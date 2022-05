De Amerikaanse patiënte, die al een tijdje in Nederland woont, moest geopereerd worden. Zoals gebruikelijk adviseerden wij haar net voor de narcose een mooie droom uit te zoeken: „Sunny beaches, blue sea, beautiful boys bringing you a nice cocktail.”

Waarop zij antwoordde: „Nah, just a big fat joint!”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl