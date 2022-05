Liefde voor vlees zit diep in de Spaanse cultuur. Of verandert dat?

Lange rijen met lappen varkensbuikspek hangen te drogen in een donkere ruimte. De lappen komen rechtstreeks van het slachthuis; hier, in een fabriek op een vervallen industrieterrein, wordt er paprika en zout aan toegevoegd om er uiteindelijk het torrezno-worstje van te maken.

„Let niet op de roest bij de palen”, zegt Samuel Moreno Manrique, worstenfabrikant in Soria, een stad van veertigduizend inwoners op ruim tweehonderd kilometer ten noordoosten van Madrid, tijdens een rondleiding langs koelcellen en smeulende houtskoolpotten. Overal in de fabriek liggen plassen water; dweilwater van het schoonspuiten na een ochtend worsten maken, maar ook van lekkende pijpleiding. „Het is een gebouw uit de jaren zestig. Hier werken wordt steeds moeilijker, dus ik ben heel blij dat we binnenkort gaan verhuizen naar een nieuw pand”, vertelt Moreno Manrique terwijl hij op zijn gympen door de plassen de stenen trap op loopt, naar de volgende ruimte, waar de worstjes hangen.

De fabriek barst uit haar voegen sinds de populariteit van haar ‘torrezno de Soria’ de voorbije jaren sterk toenam. Inmiddels verwerkt de fabriek zo’n dertig ton varkensbuikspek per week. Het personeelsbestand van de fabriek groeide in de afgelopen tien jaar van tien naar dertig mensen. Met de verhuizing zal een oud gebruik verloren gaan: de potten houtskool, waarmee de worst gerookt wordt, worden vervangen door een machine.

Een Spanjaard eet gemiddeld 99 kilo vlees per jaar, volgens cijfers van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) uit 2018. Dit maakt Spanjaarden de grootste vleesconsumenten van Europa, voor Portugal met 95 kilo en Polen met 88 kilo. Nederlanders eten 69 kilo per jaar, het wereldwijde gemiddelde is 42 kilo.

De worstfabriek van de familie Moreno barst uit haar voegen door de populariteit van de traditionele torrezno.

Foto Joseph Cox De katholieke inquisitie gebruikte de torrezno om te controleren of iemand wel christelijk was - Moren en Joden mochten het varkensvlees niet eten.

Foto Joseph Cox De worstfabriek van de familie Moreno barst uit haar voegen door de populariteit van de traditionele torrezno.

Foto’s Joseph Cox

De Spaanse vleesindustrie is volgens brancheorganisatie ANAFRIC verantwoordelijk voor ongeveer twee miljoen banen in het land en is goed voor bijna 27 miljard euro aan omzet, 2,25 procent van het Spaanse bbp. Volgens de FAO is de vleesproductie in Spanje de afgelopen vijftig jaar vervijfvoudigd, een grotere toename dan in de meeste andere Europese landen.

Deze omvang gaat met enkele problemen gepaard. Los van vraagstukken over dierenwelzijn en menselijke gezondheid draagt de vleesproductie sterk bij aan klimaatverandering en vervuilt ze lokaal de bodem en het grondwater.

Grote delen van de regio’s Aragon, Catalonië en Castilla y León, waarin Soria ligt, lijden onder ernstige nitraatvervuiling. De intensieve varkenshouderij – Spanje heeft met 56 miljoen geslachte dieren per jaar de grootste varkensstapel van de Europese Unie – produceert grote hoeveelheden drijfmest, een mix van uitwerpselen, urine en voedselresten: ongeveer twee kubieke meter per varken per jaar. De stikstofconcentratie hiervan is veertig keer hoger dan die van afvalwater. Als de mest niet goed opgeslagen wordt, kan die in de bodem en het grondwater terechtkomen. Dit probleem speelt bijvoorbeeld ook in Noord-Brabant.

Het waren deze argumenten die de linkse Spaanse minister Alberto Garzón (Consumentenzaken, Unidas Podemos) ertoe verleidden om in december tegen de Britse krant The Guardian te zeggen dat zogenoemde megaboerderijen „helemaal niet duurzaam” zijn. „Ze vinden een dorp in een ontvolkt stukje Spanje en brengen er vierduizend, of vijfduizend, of tienduizend stuks vee heen. Ze vervuilen de grond, ze vervuilen het water en dan exporteren ze het slechte vlees van deze mishandelde dieren.” En hoewel veel mensen in Spanje weten dat broeikasgassen een grote bijdrage leveren aan klimaatverandering, aldus de minister, „koppelen ze dit vaak aan auto’s en transport”. De link met de uitstoot van de vleesindustrie, verantwoordelijk voor 14 procent van de door mensen uitgestoten broeikasgassen, wordt niet gelegd.

