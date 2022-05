Rijk en afwisselend pianoweekend vol virtuoos vuurwerk

Het was een rijk pianoweekend in Amsterdam. In chronologische volgorde: Yeol Eum Son, die volgend seizoen haar in 2020/2021 in het water gevallen residency bij het Residentie Orkest inhaalt, liet zaterdagavond horen dat ze niet per se een orkest nodig heeft. Ze gaf een vuurwerkshow, gefocust op een maximaal aantal noten uit het hoofd kunnen spelen.

Met name in een pianoarrangement van Stravinsky’s De vuurvogel schudt ze wat aangename trucjes uit haar mouw. Zoals ze een zachte melodie kan inzetten in de nagalm van een explosie net ervoor is geweldig spannend. Wat mist zijn mooie opgangen naar het fortississimo (allerhardst) dat ze in elk stuk veelvuldig gebruikt, maar waarvoor ze haar hele lichaamsgewicht nodig heeft. Voor iéts zachter lijken haar vingers alleen de kracht niet te hebben, waardoor contrasten tussen zacht en hard groot zijn, ten koste van kleuring.

Openlijk tegen Poetin

Eerlijk is eerlijk, de grote zaal van het Concertgebouw zou zondagmorgen normaal niet zo vol gezeten hebben voor Alexei Volodin, de Rus die als een van de eerste musici openlijk afstand deed van Poetins oorlog. Reden: eigenlijk zou Martha Argerich komen spelen, maar zij zei vorige week af wegens ‘acute gezondheidsredenen.’ Het geplande Dubbelconcert van Poulenc (samen met Polina Leschenko) werd het Derde pianoconcert van Beethoven, door de snel ingesprongen Volodin helder en lekker speels venijnig gespeeld, maar in de spanningsboog tegengehouden door het Antwerps Symfonieorkest, dat last had van de last-minute programmawijziging. Ze hielden een frappante balans vol van nauwelijks hardop durven spelen als de piano klonk en juist niet zacht durven spelen als Volodin even geen noten had. Meestal is de kritiek dat een orkest de pianist overspeelt, maar nu overstemde Volodin het orkest totop momenten dat het bijna een solorecital leek. De balans herstelde in het derde deel, aangevoerd door een klarinettist en een paukenist die gelijktijdig de geest kregen.

Hammerklavier

Lars Vogt sloot dit officieuze pianoweekend af met een hoogtepunt: vuurwerk opnieuw, alhoewel beter gedoseerd dan bij Son, met de Hammerklaviersonate van Beethoven op een spannend geïntoneerde vleugel: de boventoon glanzend helder, de begeleiding in de linkerhand zacht wollig en warm voor een maximaal dromerig effect in het tweede deel.

Al was het Janáceks Pianosonate 1.x.1905 die het meest indruk wekte, misschien omdat het stuk de avond ervoor bij Son ook al klonk, maar totaal anders.

Waar Son het tweede deel ‘Smrt’ (dood) ritmisch strak binnen de lijntjes hield, gebruikte Vogt de vele rusten om met tempo te variëren. Zijn dood kreeg een donkertransparante kleur en evolueerde van mijmerend naar boos en terug.

Naar dat hoogtepunt kwamen wel het minste mensen luisteren, zo’n 150 maar. Volgens het Muziekgebouw zou een piano-avond voor corona zeker 400 mensen meer hebben getrokken.