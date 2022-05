Militaire parade in Moskou begonnen

Vanaf het Rode Plein in de Russische hoofdstad Moskou is maandagochtend de jaarlijkse militaire parade begonnen. Op 9 mei viert Rusland de Dag van de Overwinning, waar wordt stilgestaan bij hoe de Sovjet-Unie in 1945 samen met de andere Geallieerden nazi-Duitsland versloeg. Verwacht wordt dat president Vladimir Poetin een speech geeft, waarin hij zal refereren aan de oorlog in Oekraïne.

De afgelopen weken is gretig gespeculeerd over mogelijke aankondigingen die Poetin op 9 mei zou kunnen doen. Maandag zullen militairen marcheren door de straten, gevolgd door tankcolonnes en voertuigen met intercontinentale raketten. Ook zijn met medailles behangen Russische veteranen bij het evenement aanwezig.

