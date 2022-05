De boer in Sri Lanka kan het nog niet af zonder z’n kunstmest

Wanneer de 83-jarige Soma Herath uit de auto stapt en haar turquoise rokken over de grond dreigen te slepen, snellen twee jongemannen en een vrouw op haar af. Ze ondersteunen haar de vier steile treden op naar een veranda bij een huis aan de rand van het dorp Hanguranketha. Herath moest een uurtje in de auto zitten vanaf Kandy, de tweede stad van Sri Lanka, naar deze heuvelachtige, weelderige binnenlanden.

Buiten het dorp ligt de landbouwgrond die zij erfde van haar man, en die door een grote familie wordt bebouwd. Een dergelijk overeenkomst is gebruikelijk in Sri Lanka, waar ruim 80 procent van de 21 miljoen inwoners op het platteland leeft. De armsten zijn vrijwel geheel afhankelijk van de agrarische sector. Er zijn zeker twee miljoen kleinschalige boeren, die 1 tot 10 hectaren land bezitten. Agrariërs pachten land, waarop per jaar twee keer een gewas wordt verbouwd: eerst rijst die wordt geoogst in april, daarna ander gewas naar keuze. In ruil ontvangt de landeigenaar de helft van de oogst.

De drie gezinnen Dissanayah, Banda en Tikiribada consumeren hun deel van de opbrengst op het land van de weduwe Herath vooral zelf, ruilen met buren of brengen groenten naar markten in dorpen verderop. Zij delen het landelijke verblijf, dat bestaat uit een gelijkvloers landhuis gedeeld door twee gezinnen, en een bijgebouw voor het derde. De donkere vensters en deuren steken af tegen de lichte buitenmuren en tegels op de grond. Heraths schoonfamilie liet het landhuis aan de pachters en verhuisde decennia geleden dichter naar de stad.

Lees ook Medicijnen, verdoving, katheters – aan alles is in Sri Lanka gebrek

Herath, die met genegenheid als ‘nanda’, ‘tante’, wordt aangesproken, komt elke paar maanden langs. „Ik wil weten hoe het met iedereen gaat. Ik maak me een beetje zorgen dat deze zoon nog thuis is. Het eerste seizoen is voorbij, hij moet terug naar school.” Ze geeft een kneepje in de bovenarm van de jongeman in kwestie, Dilan Dissayanah (24), die haar net naar een stoel onder het afdak begeleidde.

De student bedrijfskunde blijft op de boerderij om te helpen. Het leven in de stad is niet gemakkelijk nu door de economische crisis in Sri Lanka de stroom vaak uren uitvalt, boodschappen duurder worden en gas en brandstof beperkt voorradig zijn. Ook de boerendorpen krijgen hiermee te maken, bovenop een ander probleem dat zich al eerder aankondigde: de teruglopende opbrengst van het land.

Biologische landbouw als belofte

In heel Sri Lanka was de rijstoogst afgelopen jaar 20 procent lager dan gebruikelijk. Dat verlies is waarschijnlijk het gevolg van de plotselinge invoering van een verbod op kunstmest en andere chemische hulpmiddelen als insecticiden, door president Gotabaya Rajapaksa in april vorig jaar.

Elk van de drie velden van Soma Herath brengt doorgaans zo’n veertig bushels rijst – de inhoudsmaat op agrarische markten, zo’n 25 kilogram - op. Maar nu konden de boeren nog niet de helft daarvan oogsten, vertelt Dilans vader Upali Dissanayah (65). „De oorzaak? De nieuwe methode werkt niet, wat de regering ook beweert.”

Biologische landbouw was onderdeel van Rajapaksa’s verkiezingscampagne twee jaar eerder. De president, telg uit een omstreden familie machthebbers, werd in 2019 verkozen. Zijn programma beloofde welvaart en zekerheden. Daarin refereerde hij aan een gecontroleerde omslag van de landbouwmethoden in tien jaar tijd. Verduurzaming zou Sri Lanka een goede naam geven en beter zijn voor producenten en consumenten.

In 2020 kostten de geïmporteerde kunstmest en ondersteunende subsidies voor boeren de regering nog ruim 475 miljoen euro (500 miljoen dollar). Het vooruitzicht was ook toen al dat de prijzen van meststoffen zouden blijven stijgen. Met het verbod op kunstmest leek president Rajapaksa de invoer, de slinkende buitenlandse valuta en de enorme regeringsuitgaven flink te kunnen verminderen. Sri Lanka stond er door de aanhoudende pandemie en het verlies van toerisme economisch slecht voor.

WMT Bandara, boer in Hanguranketha

Foto Ryan Wijayaratne P.M.P. Abeymanike uit boerendorp Hanguranketha

Foto Ryan Wijayaratne Links: WMT Bandara, boer in Hanguranketha. Rechts: P.M.P. Abeymanike, uit hetzelfde dorp

Foto’s Ryan Wijayaratne

Internationale voorstanders van biologische landbouw waren enthousiast over zijn beloftes, critici zeggen nu dat de vooruitzichten voor de overheidsbegroting de doorslag gaven voor zijn besluit.

De overheid zou beginnen met het verstrekken van biologische mest. In plaats daarvan kwam er als eerste een verbod op de import van kunstmest.

