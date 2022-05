Mathieu van der Poel levert ook in Giro d’Italia op bestelling

Vooraf had hij nog geprobeerd om de verwachtingen te temperen, maar daar trapt niemand meer in. Was dat klimmetje aan het slot van de eerste rit niet selectief genoeg? Toch won Mathieu van der Poel er de eindsprint, met perfect timing. Had hij vooraf maar één keer op zijn tijdritfiets getraind? Zaterdag werd hij ‘gewoon’ tweede in een tijdrit over ruim negen kilometer en behield de roze leiderstrui. Om zich zondag in rit drie zelfs nog even te bemoeien met de door de Brit Mark Cavendish gewonnen eindsprint. „Het is allemaal niet zo makkelijk als het lijkt”, zei hij vorige week. Maar ook bij zijn debuut in de Giro levert Van der Poel (27) weer op bestelling.

Van de ritzege en gele trui bij zijn debuut in de Tour de France vorig jaar tot zijn winst dit voorjaar in de Ronde van Vlaanderen, na een winter vol blessureleed. En nu neemt Van der Poel na de eerste drie Giroritten in Hongarije, onder enorme publieke belangstelling die deed denken aan de massa’s bij de start in Nederland in 2010, op het oog achteloos de roze leiderstrui mee naar Italië. Maandag is het reis- en rustdag, dinsdag wacht het peloton op Sicilië de eerste serieuze bergrit op de vulkaan de Etna, waar op 1.892 meter hoogte in Rifugio Sapienza de finish ligt. „Ik denk dat ik de trui daar verlies”, keek Van der Poel dit weekeinde in Boedapest al vooruit. Zou het?

Roze tijdritfiets

„Van tevoren zou ik hiervoor hebben getekend”, sprak Van der Poel nadat hij zaterdag in de tijdrit in Boedapest slechts drie seconden had verloren op de Britse ritwinnaar Simon Yates, en tijd had gewonnen op nummer drie Tom Dumoulin en alle andere tijdritspecialisten. Op een speciaal voor hem gebouwde roze tijdritfiets sneed hij tussen hagen van toeschouwers de bochten aan als geen ander en leverde hij op de rechte stukken vol vermogen. Roofdier op jacht. Om na de finish van vermoeidheid op de grond te zakken, net als na zijn ritwinst van vrijdag. „Maar ik was nu echt minder kapot. Ik heb wel gemerkt dat tijdrijden iets is wat ik weinig doe.”

Mathieu van der Poel zaterdag tijdens de tijdrit waarin hij tweede werd. Foto Bernadett Szabo/Reuters

Vorig jaar pakte Van der Poel in zijn eerste Ronde van Frankrijk op de tweede dag de gele leiderstrui met magistrale ritwinst op de Mûr-de-Bretagne, die hij opdroeg aan zijn in november 2019 overleden opa Raymond Poulidor. Hij leverde die eerste Tourweek memorabele gevechten met Wout van Aert en steeg ook toen in een tijdrit boven zichzelf uit, waardoor hij het geel uiteindelijk pas na zes dagen hoefde af te staan aan de latere Tourwinnaar Tadej Pogacar. Net als toen in Frankrijk verraste hij zichzelf nu in de Giro op het onderdeel tijdrijden. „Ik wist dat ik hier de roze trui kon behouden maar dat ik zo dicht bij de ritwinst zou komen, had ik niet verwacht.”

Ook in Italië is de rozetruidrager populair. „Van der Poel zorgt altijd voor spektakel”, sprak Giro-baas Paolo Bellino voorafgaand aan de start al. In 2013 werd de Nederlander in Florence wereldkampioen junioren. Zeven jaar later is er een spectaculaire ritzege in Tirreno- Adriatico. Het seizoen erop schittert hij met winst in Strade Bianche en even later opnieuw in de Tirreno, waarin hij na een solo van 51 kilometer eindwinnaar Pogacar nipt achter zich houdt. Voor Van der Poel is koersen in Italië bijzonder. De Giro? „Een coole race waar ik echt naar uitkijk”, zei hij vooraf.

Naast ritwinst en de roze trui heeft Van der Poel zich in Italië ten doel gesteld om voor het eerst in zijn carrière een drieweekse ronde uit te rijden. Vorig jaar stapte hij na tien dagen uit de Tour om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen, waar hij op het onderdeel mountainbike ten val kwam en moest opgeven. Nu staat na de Giro straks in juli ook de Tour op zijn programma. „Ik hoop zowel de Giro als de Tour uit te rijden dit jaar. Want dan kan ik een betere renner worden.”

Na de derde etappe, waarin hij de sprint aantrok voor zijn Italiaanse ploeggenoot Jakub Mareczko die als vijfde eindigde, verdedigt Van der Poel dinsdag op de Etna een voorsprong van 11 seconden op Simon Yates en 16 tellen op Dumoulin. Normaal gesproken zijn beiden betere klimmers en is hij la maglia rosa kwijt, denkt Van der Poel. „Tenzij ze er heel langzaam op rijden. Ik ga het gewoon proberen. En ook daarna zijn er nog veel doelen deze Giro. Ik ga nog een paar keer voor ritwinst."

Derde etappe Cavendish wint Mark Cavendish heeft zondag de derde etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De Britse renner van het Belgische Quickstep was na 201 kilometer tussen Kaposvar en Balatonfüred de snelste in de massasprint. Cavendish (36) bleef na een lange sprint Arnaud Démare uit Frankrijk en Fernando Gaviria uit Colombia voor. Het was voor de Brit zijn zestiende sprintzege in de Giro, en zijn 53ste in een grote ronde. Mark Cavendish (midden) sprint zondag naar de zege in de derde etappe van de Ronde van Italië. Foto Massimo Paolone/LaPresse