000. En aan hoeveel wasbare luiers heb je genoeg denk je?” Met acht luiers per dag, elke drie dagen wassen en genoeg luiers om de wasdag te overbruggen, ben je vanaf 32 luiers klaar, vertelt ze. „En als je een tweede kindje krijgt, begint het bij wegwerpluiers gewoon weer van voren af aan hè, wasbare luiers kunnen makkelijk nog een ronde mee.”

Bezoeker Anne-Lotte Mulder (30) gaat het doen: wasbare luiers. „Mijn vriend was al overtuigd, ik had nog een zetje nodig”, zegt ze. „Ik verklaarde haar voor gek”, zegt haar moeder en aanstaand oma Jolanda de Bruin (59). „Ik heb zelf ook wasbaar geprobeerd, maar ik werd na twee dagen al gillend gek.” Maar, geeft ze toe, deze nieuwe varianten zien er een stuk beter uit dan die witte doeken waar zij het toen mee moest doen. „Ik vind het wel overweldigend hoor, wat je als moeder allemaal denkt te móéten”, zucht De Bruin terwijl ze door de ruimte kijkt.

En er zijn meer tegenbewegingen op de beurs. Bij HAP Paper Babyworld bijvoorbeeld vindt de bezoeker een wiegje en een box van karton. Beide zijn, als je kind eruit gegroeid is, om te toveren tot een bureau of een speelfort. „En als ze er écht klaar mee zijn kan het gewoon bij het oud papier”, zegt ontwerpster Ardie van Bommel (37).

Babybeurs ‘We Are Pregnant’.

Foto: Dieuwertje Bravenboer Wasbare luiers van Nappies.

Foto: Dieuwertje Bravenboer Wasbare luiers van Nappies.

Foto: Dieuwertje Bravenboer Wasbare luiers van Nappies.

Foto: Dieuwertje Bravenboer

Duurzaam is mainstream geworden, zegt ook Siksma-Ruiters. Van hergebruiken en recyclen tot zelfs „leaseproducten”. Buggy’s, bedjes, je gebruikt ze allemaal maar relatief kort. „Skyloop, Tiny Library en BabyLoop springen daarop in, door meubeltjes, wipstoeltjes, buggy’s en kinderwagens te verhuren. Sommige merken leasen ook zelf producten.”

Een andere duurzame optie: zorgen dat je gekochte dingen wilt bewaren. Saskia Swint (33), eigenares van webwinkel Mikomodo, biedt vooral producten van duurzame Scandinavische merken aan. „Niet alleen duurzaam geproduceerd, maar ook duurzaam omdat het esthetisch mooie producten zijn waar je naar wil blijven kijken – ook als je kinderen er op uitgekeken zijn.”

Lees ook: De eerste 1.000 dagen beïnvloeden het hele leven

Meneer Koekepeer, het jonge bedrijf van Suzanne Bakker (34) en haar vriend Marc van Rooijen (39) stelt gendernetruale cadeaupakketten samen, allemaal in naturel tinten. Okergeel, olijfgroen, roestrood en zandkleurig. De pakketten zijn gevuld met duurzame en tweedehands producten én met genderneutrale muisjes, die ze maakten in samenwerking met Stadsgenootjes. „Daar is het mee begonnen, ik heb De Ruijter eens gemaild of ze genderneutrale muisjes konden maken. Dat kon niet, lieten ze weten.” Belachelijk, vond ze dat, dus gingen ze zelf aan de slag. „Proef maar, ze zijn vegan én glutenvrij.”

Op de beurs deint het van de zwangere buiken en kinderwagens. Mannen zie je vrijwel niet. Het zijn aanstaande moeders, aanstaande oma’s en vriendinnen die zich laten informeren. Ze passen draagdoeken, buigen zich over verschillende geboortekaartjes (abstract, met dierenprint en gouden krulletters zijn populair). Ze ruiken aan blikken geitenopvolgmelk en staan in de rij voor een pretecho.

