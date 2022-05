IKEA gaat ‘mini-distributiecentra’ maken in eigen winkels

Met zijn eindeloze rijen aan stellingkasten, metershoog gestapelde kartonnen verpakkingen en sobere inrichting heeft het zelfbedieningsmagazijn in de winkels van woonwarenhuisketen IKEA veel weg van een distributiecentrum. Waar in de showroom alle aandacht juist uitgaat naar sfeer en aankleding, is de laatste ruimte voor de uitgang vooral praktisch. Snel de juiste producten verzamelen, afrekenen en naar huis.

Volgens Tolga Öncü, operationeel directeur bij de overkoepelende Ingka Group, was het daarom geen heel grote denkstap om de magazijnen van het Zweedse warenhuis die functie ook daadwerkelijk te geven. IKEA maakte maandag bekend dat het de komende tijd een groot deel van zijn winkels gaat verbouwen. Naast als een plek om klanten te ontvangen en te inspireren wil de keten ze gaan gebruiken om online bestellingen snel aan de voordeur af te leveren.

Tot nu toe verstuurt IKEA (37,4 miljard euro omzet, 135.000 werknemers) de bestellingen van de thuis winkelende klant nog louter vanuit speciaal daarvoor ingerichte distributiecentra (dc’s). Maar nu de consument zich, zeker sinds de coronapandemie, in rap tempo naar het internet verplaatst, is het woonwarenhuis gaan nadenken over andere oplossingen, zei Öncü tegen persbureau Reuters. „Waarom zouden we nieuwe dc’s bouwen voor online aankopen, als we ze ook vanuit IKEA-winkels kunnen verzenden?”

3 miljard euro

Het bedrijf trekt voor dit en volgend jaar in totaal 3 miljard euro uit om zijn winkels aan te pakken, waarvan een groot deel bedoeld is om delen van filialen om te bouwen tot mini-dc’s. Volgens de operationeel directeur zal 30 tot 40 procent van alle pakweg 460 winkels zo’n „dubbele rol” krijgen. Dat zal ten koste gaan van de winkelruimte: het oppervlak van de vestigingen in kwestie zal in veel gevallen gelijk blijven.

Rechtstreeks verzenden vanuit de winkel heeft volgens Öncü verschillende voordelen. Om te beginnen zijn de ritjes van opslag naar klant korter, wat volgens de operationeel directeur van Ingka flink in uitstoot scheelt. Daarnaast kan IKEA zo veel sneller en goedkoper leveren. In een winkel in het Finse Kuopio is de afgelopen tijd proefgedraaid: daar werd de levertijd gehalveerd en gingen de bezorgkosten met 40 procent omlaag.

IKEA is niet de enige winkelketen die zijn filialen inzet als logistiek centrum. De Spaanse kledinggigant Inditex (onder andere Zara, Bershka, Pull & Bear) en de Amerikaanse warenhuisketen Target doen het al enkele jaren. In Nederland begon huishoudwinkel Blokker vorig jaar met rechtstreeks verzenden vanuit de winkels, in samenwerking met een razendsnelle koeriersdienst.

Een deel van de 3 miljard euro gebruikt IKEA ook voor het experimenteren met andere soorten winkels. Sinds een paar jaar richt het woonwarenhuis zich ook op stadswinkels in grotere steden zoals Parijs, Dubai en Wenen, met een veel beperkter assortiment dan in de blauwgele megahallen buiten het centrum van de stad.

Meer dan een miljard van het budget wordt gebruikt voor een grootschalig project in de Britse hoofdstad Londen. Daar opent IKEA ergens volgend jaar zijn eerste warenhuis midden in de stad, in het bekende en luxueuze Oxford Street. Dat moet een „proeftuin” worden voor nieuwe winkelconcepten, maakte het Zweedse bedrijf eerder al bekend.