Ook al richtte de minister zijn kritiek specifiek op megaboerderijen, in vleesminnend Spanje werden zijn woorden – en al helemaal in een buitenlandse krant – opgevat als een aanval op de gehele industrietak. Oppositiepartij Ciudadanos claimde ten onrechte dat Garzón gezegd had dat Spaans vlees van inferieure kwaliteit was, maar de toon was gezet. De sociaal-democratische premier Pedro Sánchez, coalitiegenoot van Garzón, voelde zich na eerdere, soortgelijke opmerkingen van zijn minister genoodzaakt om te stellen dat er niets beters is „dan een doorgebakken biefstuk”.

Ook in worstenstad Soria zijn de uitlatingen van minister Garzón doorgedrongen. Dat mensen vlees eten, zegt Moreno Manrique, is nu eenmaal de realiteit en onderdeel van de cultuur. „Ik begrijp wat Garzón zegt, maar vlees is niet slecht. Je moet het alleen met mate eten, zoals dat ook geldt voor andere dingen. Alleen de vervuiling van grote boerderijen is slecht. Los dat dan op. Maar de realiteit is dat we die grote boerderijen nodig hebben.”

De consumptie van vlees, zegt Moreno Manrique, is gigantisch en blijft maar groeien. Aan die vraag moet worden voldaan, aldus de worstenmaker. „Mensen eten vlees en dat willen ze voor lage prijzen. Garzón is ook mijn minister. Wij vleesmakers dragen bij aan het bbp, gezinnen leven hiervan.”

Spaanse inquisitie

Dat de liefde voor vlees eten bij de Spanjaarden zo diep zit, komt allereerst doordat het al eeuwen in de culturele traditie vervat is. De torrezno de Soria komt al voor in boeken uit de vijftiende eeuw. De katholieke inquisitie gebruikte het worstje om te controleren of iemand christelijk was – Moren en Joden zouden het varkensvlees om religieuze redenen immers weigeren. „Onze voorouders hielden al varkens en koeien”, zegt worstenmaker Samuel Moreno Manrique. „Het zit in onze genen.”

In een hippe, met andere organisaties gedeelde werkruimte in het centrum van Madrid probeert ook medeoprichter Javier Moreno (geen familie) van dierenrechtenorganisatie Animal Equality in de Spaanse ziel te kijken. De Spanjaarden, zegt hij, bevinden zich in een cultuur waarin ze voortdurend aan vleesreclame blootgesteld worden. „De vleeslobby is zeer invloedrijk, te vergelijken met de tabaksindustrie vroeger.”

Moreno wijst ook naar de dictatuur onder generaal Franco (1939-1975), „waarin het land geïsoleerd was en stilstond in zijn ontwikkeling. Daardoor gebeuren dingen hier wat langzamer dan in andere westerse landen.”

Er zijn opinieonderzoeken waaruit blijkt dat een ruime meerderheid van de Spanjaarden wil dat dieren beter behandeld worden, maar toch vlees wil blijven eten, zegt Estela Díaz Carmona, consumentenmarktonderzoeker aan de Pauselijke Universiteit Comillas in Madrid. In een koffietentje in de buurt van haar werkkamer onderscheidt ze sociale, persoonlijke, structurele en financiële factoren waarom mensen in het algemeen, en Spanjaarden in het bijzonder, vlees eten.

Een belangrijk sociaal patroon in Spanje is de relatie tussen vlees en mannelijkheid, zegt ze. „Groenten worden als vrouwelijk eten gezien. Ik denk dat driekwart van de veganisten vrouw is. Al begint daar langzaam wat verandering in te komen. We leven in een tijd waarin bevraagd wordt wat het betekent om man of vrouw te zijn.”

Worst hangt te drogen in de torrezno-fabriek van de familie Moreno. Foto Joseph Cox

De app Happy Cow, die restaurants weergeeft met vegetarische opties, telt alleen al in Madrid vijftig vegan eetgelegenheden. Maar ook vleeseters proberen natuurlijk weleens een vervanger uit, constateert Díaz Carmona. „Dat leidt tot de paradoxale situatie dat zowel de consumptie van vlees als van namaakvlees toeneemt” – een situatie die ook Nederland kent.

