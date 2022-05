Max Verstappen wint eerste editie GP Miami

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft de eerste editie van de Grote Prijs van Miami gewonnen voor de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz. Het is de derde zege voor de Nederlander dit seizoen en hij verkleint daarmee zijn achterstand op WK-leider Leclerc tot negentien punten (104 om 85). Hij verdiende naast de punten voor de eindoverwinning een extra punt door de snelste ronde van het hele veld te rijden.

Verstappen startte vanaf de derde plek achter Leclerc en Sainz en haalde al in bocht twee Sainz in. In de negende ronde passeerde hij ook Leclerc en stond de koppositie vervolgens niet meer af, ondanks dat het na tussenkomst van de safetycar nog even spannend werd. „Het was een geweldige grand prix, die erg fysiek was”, zei Verstappen na de race. „Ik denk dat we het interessant hebben gemaakt tot het einde. Ik ben blij met de winst en het was een geweldige zondag voor ons.”

De regerend wereldkampioen won eerder dit seizoen ook al de GP van Saudi-Arabië en de GP van Emilia-Romagna, maar haalde vanwege pech geen punten in de andere twee races. De winst in Miami was voor Verstappen de 23e Formule-1 zege uit zijn carrière en hij komt daarmee op gelijke hoogte met Nico Rosberg en zijn schoonvader Nelson Piquet.