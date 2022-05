Curtis Rogers over opsporing via dna: ‘Moorden oplossen, wil ik dat wel?’

Op een avond in april 2018 zit Curtis Rogers in Delray Beach, Florida, voor de tv met zijn vrouw. Een Amerikaanse nieuwslezer meldt breaking news. Een seriemoordenaar – de ‘Golden State Killer’ – is opgepakt. Dat lukte dankzij „de meest innovatieve dna-techniek die nu bestaat”, zei de dienstdoende officier van justitie. Curtis Rogers herinnert zich hoe hij zijn vrouw aankeek, de wenkbrauwen gefronst: „Hebben ze dit via ons gedaan?”

Een dag na de arrestatie van de Golden State Killer staan er voor het kantoor van Rogers tientallen journalisten en televisiebusjes. Curtis’ website is inderdaad gebruikt om een van de meest gezochte seriemoordenaars van het land te ontmaskeren.

„Ik wist niet wat ik hoorde”, zegt Rogers. „Niemand had me geïnformeerd. En ineens besefte ik: mijn website kan dus moorden oplossen. Maar wil ik dat wel?”

GEDMatch, zo heet de website die Rogers in 2010 oprichtte. Op de site kan een dna-profiel vergeleken worden met honderdduizenden andere profielen. De site begon als hobbyproject van Rogers en collega John Olson, en richtte zich op mensen die hun dna uploaden omdat ze op zoek zijn naar hun familiegeschiedenis. Via GED-Match konden ze eenvoudig stambomen maken en erachter komen hoe bijvoorbeeld ontbrekende delen van hun stamboom eruit zien.

De voordelen van deze vorm van opsporing zijn zo overweldigend groot

Gedmatch is interessant voor opsporingsdiensten, omdat een veel groter deel van het dna wordt uitgelezen dan in politieonderzoek gebruikelijk is. Zo kunnen hele verre verwanten worden gevonden. Bij dna-verwantschapsonderzoek, dat in Nederland werd ingezet in de zaak-Nicky Verstappen, worden alleen relatief nauwe verwanten ontdekt.

Dubbele moord

De methode wordt inmiddels ook buiten de VS ingezet; in Zweden is er een dubbele moord mee opgelost. Drie jaar geleden kondigden de cold case-teams van de Rotterdamse en Amsterdamse politie aan dat zij particuliere dna-databanken wilden gebruiken om de identiteit van onbekende doden te achterhalen, maar zover is het nog niet. Het is nog de vraag in welke mate particuliere databanken kunnen worden gebruikt in het Nederlandse strafrecht. De profielen zijn geüpload in databanken van Amerikaanse bedrijven, waardoor er vanuit Nederland weinig toezicht op is.

Curtis Rogers (83) is een paar dagen in Nederland op vakantie en maakt tussen museumbezoek door tijd vrij voor een interview. Dat doet hij graag, zegt Rogers, „omdat ik het gevoel heb dat de meerwaarde van het inzetten van genealogische databanken in Europa nog steeds niet helemaal wordt begrepen”.

Jarenlang kende Rogers moordonderzoeken enkel van tv. Maar sinds de politie in het geheim GEDMatch gebruikte om een doorbraak in een zaak te forceren, staat hij geregeld in contact met nabestaanden van vermoorde mensen – en met rechercheurs vanuit de hele wereld.

Er zijn veel genetische databanken in de VS en daarbuiten. Dat de politie zich juist tot GEDMatch wendde om de zaak van de Golden State Killer op te lossen, hangt samen met iets simpels: waar andere sites een buisje spuug verlangen van een klant voordat ze een profiel matchen met hun dataverzameling, accepteert GED-Match alle profielen in digitale vorm, ook van, bijvoorbeeld, een onbekende seriemoordenaar. De verre familieleden die GEDMatch vindt, zijn op die manier goud voor rechercheurs. Door hun stamboom te ‘leggen’, kan de politie bij de dader uitkomen.

Curtis Rogers: „In Europa wordt de meerwaarde nog steeds niet begrepen.” Foto ANP

Toch twijfelde Rogers aanvankelijk of genealogische databanken wel ingezet moesten worden bij moordzaken of bij het identificeren van onbekende doden. „Ik maakte me zorgen. Had ik de privacy van de bezoekers van mijn website wel voldoende beschermd. Zou iemand een civiele zaak aanspannen tegen GEDMatch? Maar dat gebeurde niet.”

In plaats daarvan krijgt Rogers positieve reacties. In 2019 kwam de eerste zaak die GEDMatch heeft helpen oplossen voor de rechter. Rogers was een bonk zenuwen, maar kritiek bleef uit. Wel kreeg hij een „dankbaar” mailtje van een nabestaande van de slachtoffers. Meer mail volgde. De dochter van een moordenaar schreef hem dat ze haar profiel op GEDMatchwil hebben omdat ze „100 procent zeker wil weten” dat haar dna beschikbaar is voor politieonderzoekers.

Weerstand tegen deze wijze van opsporing is vaak gebaseerd op misverstanden, zegt Rogers. Zo deelt GED-Match geen dna-profielen met de autoriteiten, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt. Rechercheurs die gebruikmaken van de site krijgen alleen te zien welke profielen er matchen met het profiel van een verdachte. „De politie kan niet door onze database gaan lopen grasduinen.”

Toestemming

Het allerbelangrijkste: gebruikers van de site moeten sinds 2018 toestemming geven voor forensisch gebruik van hun profiel. Dat hebben inmiddels honderdduizenden gebruikers gedaan. „Mensen die de politie echt willen helpen”, zegt Rogers.

Risico’s zijn er wel. Zo verstrekte een rechter in Florida in 2019 een dwangbevel waarmee een rechercheur uit Orlando toegang tot alle profielen wist af te dwingen. Een jaar later moest de site korte tijd offline na een hack. Ook toen waren profielen van mensen die géén toestemming hadden gegeven voor forensisch gebruik korte tijd zichtbaar voor de politie.

Rogers volgt het politieke debat over dna-opsporing in Europa met een schuin oog. Commerciële dna- tests zijn in Frankrijk verboden. „Gestoord”, meent Rogers. Ook de Nederlandse overheid laat volgens hem nabestaanden van misdrijven in de steek. Juridische discussies over privacy en controle ziet hij als triviaal. „De voordelen van deze vorm van opsporing zijn zo overweldigend groot. Voor de families, de mensen die er nog zijn.” Hij snapt niet waarom de Nederlandse staat barrières opwerpt als mensen vrijwillig hun dna afstaan voor opsporing.

Rogers, die volgende maand 84 wordt, heeft GEDMatch inmiddels verkocht aan Verogen, een bedrijf gespecialiseerd in opsporing via dna. Het leverde hem op zijn oude dag miljoenen op en een gevoel van verwondering. „Het idee was ooit een simpele, kleine website”, zegt Rogers. „Ik had vooraf geen idee dat het zo groot zou worden.”