De rijstproductie van Sri Lanka, dat zelfvoorzienend was voor dit basisproduct, daalde in het eerste halfjaar. Er moest 450 miljoen dollar aan rijst worden geïmporteerd. De prijs voor fruit ging met 50 tot 60 procent omhoog. Ook de productie van thee, het belangrijkste exportproduct, slonk zonder kunstmest, een geschat miljoenenverlies. Begin april werd in het Sri Lankaanse parlement gewaarschuwd voor honger onder de bevolking.

„Wat moeten we zonder de middelen die we gewend zijn?” Neven en leeftijdsgenoten Upali en D.M. Tikiribada praten opgewonden door elkaar over hoe belangrijk de chemische hulpstoffen voor hen zijn. Kunstmest en pesticiden worden normaal gesproken om beurten uitgestrooid over de terrassen op de heuvels achter het familiehuis. Sri Lanka maakte net als veel andere landen in de jaren zestig een landbouwrevolutie door, waarbij door de introductie van deze middelen de productie omhoogschoot.

Niche-markt, ‘zoals in het Westen’

De boeren zien kunstmest als „een wondermiddel, maar hebben vaak onvoldoende kennis over de invloed ervan op hun natuurlijke grondstoffen”, zegt Achala Samaradiwakara. Zij vertelt aan de telefoon over Good Market, een initiatief dat ze tien jaar geleden opzette om kleine Sri Lankaanse boeren te helpen biologisch te verbouwen. Volgens haar zorgt kunstmest voor uitputting van het land, maar uit ervaring weet ze dat de omslag veel vergt. „We laten boeren eerst experimenteren op stukjes grond die ze anders braak laten liggen.”

Haar organisatie stond niet bepaald te juichen over Rajapaksa’s kunstmestverbod. ‘Biologisch’ klinkt goed, maar wordt ook vaak gezien als luxe, waarvoor alleen welvarende consumenten kunnen betalen. Samaradiwakara wil voorkomen dat er in Sri Lanka een „niche-markt zoals in het Westen” ontstaat, maar: „Een land kun je niet in één keer dwingen, dan verliezen mensen inkomen en wij ons voedsel. Er is balans nodig in de agrarische sector.”

Overleg tussen de gezinnen in het dorp Foto Ryan Wijayaratne

President Rajapaksa hield lang vol dat zijn beleid werkte. In oktober prees hij tijdens de VN-klimaattop in Glasgow de omwenteling „in harmonie met de natuur”. Kritische regeringsfunctionarissen werden ontslagen.

Door de lagere theeproductie besloot de regering in november het verbod op kunstmest voor exportgewassen – naast thee ook rubber en kokos – gedeeltelijk op te heffen. De groeiende economische crisis, met de val van de eigen roepie en torenhoge inflatie, leidde uiteindelijk tot volledig afschaffing van de ban. Colombo moest een kredietlijn openen om de invoer van kunstmest en pesticiden te kunnen bekostigen. De problemen van de boeren hebben inmiddels ook een echo in wijdverspreide economische en politieke protesten in Sri Lanka. De president gaf zijn ongelijk overigens niet helemaal toe: een nieuwe commissie moet onderzoeken hoe het land zelf productie en distributie van biologische mest kan opkrikken.

‘Kunstmest is nu te duur’

Voor de gezinnen op Soma Heraths land is met het terugdraaien van het verbod niet alles opgelost. De kunstmest die Sri Lanka weer binnenkomt „kunnen wij ons niet veroorloven, alles is nu te duur”, aldus Upali. De beloofde compensatie voor rijstboeren lijkt ontoereikend. In Hanguranketha wordt van de districtsautoriteiten niet veel meer verwacht: „Er zit één vent in het kantoortje voor agrarische zaken, maar die weet van niks”, bromt een oom.

Kan de volgende oogst gered worden? Upali: „Wij willen onze eigen zaken oplossen en voor onszelf zorgen. Maar dan moeten we in de gelegenheid worden gesteld. Misschien moet de overheid boeren weer helpen te betalen voor kunstmest.” Inmiddels stroomt de regen langs het afdak naar beneden, de weg naar het huis wordt langzaam een modderpoel. „Kijk, dat hebben we sowieso nodig.”

‘Tante’ Herath weet hoe zij ‘haar’ boeren wil helpen: dit jaar neemt ze haar deel van de rijst niet. „Ik weet hoe zwaar het is, zelfs als het de boer voor de wind gaat.”

Dat ze ditmaal alle oogst kunnen houden is een opluchting, beaamt Dilan namens zijn familieleden. Maar ze kunnen het niet laten een mand groenten de veranda af te dragen, de auto in.

Premier vertrekt, onrust in Colombo Mahinda Rajapaksa, de oudere broer van president Gotabaya en eerder zelf president (2005 -2015), is maandag opgestapt als premier van Sri Lanka. Hij stelde „ruimte te maken voor een eenheidsregering”. Die zal dan onder ‘Gota’ opereren, wat voor veel critici niet ver genoeg gaat. Demonstranten eisen dat ook de president vertrekt. Zij verzamelen zich sinds maart op Galle Face, een verkeersader in Colombo die is uitgegroeid tot het centrum van protest. In de hoofdstad is een actie-kamp ontstaan, dat wekenlang vreedzaam was. Aanhangers van de Rajapaksa’s vielen het maandag aan, waarna de politie hard ingreep. Volgens lokale media vielen meer dan honderd gewonden en zeker vijf doden – onder wie een parlementslid. Hij zou in het gedrang voor zijn huis hebben geschoten op omstanders en daarna zichzelf hebben doodgeschoten. Ondanks een avondklok in de hoofdstad gingen volgens persbureaus duizenden mensen opnieuw de straat op.