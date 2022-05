Libris Literatuur Prijs gaat naar Mariken Heitman

Schrijfster Mariken Heitman is met haar roman Wormmaan de winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2022. De jury bekroonde „een boek dat qua vorm, inhoud en denkkracht zijn gelijke niet heeft”, zo zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, juryvoorzitter, maandagavond bij de uitreiking in Felix Meritis in Amsterdam. De prijs, die live in Nieuwsuur werd toegekend, is de invloedrijkste jaarlijkse bekroning van een Nederlandstalige roman, waaraan een geldbedrag van 50.000 euro verbonden is.

Wormmaan is de tweede roman van de 38-jarige Heitman en vertelt „een verhaal dat tegelijk hedendaags is én de geschiedenis van de mensheid omspant”, aldus de jury. Dat gebeurt in twee verhaallijnen: over de gedesillusioneerde zaadveredelaar Elke, die dikwijls voor man aangezien wordt en niet in het vrouwelijke rolpatroon past, en over Ra, een androgyne vrouw van negenduizend jaar geleden, toen de mensheid de landbouw uitvond. Heitman verbindt die thema’s op een manier die „groot intellect, psychologisch inzicht en literair meesterschap” toont.

Wormmaan laat zich lezen als een betoog over natuur en cultuur, over hoe de mens zijn eigen „vormingskracht” onderschat, volgens hoofdpersoon Elke, die gefascineerd is door meerslachtige erwtenplanten. Zoals de natuur naar de menselijke hand gezet is door kweken en veredelen, zo cultiveerde de mens ook zélf de ideeën over wat mannelijk en vrouwelijk is. De ‘natuurlijke orde’ is een menselijke schepping; Elke verlangt, zowel in haar werk als haar persoonlijk leven, naar vrije, onbestemde wildheid.

Lees ook de NRC-recensie van Wormmaan: De tussenmens zoekt zijn/haar bestaansrecht

De jury erkende de stemming over Wormmaan in recensies, namelijk dat de roman weliswaar barstte van de slimme en prikkelende ideeën, maar ook een weerbarstige leeservaring biedt. Dat was een kwaliteit: „De lezer wordt nergens behaagd – en dat is een verademing”, aldus de jury. „Heitman durft het ongemak en wellicht zelfs het onbegrip op te zoeken.”

Landbouw, evolutieleer en genderidentiteit: een eigenzinnige combinatie van onderwerpen die resulteerde in een rijke en ongewone ideeënroman – en een onconventionele bekroning. Heitman is de vierde vrouwelijke winnaar in de 29-jarige geschiedenis van de Libris Literatuur Prijs. En waar de prijs doorgaans aan doorgewinterde auteurs toevalt, is Wormmaan pas Heitmans tweede boek, na haar geprezen debuut De wateraap uit 2019. Heitman heeft, afgezet tegen het literaire circuit, ook een ongebruikelijke achtergrond: ze is opgeleid tot bioloog en werkt als docent groenteteelt.

Daarmee was de bekroning nog geen volslagen verrassing: de grote greep van thema’s in Wormmaan en Heitman oorspronkelijke, barokke schrijfstijl waren al opgevallen en werden kansrijk geacht. Bovendien past een eigenzinnige winnaar bij de eigenzinnige shortlist die deze jury samenstelde, met schrijvers die allen voor het eerst voor een grote prijs genomineerd werden, en nog niet bekend waren bij het grote publiek. Gedoodverfde favorieten kende de Libris-shortlist dit jaar niet, of het moest debutant Lisa Weeda zijn, wier roman Aleksandra de afgelopen maanden uitgroeide tot een soort literaire bijsluiter van de Oekraïne-oorlog, of Auke Hulst, die met De Mitsukoshi Troostbaby Company een hooggeprezen, ambitieuze ‘autobiografische sciencefictionroman’ schreef.

De genomineerden, die allen 2.500 euro ontvangen, waren verder Nico Dros (Willem die Madoc maakte), Deniz Kuypers (De atlas van overal) en Renée van Marissing (Onze kinderen). De Libris Literatuur Prijs ging vorig jaar naar Jeroen Brouwers’ roman Cliënt E. Busken.