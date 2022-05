De dood en het meesje

Vogeltjes die kleurig de dood etaleren op hun nest? Het is geen standaardvisie op het veelbezongen vogelvoorjaar, maar pimpelmeesvrouwtjes proberen hun nest angstaanjagend te decoreren, volgens gecombineerd Noors en Canadees onderzoek. Dat richtte zich op een verschijnsel dat nog maar kort erkend is: nestversiering. Vooral in holten broedende zangvogels doen daaraan. Andere vogels camoufleren hun nest, maar de holenbroeders voegen juist graag in het oog springende elementen toe.

Meestal is het mannetje daarvoor verantwoordelijk. Het vrouwtje doet alle bouwwerk, het mannetje brengt uiteindelijk een opvallende, grote veer aan, met liefst kleurige, zelfs in het halfduister door UV oplichtende veren van andere soorten – om zijn bezit te claimen en zichzelf als stevige territorium, huis en partner verdedigende man te etaleren.

Dat patserige vertoon is er meer. Zie ook de huismusman in de dakgoot die na al het gesloof door zijn vrouw één grote veer aanbrengt – en haar er nu nog opgewonden bij roept óók.

Bij mezen wordt juist de versierende vrouw miskend. En, zij heeft een hoger doel dan persoonlijke reclame. Ook het vrouwtje decoreert met meerdere, opvallend oplichtende veren, om de indruk te wekken dat er in de nestholte een vogelslachtoffer gevallen is. Niet gezellig, maar het is wel effectief. Het schrikt ongewenst bezoek af – vergelijk het met de kamerinrichting van een Goth-puberdochter bij ons.

Verenvrees

Dat is de Fear of Feathers-gedachte. Vogels hebben verenvrees. Door bezoek van nestrovers en roofdieren is de dood voor holenbroeders een erkend risico. Maar potentiële nestplaats-overnemers – andere pimpelmezen, of bijvoorbeeld bonte vliegenvangers – durven de nestholte bij afwezigheid van de eigenaren niet te betreden. Dankzij warrig uitgestalde veren, die doorgaan voor restanten van een bewoner, zullen ze zo’n nestplaats geen gunstige beoordeling geven, maar verdenken van eerder roofdierbezoek.

Vogels gluren graag bij de buren, zeker als ze zelf nog een geschikte holte zoeken. Bij aanwezigheid van lichtgekleurde of witte veren stelt een ongewenste bezoeker het binnengaan van de holte heel lang uit, of ziet er helemaal van af. De onderzoekers bewijzen dat hard realisme een grote rol speelt. De mezen kiezen bij gebrek aan veren liever witte vierkantjes van papier dan zwarte, als laatste nesttoevoeging. De eerste vallen meer op, maar illegale toeschouwers laten zich daar nauwelijks door afschrikken, want het doet niet denken aan een gesneuveld zangvogeltje.

Het voorjaar is weer vol gekwinkeleer, van vogeltjes die inspelen op elkaars doodsangst.