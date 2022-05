College Tour biedt Omtzigt een warm bad vol metaforen

Veel bijt- en kauwmetaforen in de aflevering van College Tour met Pieter Omtzigt in het zonnetje. In het openluchttheater van de Universiteit Twente werd hij geïntroduceerd als de pitbull van het CDA, de dossiervreter die zich vastbeet in onterecht niet-uitgekeerde kinderopvangtoeslagen. Het eindigde in het „toeslagenschandaal”, zoals hij het wenst te noemen. „Want het is geen affaire”.

Het kabinet-Rutte III struikelde erover, maar ook Pieter Omtzigt kwam niet ongeschonden uit de wedstrijd. Hij zat thuis met een burn-out, ondertussen werd er ongevraagd een ‘functie elders’ voor hem bedacht, waren er lange debatten in de Tweede Kamer zónder hem óver hem, lekte zijn lijst met grieven over de „verziekte verhoudingen” in zijn partij uit en die knapten daardoor bepaald niet op.

De functie die hem in dat „rare jaar” van ziekte het beste paste, was die van scheidsrechter bij de Enschedese voetbalclub R.K.S.V Emos, waar ook zijn kinderen speelden. Twee jeugdleden van de club betwijfelen in een eerder opgenomen filmpje giechelend de rechtheid van zijn passes, maar dat zegt natuurlijk niks over zijn rechtlijnigheid.

Scheidsrechter, vlaggen, fluiten, het spel stilleggen, strafschoppen uitdelen. Ook weer perfecte metaforen voor zijn politieke werk. Hij begint zelf over 2019, toen de „coalitie-top” aan de „CDA-top” voorstelde om hem staatssecretaris van Financiën te maken, als vervanger van Menno Snels, de eerste regeringsfunctionaris die het veld moest ruimen toen de Toeslagen-bal ging rollen. „Pieter heeft kritiek, dus moet Pieter het maar doen,” zei Omtzigt. „Heb je meteen nee gezegd?”, vroeg Twan Huys. „Ja.” Hij functioneert blijkbaar liever als grensrechter aan de zijlijn.

In blessuretijd worden soms beslissende besluiten genomen. Denk even aan scheidsrechter Serdar Gözübüyük die zondag in de allerlaatste minuut van de verlenging een strafschop toekende, waardoor Feyenoord-PSV niet eindigde in 1-2, maar in gelijkspel. Pieter Omtzigt besloot na zijn blessuretijd wel terug te keren in de Kamer, maar of hij éénpitter blijft of een eigen partij opricht, dat weet hij nog niet. Zijn aanhang en wellicht toekomstige teamgenoten blijken op de tribune bij College Tour te zitten. Een, twee, drie studenten bestuurskunde in het publiek vertellen dat ze „Pieters” initiatief-wetsvoorstellen schrijven en hoogleraar bestuurskunde René Torenvlied van de Universiteit Twente voorziet hem als „onafhankelijk wetenschapper van ideeën voor de goede zaak”.

Even staat Omtzigt met de mond vol tanden, namelijk als de eerste vraag van een student uit het publiek niet over een politieke kwestie gaat, maar over hem. Hoe hij zijn burn-out te boven is gekomen en of hij tips heeft voor studenten die ook zo’n impasse hebben? Maandenlang werd hem twintig keer per dag gevraagd 'hoe het met hem ging’, maar al die aandacht voor zijn welzijn lijkt Omtzigt nog steeds ongemakkelijk te vinden.

Echtgenote Ayfer Koç zegt aardige dingen over hem in een videobooschap, Telegraaf-journalist Wouter de Winther mild kritische. De twee politici door wie Omtzigt zich naar eigen zeggen definitief uit het veld liet slaan, zeggen tegen de College Tour-verslaggevers of bozig niks (Kajsa Ollongren), of ze doen hyper-sympathiek (Mark Rutte). Omtzigts betrokkenheid bij de mondkapjes-affaire van partijgenoot Sywert van Lienden wordt in een vlot één-tweetje uitgespeeld.

Twan Huys rondt het interview af met nieuwe metaforen. Hij spreekt van een politicus die „zaken bij de kladden pakt”, die bij „weerstand harder gaat graven” tot de „waarheid op tafel” ligt. Maar, vraagt hij, was de prijs die hij daarvoor moest betalen niet te hoog. Ja, het was even moeilijk, zegt Omtzigt. Maar dat is de tol voor „wie zijn mond opendoet”.