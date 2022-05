Moet mijn dochter (10) uitdagender onderwijs volgen?

Moeder: „Mijn dochter (10) werd vanuit school uitgenodigd om één dag in de week extern onderwijs te volgen voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Een prachtige kans, waar ze zelf ook heel enthousiast over was. Ongeveer een maand na de start van dit programma gaf ze aan het niet leuk te vinden en ermee te willen stoppen. Ik krijg niet duidelijk waarom ze het niet leuk vond. Omdat ze in een klas met allemaal nieuwe mensen kwam, omdat ze opeens werd uitgedaagd en bang was dat ze het niet kon, wilde ze gewoon normaal meedraaien en geen uitzondering zijn? Wat te doen? Volhouden vanuit het idee dat het een prachtige kans is, of accepteren dat sommige keuzes nou eenmaal anders mogen uitpakken?”

Leren inspireren

Jelle Jolles is hoogleraar neuropsychologie en auteur van Het tienerbrein en Leer je kind kennen.

Jelle Jolles: „Ik zie in dit soort situaties vaak dat kinderen het enthousiasme van hun ouders volgen, en dan teleurgesteld raken omdat ze niet snappen wat de bedoeling is. We moeten uitleggen waaróm iets zinvol en leuk is. Ga niet meteen mee in de eerste reactie van uw dochter. Kinderen hoeven niet meteen iets leuk te vinden, ze moeten soms aan iets wennen voordat ze het kunnen waarderen. Waar knapt ze op af? Is dit onderwijs ‘uitdagend’ omdat leerlingen creatieve oplossingen moeten zoeken, en hun nieuwsgierigheid wordt gestimuleerd? Of ligt de ‘uitdaging’ in moeilijker versies van leerstof die ze al beheersen? In dat laatste geval snap ik haar teleurstelling.

„Stel dat ze het niet leuk vindt omdat ze bang is te falen, dan is dat een extra reden om met haar te praten en haar te inspireren. Er zullen meer uitdagingen komen, en het is waardevol daarmee te oefenen, en te ervaren dat het zinvol kan zijn om nieuwe kennis op te doen.

„Uw feedback kan haar helpen verwoorden waaróm ze dit wel of niet wil. Ook daardoor kan ze groeien in haar overwegingen en beslissingen.”

Zorgvuldig afwegen

Bas Levering is hoofdredacteur van Pedagogiek in praktijk.

Bas Levering: „Het Nederlandse onderwijs staat internationaal goed bekend om de zorg voor de achterblijvers, maar niet om de extra mogelijkheden die het voorlopers biedt. Daarom is het goed dat de school uw dochter dit voorstel doet. Het is jammer dat ze afhaakt, zeker als ze eerst zo enthousiast was, want dat is van het grootste belang hier: dat uw dochter het zelf wil. Maar ze moet dan wel kunnen uitleggen waarom ze het niet leuk vindt.

„U bent duidelijk geen moeder die koste wat het kost het allerhoogste voor uw kind wilt, en u stelt al de goede vragen, maar daar komt kennelijk geen antwoord op.

„Het verhaal doet vermoeden dat uw dochter geen aansluiting vindt, maar dat is wellicht eenvoudig te verhelpen als een leerkracht van de nieuwe school een leerling vraagt uw dochter een beetje onder zijn of haar hoede te nemen. Misschien vindt ze het niet interessant, dan is het een ander verhaal, maar dan kunt u nog steeds zeggen: ‘Houd in de gaten dat dit een bijzondere kans is, en dat je er spijt van kunt krijgen als je dit niet doet.’

„U zou samen met uw 10-jarige aan de groepsleerkracht kunnen vragen waarom dit voorstel is gedaan. Die zal niet alleen naar de cognitieve aspecten hebben gekeken maar ook de sociale hebben meegewogen, en in de veronderstelling zijn dat uw dochter dit aankon. Wellicht geeft deze argumentatie van haar leerkracht uw dochter een zetje in de rug. Het is uiteindelijk haar keus, want het is haar toekomst, maar een ‘nee’ behoeft wel een zorgvuldiger afweging.”