Een zakhorloge is een kleine tijdmachine. Zo’n uurwerkje is onlangs opgedoken, nadat het bijna tachtig jaar verborgen is geweest in de houten behuizing van een staartklok. In memoriam: twee joodse broers, Alfred en Louis Overstrijd uit Rotterdam, beiden slachtoffer van nazi-geweld.

Pieter Janssens, uit het Vlaams-Brabantse dorpje Molenstede, is de eerlijke vinder van het zakhorloge. Afgelopen winter was hij bezig met het opruimen van spullen van zijn vader, die twee jaar geleden overleed. In een oude klok hoorde hij iets rammelen. Hij opende het uurwerk en trof een zilveren klokje, met achterop de inscriptie: ‘A.A. Overstrijd, á son frère Louis.’

O ja, het zakhorloge. Het bracht bij Janssens een verhaal boven, dat in zijn familie de ronde deed. Drie Duitse soldaten waren in ’43-’44 ingekwartierd geweest op de boerderij van zijn grootvader, Gustave. Ze sliepen er in een schuur, hun wc was een naastgelegen akker. Op een dag had opa Janssens daar, tussen de drek, een zakhorloge gevonden. Ongetwijfeld was het uit de zak gevallen van een van de soldaten. De tekst achterop deed hem onraad ruiken: dit was vast gestolen goed, dat hij niet aan de vermoedelijke dief wilde teruggeven. Hij verstopte het in het binnenste van een klok.

Van zijn vader had Pieter Janssens wel eens gehoord dat hij het zakhorloge graag wilde teruggeven aan nazaten van de familie Overstrijd. Maar ja – hoe vind je die? Het waren de jaren vóór internet.

En toen, afgelopen februari, kwam de uurwerk-episode in een stroomversnelling. De zoekwoorden ‘Louis Overstrijd’ leverden een link op naar de site Joodserfgoedrotterdam.nl, waarop een verhaal staat over het lot van horlogemaker Alfred en klokkenhandelaar Louis Overstrijd, ooit gevestigd aan de Rotterdamse Hoogstraat 223. Door het bombardement van 14 mei 1940 bleef van hun winkel en werkplaats geen steen op de andere. Beide broers zijn omgekomen in Duitse kampen: Alfred op 21 januari 1943 in Auschwitz, Louis omstreeks 31 maart 1944 op een onbekende plek in Midden-Europa.

Historicus Rob Snijders, auteur en beheerder van de site, ontving een e-mail uit Vlaanderen. Of er méér bekend was over deze familie Overstrijd? Niet direct. Maar een oproep van Snijders via Twitter en Facebook trof doel: binnen 24 uur kreeg hij bericht, over een spoor dat leidde naar een kleinzoon en twee kleindochters van Alfred Overstrijd. Hun moeder Louise, dochter van Alfred, had de oorlog overleefd.

Op zaterdag 9 april overhandigde Pieter Janssens het uurwerk aan de drie kleinkinderen van Alfred Overstrijd, bij een emotionele ontmoeting in Rotterdam. Daar bleek dat het zakhorloge, 112 jaar oud, nog steeds loopt.