Sensorisch speelgoed

Het mag dan ontbreken aan mannen, jonge kinderen zie je wel overal. Daar wordt op dit soort beurzen op geanticipeerd: er is veel speelgoed en je mag het allemaal uitproberen, van het modulaire speelgoed van Modu tot het sensorische montessori-speelgoed van Your Little Family. De houten harten met kuiltjes waar gekleurde vilten balletjes in moeten worden geplaatst, zijn „goed voor de fijne motoriek”. Ook heeft Your Little Family gekleurde rijst en kinetisch zand in het assortiment. Eigenaresse Bouktje Verstegen Boerma (33) verft de rijst zelf, de houten speelbak die moet voorkomen dat de rijst en het kinetische zand overal terechtkomen, worden op een sociale werkplaats gemaakt.

Al met al is het ondanks de wasbare luiers en de meubels van karton best moeilijk om je niet te laten verleiden tot de aanschaf van onnodige producten. Je ziet het bij de stands waar je producten kunt laten personaliseren: handgeborduurde ‘echo-lijstjes’ (een zwart lapje stof waar met grijs borduurdraad een echo-afbeelding op geborduurd is), tot met de baby-naam bedrukte kussens, knuffels, tegeltjes, kleertjes, dekens, speentjes en meer. Bij die stands is het superdruk.

Ook vriendinnen Fleur Brouwers (24) en Simone van Dijk (30) hebben zich door de gepersonaliseerde producten laten verleiden tot het aanschaffen van spullen die ze „echt niet nodig” hebben. De twee kennen elkaar van de Facebook-pagina ‘Uitgerekend in november’, waar een WhatsApp-groepje met elf vrouwen die bij elkaar in de buurt wonen uit voortvloeide. „Omdat we allemaal kindjes in dezelfde fase hebben kunnen we echt alles met elkaar delen”, zegt Brouwers.

Beeldjes van Bellysisters.

Foto: Dieuwertje Bravenboer De genderneutrale muisjes van Meneertje Koekepeertje.

Foto: Dieuwertje Bravenboer Foto’s Dieuwertje Bravenboer

Maar vandaag zijn ze met zijn tweeën – met z’n vieren als je dochters June en Ava meetelt. Hadden ze iets nodig? „Nee, niks, maar sinds ik moeder ben heb ik ongelofelijke kooplust. Voor een kindje kan je álles kopen”, zegt Van Dijk. Wat heeft ze gekocht? „Een tegeltje met haar geboortebloem en datum, en ik heb een speenlapje met haar naam laten bedrukken.” Die tegeltjes zijn uniek en voor het leven, zegt Kristel Nagel (30) van Tegelmomentje – één van de stands die tegeltjes personaliseert. „Vroeger kreeg je ook een tegeltje bij de geboorte, dat is iets wat je altijd blijft koesteren.”

Ook om altijd te koesteren is een beeldje van het zwangere lijf. De populariteit hiervan vertaalt zich in de hoeveelheid stands die dit aanbieden. Bij Bellyprint, Le Bump én bij Bellysisters staan voorbeelden uitgestald. Jacqueline van Schagen (42) van Bellysisters laat rondlopende bezoekers haar werk zien. Het kan allemaal, zegt ze: met of zonder armen, met of zonder cellulitis en met of zonder duidelijk zichtbare schaamstreek. „Uit ervaring kan ik zeggen dat bijna alle vrouwen het mooier vinden een beeldje te hebben zonder die laatste twee.”

Ook gaan? Deze komen nog

Dit jaar zijn er nog diverse babybeurzen om te bezoeken. De Negenmaandenbeurs (11 t/m 14 mei) heeft „advies van deskundigen op het gebied van styling en nieuwe producten”. MoenFestival (11 juni), dat vroeger Ouders Natuurlijk heette, is een festival „voor ouders die bewust en duurzaam willen leven met hun kinderen”, hier varieert het aanbod bij de stands van zonnepanelen tot biologische zaden en van luiers tot barefootschoenen. In De Wolken Festival, het evenement van Ouders van Nu, zoekt nog een datum. Bij de Gooise Speelgoed & Kinderkledingbeurs (diverse data) wordt veel merkkleding aangeboden en dus zijn er „hogere prijzen”, maar er is ook „genoeg tweedehands”. In België vinden ook nog de Baby Days (diverse data) en Babyboom (14 t/m 16 oktober) plaats. We Are Pregnant vindt nogmaals plaats van 4 tot en met 6 november. Huisje Boompje Baby, in Groningen, zal plaatsvinden van 14 tot en met 16 april 2023.

