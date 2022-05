Franse oud-premier Fillon krijgt in hoger beroep lagere straf voor zwendel

De celstraf van de voormalige Franse regeringsleider François Fillon is maandag in hoger beroep verlaagd van vijf jaar, waarvan drie voorwaardelijk, naar vier jaar, waarvan drie voorwaardelijk. Dat melden persbureaus Reuters en AFP. De politicus werd twee jaar geleden veroordeeld voor het verduisteren van meer dan 1 miljoen euro. Dat geld kreeg zijn echtgenote Penelope Fillon voor werk dat ze nooit uitvoerde.

Een boete van 375.000 euro die ieder van hen volgens een eerdere veroordeling uit 2020 moet betalen blijft staan. Penelope Fillon kreeg eerder een celstraf opgelegd van drie jaar, die werd maandag verlaagd naar twee jaar. Zij was op papier assistent van haar echtgenoot van 1998 tot en met 2013, maar voerde het werk volgens de rechter niet uit. De 1 miljoen euro die als loon naar haar werd overgemaakt was dus een vorm van verduistering.

Presidentsverkiezingen

De affaire kwam in 2017 aan het licht in de Franse media terwijl Fillon als conservatieve kandidaat een gooi deed naar het presidentschap. Hij stond bovenaan in de peilingen, maar na ‘Penelopegate’ was zijn politieke carrière ten einde. Eerder was hij van 2007 tot en met 2012 premier onder president Nicolas Sarkozy. Door Fillons ondergang bij de presidentsverkiezingen kon Emmanuel Macron, het huidige Franse staatshoofd, de meeste stemmen binnenhalen.

Het echtpaar-Fillon heeft de beschuldigingen aan hun adres altijd ontkend. Zij beweren het slachtoffer van een samenzwering te zijn. Het stel was niet bij de uitspraak aanwezig.

Correctie 9 mei 2022: in een eerdere versie van dit artikel stond dat Fillon een voorwaardelijke celstraf van één jaar had gekregen. Dat moest drie jaar zijn en is hierboven aangepast.