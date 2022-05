‘In mijn situatie loont werken niet’

in

‘Ik ben honderd procent arbeidsongeschikt. Of zoals het UWV zo mooi zegt: ik heb geen benutbare arbeidscapaciteit. In 1992 werd de diagnose MS bij me gesteld. De laatste vijf tot tien jaar zijn de klachten een stuk erger geworden en ben ik niet meer aan het werk.

„Mijn laatste betaalde baan was projectassistent op het hoofdkantoor van KPN in Den Haag. Echt zó’n baan, hartstikke leuk. Maar ik ben gevallen op straat en heb van die klap nooit volledig kunnen herstellen. Toen ik na een jaar niet beter was, mocht KPN me ontslaan.

„Ik heb wat vrijwilligerswerk gedaan, maar van een betaalde baan is het nooit meer gekomen. Ik zit in een rolstoel en heb beperkte energie en concentratie, maar als ik vanuit huis zelf mijn tijd en taken mag indelen, kan ik evenveel werk verzetten als een ander. Toch ben ik gestopt met solliciteren. Werken loont niet in mijn situatie. Elk uur dat ik verdien, wordt onmiddellijk gekort op mijn uitkering, waardoor je op een lager maandinkomen kan uitkomen. Bovendien kan je je oude rechten verliezen, onder meer qua pensioenopbouw.

„En dan is er nog iets. Blijkt dat ik het werk toch niet volhoud, dan blijf ik wel gelabeld met benutbare arbeidscapaciteit. Dan kan het UWV mij verplichten een baan te accepteren die zij voor mij geschikt achten. Als je ziet met wat soort banen ze dan op de proppen komen… dat zie ik niet zitten.

„Daardoor heb ik moeten concluderen dat er voor mij te veel risico’s zitten aan werk zoeken. Terwijl ik eigenlijk dolgraag aan het werk zou willen! Lastige projecten begeleiden op het gebied van IT of de energiebranche: heerlijk lijkt me dat. Werk is zoveel meer dan alleen het werk. De sociale contacten, de collega’s, het ritje naar je werk en dan je favoriete muziek opzetten in de auto: dat mis ik.”

uit

‘We wonen sinds 2020 in Onstwedde, Noordoost-Groningen. Hiervoor woonden we in een flat in Den Haag, maar dat was met mijn rolstoel te klein en onhandig. We zijn toen gaan zoeken naar een betaalbare woning, steeds verder aan de randen van het land. Onstwedde voelde goed. We wonen in het ‘centrum’, aan de doorgaande weg; in een boerderijtje meer afgelegen was er minder reuring geweest.

„Ik kan rondkomen van mijn inkomen, maar of ik er nou tevreden over ben? Nee. Als het kon, zou ik vaker nieuwe kleren kopen, vaker uit eten of een weekendje weg. Mijn vriend betaalt nu meestal, maar ik zou daar liever gelijkwaardiger in zijn.

„Op het gebied van boeken moet ik me ook echt inhouden. Kunstboeken, thrillers, romans: ik lees van alles. Het zet mijn hersencellen zo lekker aan het werk. Ook draai ik graag elpees. Laatst heb ik mezelf getrakteerd op de elpee Moving Waves van de band Focus. Niet heel duur, maar ik ben er heel blij mee.”

Netto-inkomen: 1.455 euro Gezamenlijke lasten: huur, g/w/l 715 euro; verzekeringen 420 euro; boodschappen 400 euro; tv/internet 57 euro; horeca 150 euro Privélasten: mobiel/internet 15 euro; abonnementen 51 euro; goede doelen (onder meer Postcode Loterij, Vriendenloterij, Leger des Heils) 45 euro; kleding 50 euro; beauty/wellness 10 euro Sparen: geen vast bedrag Laatste grote uitgave: Zonnepanelen incl. plaatsen 6.000 euro

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven