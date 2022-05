Zelensky: zestig burgers onder puin beschoten school omgekomen

De zestig burgers die na een Russische luchtaanval op een school bedolven raakten onder het puin zijn overleden. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gezegd tijdens een persconferentie, meldt persbureau AFP. De aanval vond zaterdag plaats in het dorp Bilohorivka, in de oblast Loehansk in het oosten van het land.

Dertig mensen overleefden de aanval, volgens de gouverneur van Loehansk omdat zij zich op het moment van de inslag buiten bevonden. Reddingsoperaties werden bemoeilijkt door voortdurende beschietingen. In een interview met The Guardian zei de gouverneur al eerder op zondag weinig hoop te hebben op overlevenden. „Helaas zijn ze waarschijnlijk dood, omdat het gebouw is ingestort”, aldus gouverneur Sergei Gaïdaï.

Tijdens dezelfde persconferentie, gehouden na het verassingsbezoek van de Canadese premier Justin Trudeau, zei Zelensky dat een militaire bevrijding van havenstad Marioepol er voorlopig niet in zit, omdat Oekraïne daar de middelen niet voor heeft. „Oekraïne heeft niet genoeg zware wapens om Marioepol met militaire middelen te bevrijden”, aldus Zelensky.

Het overgrote deel van Marioepol is al in Russische handen. Alleen in de Azovstal-staalfabriek bevinden zich nog Oekraïense militairen, die zich weigeren over te geven en hebben gezegd te zullen doorvechten tot de dood. Eerder deze week werden burgers die zich in de fabriek hadden verschanst geëvacueerd. Marieopol is vanwege de ligging aan de Zee van Azov van strategisch belang voor de Russische strijdkrachten.

