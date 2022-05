Advies: stel intimidatie door delen privégegevens strafbaar

De Raad van State vindt dat ‘doxing’, het openbaar maken van privégegevens om iemand te intimideren vanwege beroep of maatschappelijke positie, strafbaar moet worden. Dat staat maandag in een advies waar het kabinet vorig jaar om had gevraagd, naar aanleiding van een wetsvoorstel.

Voorbeelden in een toelichting op het wetsvoorstel bewijzen volgens de Raad dat doxing vooral veel slachtoffers kent onder hulpverleners, journalisten, wetenschappers en politici. „De impact van doxing op hun persoonlijke levenssfeer is groot. Daarnaast kan doxing schadelijk zijn voor het functioneren van de democratische rechtsstaat en de instituties die daarvan deel uitmaken”, schrijft de Raad.

Het instituut waarschuwt wel dat de wet nu ruim geformuleerd is. Daardoor kan het ook situaties omvatten waarin iemand als slachtoffer kan worden gezien, vanwege een andere reden dan het beroep of de maatschappelijke positie. Als die ruime formulering blijft staan, dan zal de capaciteit bij de politie en het OM toe moeten nemen en die is al beperkt, zegt de Raad.

Voormalig minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) zei vorig jaar dat het online delen van privégegevens soms tot gevolg heeft dat hele gezinnen zich thuis niet meer veilig voelen en dat mensen niet meer onbevangen naar buiten durven te gaan. „Het grote gemak waarmee sommigen denken te kunnen intimideren door privégegevens over anderen te verspreiden is meer dan schofterig.”