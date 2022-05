Het vrijdag in Havana verwoeste Saratoga was een hotel met vele levens

Deze dinsdag had het Saratoga-hotel in Havana na een coronasluiting van twee jaar eindelijk weer open moeten gaan voor gasten. Toeristen hadden via de snelle wifi-verbinding hun selfies kunnen delen vanaf het dakterras – met zwembad en een spectaculair uitzicht op het nabijgelegen Capitool-gebouw. In een van de bars hadden ze te veel kunnen betalen voor een mojito. In de sigaarlounge hadden ze een Cubaanse puro kunnen opsteken.

Het Saratoga-hotel in 2017. Foto Roberto Machado Noa/Getty Images

Afgelopen vrijdag, rond 11 uur ’s ochtends lokale tijd, maakte een enorme explosie een eind aan die geplande heropening – en aan een stukje van 143 jaar geschiedenis in de Cubaanse hoofdstad. Een groot deel van de gevel van het in neoclassicistische stijl opgetrokken, mintgroene gebouw werd weggeblazen, daarmee ook gewone Cubanen een inkijkje biedend in het uiterste luxueuze interieur van het vijfsterrenboetiekhotel. Onder het puin in en rond het hotel werden de afgelopen dagen al zeker 27 doden geborgen, onder wie vier kinderen en een zwangere vrouw.

‘Geen bom, geen aanslag’

De Cubaanse autoriteiten spraken gelijk van een gaslek en president Miguel Díaz-Canel bezwoer dat „er geen sprake is van een bom of aanslag, het is een betreurenswaardig ongeluk”. Die ontkenning was niet zo vreemd. In 1997 liet de prominente, door de CIA getrainde rechtse balling Luis Posada Carilles een serie bomaanslagen plegen op hotels in Havana, in een poging de opbloeiende toerisme-industrie te ondermijnen.

Massatoerisme is de kurk waarop de socialistisch geleide economie drijft en daarmee stut het ook het regime van de Communistische Partij. Toerisme voorziet de noodlijdende staat van euro’s en dollars om producten te importeren die Cuba zelf niet maakt. Het Saratoga bijvoorbeeld is in handen van Gaviota, een staatsbedrijf dat deel uitmaakt van GAESA. Dit is een militair bedrijvenconglomeraat dat gerund wordt door de schoonzoon van oud-leider Raúl Castro. Sinds juni 2017 is GAESA een mikpunt van Amerikaanse sancties, ingesteld door president Donald Trump en sinds 2021 niet opgeheven door diens opvolger Joe Biden.

Trumps sancties maakten een einde aan een korte periode van ontspanning, na een bezoek van de toenmalige president Barack Obama, in 2016. Die korte detente lokte ook popsterren als Beyoncé, Jay-Z en Madonna naar Havana, van wie er velen kozen te overnachten in het in 2005 volledig gerenoveerde hotel. Ook de Rolling Stones kozen het Saratoga als uitvalsbasis voor hun gratis concert op het eiland.

Verkrot na de revolutie

Het gebouw werd in 1879 neergezet in opdracht van de rijke Spaanse zakenman Gregorio Palacios, vlak buiten de stadsmuren van het historische stadsdeel Habana Vieja. Hier werd destijds het ene na het andere theater of hotel uit de grond gestampt. Het Saratoga-gebouw had in de eerste decennia meerdere functies. Op de begane grond zaten winkels zoals een tabakzaak, alleen de bovenste verdieping was aanvankelijk voor de kamerverhuur.

Pas in 1933 werd het een echt hotel. Het werd gelijk een drukbezochte pleisterplaats, waar ook in de eerste jaren al veel artiesten neerstreken. Befaamd werden de openluchtconcerten op het dakterras van bekende son-artiesten.

In de nasleep van de Cubaanse revolutie, van 1959, raakte het historische hotel volledig verpauperd. Het nieuwe bewind van de Castro’s nationaliseerde het, maar liet het lang leegstaan, waarna het uiteindelijk gekraakt werd door tientallen Cubaanse gezinnen, die er hun woonflat van maakten. Na een grondige renovatie kon het in 2005 weer open. Of het gebouw nóg een keer te redden is – en met welk geld – is na de vrijdag ontstane ravage de vraag.