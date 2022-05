Best beluisterde artiest Bad Bunny breekt opnieuw records met nieuw album

De afgelopen twee jaar was Bad Bunny zonder al te veel concurrentie de meest beluisterde artiest ter wereld, en die positie lijkt hij niet op te willen geven. Want ook met zijn afgelopen vrijdag uitgebrachte album Un Verano Sin Ti, breekt de Puerto Ricaanse reggaetonster records op Spotify.

Twee tegelijk zelfs: zijn nieuwe album werd meteen op de releasedag het meest gestreamde album van 2022 tot nu toe, en Bad Bunny zelf werd de meest beluisterde artiest op één dag, met 183 miljoen streams. Hij ging daarmee voorbij aan het record van rapper Drake, die niet verder kwam dan 176 miljoen.

Maatschappelijke thema’s

Zanger en rapper Bad Bunny – echte naam Benito Antonio Martínez Ocasio – brak in 2018 door met zijn aanstekelijke mix van latin trap en reggaeton, waarin hij invloeden uit pop en rock vermengt. Daarmee experimenteert hij enigszins met die al enige jaren aan populariteit winnende stromingen: dansbare, Spaanstalige muziek verovert wereldwijd de hitlijsten. Hij onderscheidt zich met zijn inzet voor maatschappelijke thema’s, zoals vrouwenrechten en transseksuelen – vrij uniek in de machowereld van de reggaeton. Als acteur was hij te zien in Narcos: Mexico, en hij speelt binnenkort de hoofdrol in Spiderman-film El Muerto, een worstelaar met superkrachten.

Bad Bunny’s nieuwe album Un Verano Sin Ti, een ode aan het strandleven en de Puerto Ricaanse zomer, telt 23 nummers (en duurt maar liefst 81 minuten), die allemaal in de Top 50 van Spotify staan. Alleen Harry Styles, Jack Harlow en Karol G staan nog met een nummer in de top 10, ingeklemd tussen alle songs van Bad Bunny.

Ook op andere platforms doet hij het goed. Op Youtube is het openingsnummer van het album, ‘Moscow Mule’ (vernoemd naar een zomerse cocktail) meer dan 26 miljoen keer bekeken. Op Apple Music zijn 22 van de 40 best beluisterde nummers van Bad Bunny.

Geen Engelstalige sterren

De Puerto Ricaan bracht in 2020 twee volledige albums uit: YHLQMDLG en El Ultimo Tour Del Mundo, waarop hij samenwerkte met artiesten als Rosalía, Jhay Cortez en Daddy Yankee. Ook op dit nieuwe album staan geen duetten met grote, Engelstalige wereldsterren om de brug naar dat publiek te slechten. „Ik kon ook een track maken met, ik noem maar wat, Miley Cyrus of Katy Perry”, zei hij tegen The New York Times. Liever laat hij de wereld kennismaken met Puerto Ricaans talent als Ñengo Flow en Jowell y Randy. „Dat maakt me trots met waar ik voor sta.” Op Un Verano Sin Ti hoor je ook bijdrages van aanstormende reggaetonster Rauw Alejandro, de elektropopgroep Buscabulla en de Colombiaanse techno-rapgroep Bomba Estéreo.

Wie onverwacht genoemd wordt op dit album, is de Nederlandse coureur Max Verstappen. Zo snel gaat het leven voorbij, rapt Bad Bunny in ‘Andrea’: „La vida va como Verstappen en Formula 1”. Als dank scheurde Verstappen afgelopen weekend tijdens een race rond met de cover van Un Verano Sin Ti op zijn auto.