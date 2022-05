Wat snak ik naar de goede verstaander. Daarmee bedoel ik: de welwillende toehoorder of lezer, die alles wat ik zeg niet meteen tegen me gebruikt. Ik hoorde mezelf tijdens een interview zeggen, dat Pim Fortuyn toch „de grootste nicht was in de Nederlandse politiek”. Voor alle zekerheid verbeterde ik mezelf later en legde ik uit dat ‘nicht’ voor mij een geuzennaam is, niet iets pejoratiefs, integendeel. Was dit uit angst om als niet ‘politiek correct’ te worden beschouwd, zoals het vroeger heette?

Je moet zo precies mogelijk spreken en schrijven, en de etiquette schrijft voor dat je het de ander niet nodeloos onaangenaam maakt. Maar juist als je genegenheid wilt uitdrukken, kom je uit op koosnaampjes: ik had nogal de neiging om vrouwen bij wie ik me senang voelde, ook als ze over de veertig waren, of eigenlijk juist dan, ‘meisje’ te noemen – uitgesproken met een zogenaamd ‘Surinaams accent’. Ik wilde én ironie én aanhankelijkheid uitdrukken, maar mijn Surinaamse man heeft me verboden dit te doen, en dat snap ik ook.

Mag je dan niks meer zeggen? Je mag van alles, maar weerwoord verwachten maakt ook deel uit van goede manieren.

Met alles wat nu ‘woke’ heet, ben ik het eens en niet eens. Eens: het werd eens tijd, dat mensen die de woorden onbekommerd uit hun mond laten vallen er rekening mee houden hoe de ander dat kan opvatten. Oneens: de liberaal in mij verbiedt het voorschrijven van jargon of idioom. Hoe ik mezelf noem, is nog geen dwingend voorschrift voor wie ik toespreek om dezelfde woorden te gebruiken.

Ik las deze week over het Suikerfeest, of beter gezegd: het einde van de ramadan, en er ontspon zich een discussie of we dat feest toch niet beter Eid el-Fitr konden noemen, op z’n Arabisch. Ik vond dat wezenloos geouwehoer, totdat mijn man zei: „Maar wij Surinamers noemden het altijd al zo. Suikerfeest is bespottelijk.” Er bestaat in Suriname wezenlijke multi-culturaliteit, met al die verschillende etnische groepen in het land, omdat het de praktijk van alledag is.

Ik zag ineens in waarom ‘Suikerfeest’ alleen maar het Nederlands gemak dient, en het religieuze feest in naam onttroont. Ik oefen nu met de Arabische naam, het komt niet spontaan uit mijn mond.

Maar als ik in de verleiding kom weer eens denigrerend te doen over dat woordfetisjisme van correct links, hoef ik slechts te denken aan hoezeer ik mezelf erger aan deze vaak voorkomende scene: jonge vrouwen (nee, geen meisjes) die mij bij herhaling ‘Sander’ noemen. Het is bijna mijn achternaam. Het zal wel sociologisch wezen, per generatie krijg je weer andere jongensnamen die favoriet zijn. ‘Sander’, zie ik nu, was populair rond 1970.

Maar God, wat haat ik dat.

