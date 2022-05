Het jeugdig vuur is er weer bij hiphopduo The Opposites

Hiphop The Opposites, gehoord op 7 mei in Gashouder, Amsterdam ●●●●●

Toen The Opposites in 2013 de prestigieuze Popprijs in ontvangst namen, waren er in het juryrapport lovende woorden over hun prestaties op het podium: The Opposites zetten „een nieuwe standaard voor live hiphop”.

De laatste jaren maakten Twan van Steenhoven en Willem de Bruin afzonderlijk van elkaar serieuze muziek over, respectievelijk, het vaderschap en een slechte mentale gezondheid. In de Amsterdamse Gashouder kwamen ze na lange tijd weer samen, waar ze lieten horen én zien wat die standaard ook alweer inhoudt.

Hun potpourri van lollige maar energiek gebrachte teksten, hardstyle-beats, drum ’n bass, house en gabber werd er omlijst door een mooie productie, elk nummer wordt prachtig verlicht en er zijn stuiterende laserstralen te zien wanneer de ene track na de andere door de remix-mangel wordt gehaald. Als er een eigen beat door de dj wordt weggedraaid en uit het niets verandert in The Prodigy’s ‘Smack My Bitch Up’, draait het publiek door met wall of deaths en moshpits.

En dan was nog dat dubbele scherm, dat als een zonsopkomst van kleur veranderde wanneer Twan en Willem rapten over afterparties tot vroeg in de ochtend. Halverwege de avond verscheen daarop ineens de beeltenis van Henny Vrienten, uiteraard in karakteristiek Doe Maar-groen en roze. De rest van de gaskoepel werd eveneens verlicht met die fluoriserende, bij elkaar vloekende kleuren, terwijl een bewerking van Doe Maars ‘Belle Helene’ werd uitgevoerd.

Het bleek een zeldzaam moment van kalmte in een show die vooral draaide om een ouderwets potje raggen. Een weekend lang – drie dagen op rij uitverkocht – wanen Twan en Willem zich ongetwijfeld weer even Big2 en Willy; de rap-aliassen die ze verzonnen in hun tienerjaren. Het publiek had de eer om mee te kolken in die jeugdige energie.