‘Laat rechter besluiten over vrijlaten levenslang gestraften’

De rechter zou moeten kunnen beslissen over het eventueel vrijlaten van misdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzitten. Daarvoor pleit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een maandagochtend gepubliceerd advies. Op dit moment kan alleen de minister voor Rechtsbescherming bepalen of iemand in aanmerking komt voor gratie.

De RSJ pleit voor een vervanging van de huidige procedure door „een rechterlijke toets [...] omdat dit betere waarborgen biedt voor een onpartijdig en onafhankelijk oordeel dan de gratieprocedure”. Wanneer een minister beslist over eventuele gratieverlening „is deze procedure gevoelig voor politieke invloeden”, aldus de Raad. Het advies is overhandigd aan minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66).

Herziening

Ook heeft een rechter meer inhoudelijke kennis en ervaring om te beslissen over het vrijlaten van levenslang gestraften, zo stelt de RSJ. Vorig jaar kondigde de toenmalige minister Sander Dekker (VVD) al aan de huidige procedure te willen herzien.

Lees ook: Deze 33 mensen kregen levenslang

De afgelopen jaren is in binnen- en buitenland meer kritiek gekomen op het Nederlandse strafsysteem inzake levenslange celstraffen. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bestempelt een levenslange gevangenisstraf zonder mogelijkheid om ooit vrij te komen als „onmenselijk”. Na druk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geldt sinds 2017 een procedure waarin de minister na 25 jaar detentie beslist of de gevangene in aanmerking komt voor gratie.