Dreigend en van een wrange schoonheid: NDT danst uitstervende diersoorten

Crystal Pite, Gabriela Carrizo, Roy Assaf. Het zijn namen waarmee je voor de dag kunt komen als dansgezelschap. Pite is opgestegen naar de wereldtop, Carrizo maakte met co-choreograaf Franck Chartier het Brusselse collectief Peeping Tom groot en Roy Assaf is weliswaar geen groot choreografisch licht, maar wel relatief bekend.

Opmerkelijk dus dat het programma Dreams 360 tegenviel. Wie het werk van Carrizo een beetje kent, bijvoorbeeld uit het mooie drieluik Triptych dat zij met Chartier voor NDT maakte, kan het nieuwe La Ruta met goed fatsoen overslaan. Het bevat zo veel van de ingrediënten waarvan zij zich in haar filmisch-absurdistische choreografieën bedient, dat het langzamerhand op een formule begint te lijken – of is de tank leeg?

Dat is hij overigens niet voor wat betreft het schetsen van sfeer of situatie. Het bushokje langs een donkere, verlaten weg is een uitgelezen locatie voor nachtmerrieachtige scènes. Eén man is stille getuige van het reinigings- en rouwritueel van een Japans paar, een ruziënd stel, een zelfmoordenares, een aangereden hertje – waarvan het kloppende hart wordt getransplanteerd – en de wegwerker die de rotzooi telkens opknapt. Voortdurend legt het brommende en knetterende elektriciteitskastje een deken van dreiging over het geheel.

Trucjes

Sfeer volop dus, maar ook elke keer weer lachwekkend slangenmensgeworstel met ledematen (bravo voor Chloé Albaret overigens), sparteldansjes, ‘raadselachtig’ bewegende voorwerpen en zwevende dansers… het zijn trucjes. En een kenmerk van trucjes is dat ze, eenmaal doorzien, gaan vervelen. Als dan ook de scènes geen diepere lagen blijken te hebben noch samenvloeien tot iets groters, dan valt een choreografie gewoon tegen.

Misschien is de teleurstelling nog wel groter bij Figures in Extinction 1.0, het eerste luik van de trilogie die Crystal Pite en de veelvuldig gelauwerde regisseur Simon McBurney van het Londense Complicité de komende jaren zullen maken voor NDT over hét thema van de laatste jaren: klimaatverandering. Met haar talent voor sterke beelden en plastische bewegingstaal had Pite dat waarschijnlijk in dit eerste deel ook wel zonder McBurney kunnen presenteren, want van interessante gelaagdheid is hier evenmin sprake.

Terwijl op het achterdoek namen van (bijna) uitgestorven soorten als de noordelijke witte neushoorn, de Pyrenese steenbok en de Aziatische cheeta passeren, laten 22 dansers scholen visjes voorbij zwemmen, vogels hun vleugel uitslaan of met een skelet zeulen. Jon Bond karikaturaliseert prachtig een klimaatontkenner – al heeft deze soort nauwelijks een karikatuur nodig.

Extinction 1.0 is met verontrustende beelden en een dreigende soundscape van een wrange schoonheid, maar vertelt niets nieuws, kantelt het beeld niet, maar states the obvious, zoals dat heet. Je zou meer mogen verwachten van een theaterkanon als McBurney.

How to ruin a dance is het ironische tussendoortje van Roy Assaf, met een rood theatergordijn, een gladde gastheer, vijf ‘vrijwilligers’ uit het publiek en vier dansers in gouden pakjes, die zich braaf onderwerpen aan de grillen van choreograaf en zijn vijf tijdelijke handlangers, die Engelse instructies voorlezen. Ietwat belegen metatheater dus, en van het onschadelijke soort. Godzijdank levert danseres Aram Hasler met ontboezemingen wat kritische kanttekeningen, maar die zijn grappig, meer niet.