Een Europese boycot van Russische olie is een onzekere en riskante maar ook noodzakelijke stap, die niets te vroeg komt. De importstop maakt deel uit van alweer het zesde sanctiepakket dat Brussel sinds de invasie van Oekraïne tien weken geleden op tafel legde en niets wijst nog op een afbouw van het geweld. Deze maandag paradeert het Russische leger op het Rode Plein in een groots militair machtsvertoon en blijven de beschietingen in Oekraïne doorgaan.

We zullen nooit weten hoe de geschiedenis zou zijn verlopen als Europa vóór de invasie samen met haar bondgenoten had gedreigd alle zes de pakketten in één keer in werking te stellen zodra Russische militairen een voet op Oekraïense bodem zouden zetten. Toen was er nog iets te voorkomen geweest, anderzijds is ook die gedachte vermoedelijk naïef.

De Europese aarzeling is begrijpelijk: een olieboycot zal ook de Europese economieën pijn doen, vooral die van Hongarije, Slowakije en Tsjechië, die in hoge mate afhankelijk zijn van Russische olie. Maar het is onwaarschijnlijk dat deze sanctie – nu een terugtrekking alleen maar als nederlaag kan worden gezien – iets aan Poetins agressie zal veranderen, terwijl de vijf eerdere pakketten daar niet in geslaagd zijn.

Ook om economische redenen is het effect van de boycot onzeker. Op korte termijn leidt een importverbod vrijwel zeker tot hogere olieprijzen, waardoor het beoogde effect – het afknijpen van de financiering van Poetins oorlogsmachine – op zich zal laten wachten. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk kozen twee maanden geleden al voor een boycot. Rusland slijt de olie die daardoor is vrijgekomen aan India, dat zich neutraal opstelt in de oorlog en nu profiteert van korting. Ook voor de olie die Europa niet zal afnemen kan Rusland alternatieve kopers zoeken en zo de schade enigszins beperken.

Om prijsschokken te voorkomen en lidstaten de kans te geven nieuwe leveranciers te zoeken en raffinaderijen aan te passen, moet de boycot geleidelijk zijn beslag krijgen. Ook dat gegeven vermindert de effectiviteit op korte termijn, terwijl die juist nu zo gewenst is; de Oekraïners sterven immers nu. Daar komt bij dat Poetin door deze geleidelijkheid in de gelegenheid wordt gesteld om tegenmaatregelen te treffen, nog vóór de sanctie volledig van kracht is. Gevreesd wordt dat hij de gaskraan dichtdraait naar meer lidstaten dan alleen Polen en Bulgarije.

Toch laat Poetin Europa geen andere keus. Na de sancties op Russische banken en een boycot van steenkool is olie de logische volgende stok om mee te slaan. Olie vertegenwoordigt 44 procent van de waarde van de wereldwijde Russische export. Wie Poetin echt wil treffen, kan er niet omheen.

Dat is het onbevredigende aan sancties: ze zijn noodzakelijk terwijl ze ook de eigen belangen schaden én de verwachtingen over het resultaat doorgaans heel laag moeten blijven.

Er is echter nog een reden om deze stap te zetten: niet meer afhankelijk willen zijn van een grillige autocraat die Europa aanvalt. Stoppen met Russische olie is een verstandige strategie zolang Poetin aan de macht is, al kleeft ook hier een nadeel aan: Europa is dan meer dan nu aangewezen op olie van autocratische regimes uit het Midden-Oosten of schalieolie uit de VS, waar een terugkeer van Trump tot de mogelijkheden behoort. De afbouw van Russische olie zal dan ook gepaard moeten gaan met een versnelde Europese energietransitie. Vergroening was al urgent, maar heeft nu ook een geopolitieke noodzaak.

