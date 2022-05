Scholz’ SPD krijgt klap in deelstaat Sleeswijk-Holstein

Bij de deelstaatverkiezingen in Sleeswijk-Holstein is de regerende SPD van bondskanselier Scholz vrijwel gehalveerd.

Volgens de eerste prognoses zondagavond kregen de sociaal-democraten van Scholz 16 procent van de stemmen. Grote winnaar in de noordelijkste deelstaat van Duitsland is de CDU, die de deelstaatregering van christen-democraten, Groenen en de FDP al sinds 2017 aanvoerde. De CDU komt volgens prognoses van de ARD uit op 43 procent van de stemmen.

Voor de SPD is dit resultaat het slechtste ooit in Sleeswijk-Holstein, en bovendien niet bijzonder bemoedigend voor de regeringspartij in Berlijn. De score van de SPD zal negatief zijn beïnvloed door het optreden van Scholz in de laatste weken: volgens peilingen is een meerderheid in Duitsland ontevreden met Scholz, en denkt de helft dat Scholz het aanzien van Duitsland internationaal schaadt door zijn weifelachtige optreden tot nu toe in de oorlog in Oekraïne. Zes weken geleden stond Scholz er nog beter voor, en zijn partij ook: toen haalde de SPD een absolute meerderheid in de deelstaat Rijnland-Palts.

Pragmaticus

Alleen op het conto van Scholz komt de nederlaag natuurlijk niet: de CDU-minister-president en -lijstrekker in Sleeswijk-Holstein, Daniel Günther, heeft zich de afgelopen vijf jaar geliefd gemaakt als pragmaticus die een middenweg kiest.

Voor CDU-voorzitter Friedrich Merz, die uit een conservatiever kamp komt dan Günther, belichaamt Günther juist de profielloosheid die de partij onder Merkel tot programma verhief en waar Merz verandering in wil brengen. Voor de CDU-top mag de enorme overwinning van Günther een opsteker zijn, maar die zal opnieuw vragen oproepen over de identiteit van de christen-democraten in de post-Merkel-jaren.