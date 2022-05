Een oorlogshond die vecht voor geld

‘Poetins kozakken heten Wagner.’ Deze kop van een nieuwsbericht op de website van BNR Nieuwsradio, suggereert verwoesting: het meesterbrein achter de slachting in Oekraïne; bereden macho-krijgers uit het zuidelijke Russische steppegebied; en Wagner, Der Walkürenritt, in de oorlogsfilm Apocalypse Now (1979) ingezet als achtergrondmuziek bij de aanval van een helikoptereskader op een weerloos gehucht in Vietnam.

Maar dat bericht draait om een ánder woord: ‘huurling’. De Wagner-groep is een privébedrijf dat huursoldaten beschikbaar stelt aan het Kremlin. Ze zijn Vladimir Poetins huurlingen, of ‘oorlogshonden’, zoals de Britse schrijver Frederick Forsyth zulke freelance-soldaten noemt in zijn roman The Dogs of War (1974). De titel van deze thriller, volgens experts praktisch een handboek voor huurlingen, is geïnspireerd door William Shakespeares tragedie Julius Caesar waarin Marcus Antonius bij het lijk van de gevallen dictator perpetuus prevelt, of soms schreeuwt, al naar gelang de interpretatie: „Cry ‘Havoc!’ and let slip the dogs of war.”

Honden van Wagner

De ‘honden’ van Wagner, al in 2014 ingezet bij de annexatie van de Krim, zijn nu opnieuw actief in de Donbas, brandpunt van de Oekraïne-oorlog. ‘Wagner’ verwijst naar de codenaam van de 51-jarige ex-Russische officier Dmitri Oetkin, oprichter van de groep.

Zo vliegt ‘huurling’ alle kanten op in onze verbeelding, met als gevolg een paradox in de betekenis. Aan de ene kant kent de huurling per definitie geen moraal. Als professional vecht hij voor het geld, hij is niet geïnteresseerd in de gevolgen. Aan de andere kant kan de huurling juist door zijn verdorvenheid min of meer per ongeluk het goede doen, bijvoorbeeld een dictator met een staatsgreep afzetten, zoals de plot van Forsyth’s roman illustreert.

Gewapende militairen in een Russisch voertuig op de Krim. Foto Baz Ratner/Reuters

Opvallend: de huurling is een hij, ook al kent Van Dale het woord een ‘m/v/x’ toe. Dat komt doordat het achtervoegsel ‘-ling’ mannelijke persoonsnamen vormt, ontstaan uit het Oudnederlandse suffix ‘ing’. Het krijgt een ‘l’ erbij in samenstellingen met een grondwoord dat eindigt met een ‘l’, bijvoorbeeld ‘ediling’ (edelman) of ‘sidiling’ (kolonist).

Verkleed als man

Natuurlijk is dat slechts het halve verhaal, want vrouwelijke strijders zijn er meer dan genoeg. Zo is het verhaal van Epipole van Carystus niet in wijde kring bekend, maar in de Trojaanse oorlog was zij een soortement soldier of fortune, al ging het haar niet om geld, maar om roem en eer. Ze verkleedde zich als man om met de Grieken mee te vechten. Ze werd ontmaskerd — en prompt gestenigd. En de Walküren, Odins oorlogsgodinnen? Die vochten niet, hun taak was om gevallen helden naar Valhalla te vliegen.

Maar de huurling, zeker die van Poetins Wagner-variatie, is man. ‘Zijn’ kozakken dulden niet eens vrouwen. Huurling zijn vereist een specifieke, nihilistische instelling. Ze zijn mannen met dode ogen en gecamoufleerde jukbeenderen. Mannen.

Twee jaar geleden waarschuwden experts van de Verenigde Naties dat huurlingen, ook die van Wagner, in de Centraal Afrikaanse Republiek verantwoordelijk waren voor talrijke mensenrechtenschendingen, onder meer martelingen en executies. Dat strookt met het woord: roep je om havoc, ravage, dan antwoordt als eerste hij, huurling, oorlogshond.