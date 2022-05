Niet voor niets heet het: gelóven

Op de feestdag die in Nederland Goede Vrijdag wordt genoemd bracht ik mijn jaarlijkse bezoek aan de synagoge, waar deze dag Pesach heette. Het is een liberale synagoge, waar je wel een keppeltje draagt, maar als niet-gelovige Jood mag je ook naar binnen. Mijn moeder, die net als ik niet religieus werd opgevoed, besloot op latere leeftijd dat ze iedere vrijdag in dit gebouw wilde doorbrengen.

Mijn zoon Samuel bevindt zich in het deel van het autismespectrum waar hij de keppel een petje blijft noemen. In de synagoge keek hij om zich heen en vroeg: „Zitten hier nog andere Joden die bruin zijn, net als ik?”

Ik kon er één vinden, al was die weer op een andere manier bruin dan Samuel: ik vermoedde dat het een Jemenitische Jood was.

En toen gebeurde het. De viering van Pesach bestaat uit een vrij langdurig ritueel van Hebreeuwse liederen zingen. Bij een van die liedjes werd gevraagd of alle kinderen tot twaalf jaar op hun stoel wilden gaan staan. (Je wordt gezien als volwassen na de niet door mij uitgevoerde bar mitswa bij je dertiende verjaardag.)

Toen de kinderen op hun stoel stonden, vroeg de rabbijn of iemand de leiding wilde nemen. Samuel stak zijn vinger op en kreeg een microfoon in zijn handen. Alleen kende hij, anders dan de meeste aanwezigen, deze liedjes niet. Hij had ze zelfs nooit eerder gehoord.

Voorgeschiedenis: dat Lynn en ik, hoe zal ik het zeggen, anders denken over religie, is meestal geen groot probleem in ons huwelijk. Over de rest van het leven zijn we het vaak wel eens. Ze was niet mee naar de synagoge. Maar na het zien van het filmpje waarop Samuel de tekst van de Hebreeuwse liederen niet kende, maar wel voor de hele zaal voorging in zijn eigen geïmproviseerde interpretatie, zei ze dat het niet grappig was. „Als hij de tekst of de betekenis kent, zeg ik: ja, prima.”

Ik vond dat onze zoon een redelijk briljant commentaar had gegeven op de zinloosheid van godsdienst. Het waren maar liedjes. Er bestaan mensen die daar grote symbolische waarde aan hechten. Volgens mijn moeder is religie het enige dat ons als volk bij elkaar heeft gehouden, omdat we nooit een eigen land hadden. Samuel behandelde ze voor wat ze waren: liedjes, die je kunt meezingen, ook als je de tekst niet kent. „En dat zeg ik dan over mijn eigen mensen”, voegde ik er nog aan toe.

Lynn zei dat ze mijn standpunt kende: er is maar één god, de Joodse, en ik geloof niet in hem. Waarom zei ik eigenlijk nooit dat ik niet in háár geloof, hoe wist ik dat het een híj was?

We belandden in onze vaste uitwisseling. In mijn beleving zijn de godsdiensten zoals wij die nu kennen een paar duizend jaar geleden bedacht door mensen die niet konden omgaan met de gruwelijke werkelijkheid: we worden geboren en even later gaan we dood en daarna is er niets meer – om dat leed te verzachten moesten ze verhaaltjes bedenken over leven na de dood.

Zij vond het respectloos dat ik in zulke simpele termen praatte over heilige zaken. En ik was gewoon bang voor de dood.

Ik zei dat gelovigen juist banger zijn, daarom hebben ze die fantasiewereld bedacht waarin zogenaamd van alles gebeurt nadat je dood bent. Niet voor niets heet het: gelóven.

Lynn stelde een vraag waarmee ik wel vaker schaakmat word gezet: „Wat is er Joods aan jou als je niet meedoet aan die religie?”

Ik kon geen betere formulering bedenken dan: „Het is een gevoel van verbondenheid met andere Joden.”

„Waarom zijn we hier dan?” vroeg ze. „Waarom leven we?”

„Ja, dat weet ik dus niet.”

Lynn vond het een zwak antwoord.

„Waarom is dat zwak?”, vroeg ik. Was het niet zwak om zomaar mee te gaan in iets dat andere mensen voor je hebben bedacht?

„Maar je moet toch ergens in geloven?”, vroeg Lynn.

„Nee, waarom?”

We werden onderbroken door Samuel. Hij had weer eens een vraag bedacht: „Weten jullie wat voordringen is? Bestaan er ook mensen die achterdringen?”

O ja, ik wist het weer. Zonder pathetisch te willen doen, voor zover er een zin van het leven bestaat, zie ik dat als: het leven doorgeven.