Torrezno uit de airfryer

De torrezno de Soria is een „impulsproduct”, zegt worstenmaker Samuel Moreno Manrique. „Het worstje smaakt goed bij bier of wijn.” Om de perfecte torrezno te maken, worden de lappen buikspek eerst ondergedompeld in een vat met zout en dagenlang gedroogd. Vroeger moest de consument het varkensbuikspek, of pancieta, dan nog een uur koken voordat het torrezno werd. Daarna gooide je het in de frituur, waardoor het knapperig werd. Die lange kooktijd maakte het voor consumenten een bewerkelijk product. Gooide je het meteen in de frituur, dan smaakte het volgens Moreno Manrique, een lange man met een kort baardje, nergens naar.

Vlees en zuivel eten zou geen moreel dilemma moeten zijn, schrijft publicist Pepijn Vloemans. Lees zijn opinieartikel: Niet minder maar meer vlees (maar dan wel gecultiveerd)

Gelukkig bedacht zijn vader een cruciale innovatie: sinds enkele jaren wordt de worst in de fabriek voorgekookt. Nu hoeft het alleen nog vijf minuten in de frituur of airfryer.

De worst heeft een eigen een label dat garandeert dat het daadwerkelijk uit Soria komt. Geregeld worden in Soria wedstrijden gehouden om de ‘beste torrezno ter wereld’. Het winnende restaurant weet zich dat jaar van klandizie verzekerd. In de jury zitten acteurs en andere bekende Spanjaarden.

Tot 1990 slachtte de fabriek van de familie Moreno nog haar eigen varkens, maar ze kon niet meer op tegen de gespecialiseerde slachthuizen, die duizend varkens per uur kunnen doden. Sindsdien neemt ze kant-en-klare pancieta van de slachthuizen af.

Maakt Moreno Manrique zich zorgen over het dierenwelzijn in de slachthuizen? „De slachthuizen hebben een certificaat waaruit blijkt dat ze aan de normen voldoen.” In reactie op de uitlatingen van de minister zei de boerenvakbond UPA dat er „geen mishandelde dieren” in Spanje zijn. Zelf zei Garzón na alle ophef dat hij „niets nieuws” gezegd had. „Ik geef alleen maar door wat wetenschappers zeggen. Iedereen weet dat de bio-industrie vervuiling veroorzaakt en broeikasgassen uitstoot.”

„De vleeslobby is zeer invloedrijk, te vergelijken met de tabaksindustrie vroeger”, zegt activist Javier Moreno. Foto Joseph Cox

De EU spande in januari een zaak aan tegen Spanje bij het Europees Hof van Justitie wegens de buitensporige nitraatvervuiling. In de Europese nitraatrichtlijn is de doelstelling opgenomen dat nitraat niet langer het grondwater mag vervuilen, een doelstelling die ook in de Europese Green Deal vastgelegd is. Tegen Duitsland had de Europese Commissie eerder al gerechtelijke stappen aangekondigd.

En dan is er nog de gezondheid: Garzón wees er ook op dat hoewel het Spaanse Agentschap voor Voedselveiligheid en Voeding aanraadt om tussen de tweehonderd en vijfhonderd gram vlees per week te eten, de gemiddelde Spanjaard wekelijks meer dan een kilo vlees consumeert.

Verschuivingen

Ook al reageerden zelfs zijn linkse collega-ministers fel, toch zijn wel degelijk verschuivingen waarneembaar. Zowel de landelijke als verschillende regionale overheden werken aan maatregelen om het aantal en de grootte van veehouderijen te reguleren. „Ik denk”, zegt activist Javier Moreno, „ dat politici uiteindelijk rekening zullen moeten houden met het planetaire bewijs tegen vlees. Ze kunnen bijvoorbeeld groenten minder zwaar belasten. Als je een gezondere bevolking wil, zet dan in op preventie.” De omwenteling naar minder vlees is uiteindelijk niet tegen te houden, verwacht hij. „Er is tegenwoordig zelfs plantaardige chorizo.”

Ergens is Moreno daarom „wel blij” dat de uitlatingen van Garzón zo veel kritiek teweegbrachten. „Twee, drie weken lang discussieerde Spanje over de bio-industrie. Dat gebeurt normaal nooit.”

Lees ook: Lees ook dit interview met antropoloog Roanne van Voorst: ‘Vlees eten is niet normaal, noodzakelijk en natuurlijk’