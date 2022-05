Gas duur? Dan moet je de kunstmestprijs eens zien

Ze zeggen weleens dat boeren áltijd klagen, maar de huidige kunstmestprijzen geven hun nu ook wel een legitieme reden. Grote producenten als Rusland en Oekraïne stopten met de export van kunstmest en onder invloed van de gestegen gasprijzen besloten sommige kunstmestproducenten in Europa zelfs fabrieken te sluiten.

Op het industriecomplex Chemelot, in het Limburgse Geleen, zit OCI Nitrogen. Het is onderdeel van OCI NV, een van origine Egyptisch bedrijf, nu een concern met diverse dochters in de chemicaliënproductie. In Geleen maakt OCI onder meer ammoniak en ureum: stikstofverbindingen die gebruikt worden als kunstmest. In Delfzijl zit dochterbedrijf BioMCN, producent van methanol en biomethanol. Het concern heeft ook fabrieken in het Midden-Oosten en de VS.

Sinds 2013 heeft OCI een notering aan de Amsterdamse beurs. Jarenlang schommelde de aandeelwaarde rond de 20 euro. Kort nadat de coronapandemie was uitgebroken, kelderde de koers naar 8 euro. Maar dit jaar is OCI een van de best presterende aandelen in de Midkap: van 23 euro, begin januari, steeg de koers met bijna 70 procent: naar 39 euro in april. „In het vierde kwartaal van 2021 heeft OCI gigantisch veel geld verdiend”, zegt Henk Veerman, analist bij zakenbank Kempen.

Donderdag presenteert het chemiebedrijf de cijfers over het eerste kwartaal van 2022 en Veerman verwacht opnieuw uitstekende resultaten. „Door de grote vrije kasstroom kon OCI een groot deel van zijn schulden afbetalen of over nieuwe voorwaarden onderhandelen.”

Dat betekent dat het bedrijf de komende jaren lagere rentekosten heeft. Ook kondigde OCI aan een groot dividend te gaan uitkeren. Allemaal redenen waardoor de beurskoers hard omhoogging.

Ureum als norm

Dat OCI zo gigantisch veel geld verdient, komt met name door die enorm gestegen kunstmestprijzen. „Kunstmest is een commodity”, zegt Veerman. „De prijs daarvan wordt elders vastgesteld, en daarmee moeten producenten als OCI rekenen.” Om te laten zien hoe extreem de stijging is, wijst Veerman op de prijs van ureum, die geldt als de generieke norm voor meststofprijzen. „Sinds begin maart kost een ton ureum meer dan 1.000 dollar. Zo’n tien jaar geleden was dat rond de 300 dollar. Die prijs is dus bijna verviervoudigd.”

Maar hoe zit het dan met de kosten? Om kunstmeststoffen te maken is veel aardgas nodig. Veerman: „De gasprijs is de afgelopen maanden natuurlijk ook enorm gestegen, maar een groot gedeelte van de portefeuille van OCI profiteert nog van relatief voordelige prijzen die voor een langere tijd in contracten zijn vastgelegd.” En natuurlijk is gas in Europa heel duur, maar de prijs ervan in bijvoorbeeld de VS en het Midden-Oosten ligt een stuk gunstiger. Dat maakt de winstmarges op de OCI-productie daar juist heel hoog.

Uiteindelijk wil OCI, in lijn met de westerse trend van verduurzaming, wel van het aardgas af. In ieder geval gedeeltelijk. Waterstof is dan het alternatief voor aardgas bij de productie van ammoniak en methanol. Eind maart meldde OCI zich als afnemer van NortH2, een consortium dat in de Eemshaven vanaf 2030 ‘groene’ waterstof wil produceren. Dat gebeurt met elektriciteit van windparken op zee.

Duurzaam geproduceerde methanol en ammoniak worden gezien als schone brandstof in de toekomst, bijvoorbeeld voor de scheepvaart. Wel is het zeker dat ombouwen van de OCI-fabrieken om ze geschikt te maken voor waterstof een kostbare aangelegenheid gaat worden, zegt Veerman. „Maar het is zeker de juiste investering voor de toekomst.”