Feyenoord-fans winnen sowieso in de topper tegen PSV

Het is het eeuwige dilemma van een fanatieke supporter. Zie je jouw club liever verliezen, als dat de kans dat de aartsrivaal daardoor kampioen wordt, kleiner maakt?

Langs de Lijn peilt die stelling zondagmiddag op NPO Radio 1 onder Feyenoord-fans, voorafgaand aan de topper tegen PSV. Er zijn supporters die de naam van de rivaal mijden in hun antwoord, die daar het begin van het hoofdstedelijke netnummer voor gebruiken en die maar wat graag de drie punten deze zondag naar PSV zien gaan. Zelfs als het resultaat van die andere topper, tussen AZ en Ajax, nog niet bekend is.

En er zijn supporters waar Feyenoord-coach Arne Slot op hoopt. Dat zijn degenen die er deze zondag alles aan zullen doen om zijn team naar de overwinning te schreeuwen. Daar had Slot nog nadrukkelijk om gevraagd, kort na afloop van de halve finale tegen Olympique Marseille afgelopen donderdag in de Conference League, waarin Feyenoord zich plaatste voor de finale.

Feyenoord-PSV is zondagmiddag om kwart voor vijf een cruciaal duel in de strijd om de titel in de Eredivisie. Nog meer na het 2-2 gelijkspel tussen AZ en Ajax, het duel dat om 14.30 uur begon. De begintijd werd aangepast na een verzoek van Slot in de media, waarin hij de KNVB openlijk vroeg het duel met PSV te verplaatsen. Met voor Feyenoord een fysiek voordeel na de strijd in Marseille en voor PSV, in dit geval, een mentale opsteker.

Op het moment dat de spelers van de club uit Eindhoven na hun warming-up naar de catacomben van de Kuip wandelen, weten ze dat Ajax twee punten heeft verspeeld in Alkmaar. Winst op Feyenoord en de spanning in de competitie is volledig terug. Even daarvoor is een doelpunt van AZ in de Kuip al met gejuich ontvangen – niet alleen door het uitvak.

Intensiteit

Het is alsof de Feyenoord-spelers in de eerste minuten de eigen fans willen overtuigen van de instelling deze middag. Druk vooruit, direct het spel van PSV ontregelen. Maar de intensiteit waarmee dat gepaard gaat, blijkt van korte duur.

Minuut vijftien. Middenvelder Orkun Kökçü, dit seizoen een van de sterkhouders bij Feyenoord, laat een bal onder de voet slippen, tot chagrijn van de Kuip. Luttele seconden later lijdt hij opnieuw balverlies – de Kuip nog meer ontstemd. En terecht, want vijf tellen later ligt de bal dankzij PSV-aanvoerder Cody Gakpo achter doelman Marciano.

In een wedstrijd die de spanning om het kampioenschap kan terugbrengen, hoeft PSV zich in de eerste helft niet eens bovenmatig in te zetten om de bovenliggende partij te zijn. Balverlies aan Rotterdamse zijde geeft de ploeg van de aan het eind van dit seizoen vertrekkende trainer Roger Schmidt veelvuldig de kans een aanval op te zetten, iets dat goed lukt. Nog binnen het halfuur splijt een een-twee tussen Gakpo en spits Eran Zahavi de Feyenoord-defensie: 0-2.

Het Rotterdamse publiek valt stil. Even is het als door een wesp gestoken, als het vak met PSV-supporters de controle over het geluid in de Kuip lijkt te hebben overgenomen. „Finale, finale”, klinkt het massaal. Het bewijs dat de Conference League voor de Feyenoordfans het eerste doel is.

Voor de wedstrijd wordt Pierre van Hooijdonk, die onder meer in De Kuip aanwezig is omdat het exact twintig jaar geleden is dat hij met Feyenoord de UEFA-cup won, gevraagd naar zijn voorspelling. „Ik kan maar één ding zeggen: Tirana", zegt de oud-spits, waarbij hij het laatste woord voorziet van een melodie. De Europese finale tegen AS Roma wordt later deze maand in de Albanese hoofdstad gespeeld. Het publiek volgt als een goed georkestreerd koor.

Harde kern

Trainer Slot grijpt in de rust hard in. Middenvelders Kökçü en Guus Til, en aanvaller Reiss Nelson blijven achter in de kleedkamer. Vermoeid na het duel van donderdagavond? Misschien, maar Slot eist vooral meer van zijn ploeg. Feyenoord begint frisser aan de tweede helft, het is een minimale stimulans voor de harde kern. Die gaat, zoals dat in Rotterdam kan, voorzichtig steeds iets meer achter hun ploeg staan – een deel van hen wint hoe dan ook op deze zonnige zondag.

PSV lijkt zich verzekerd te voelen van de winst, en hernieuwde spanning in de Eredivisie. Terecht, want een aansluitingstreffer zit er lang niet in. Ook Slot lijkt te berusten. Twintig minuten voor tijd haalt hij zelfs zijn vaste centrale verdedigers Gernot Trauner en Marcos Senesi van het veld, rust is nu belangrijker.

Een kwartier later veert de Kuip toch op als publiekslieveling en spits Cyriel Dessers de bal achter PSV-doelman Yvon Mvogo kopt. Het geloof is terug, alsof de Kuip al weet wat er gaat komen. De ontknoping volgt in de vorm van een discutabele strafschop, in blessuretijd, als de bal vanaf luttele meters op de elleboog van de zich wegdraaiende PSV-verdediger Mauro Junior geschoten wordt.

„Het was nooit een penalty”, zou PSV-trainer Schmidt daarover geagiteerd zeggen na afloop. „Achttien teams vechten om de titel. Maar de scheidsrechter lijkt te kunnen beslissen wie er kampioen wordt.” Met nog twee wedstrijden te gaan blijft het verschil met Ajax vier punten.

Dessers benutte de strafschop en vraagt zich kort na afloop voor de camera's van sportzender ESPN af of alle Feyenoord-fans daar even blij mee zullen zijn. Maar hij zelf heeft zijn sportieve plicht gedaan.

„Ik kan de frustratie van de tegenstander wel begrijpen”, zegt Feyenoord-trainer Slot. „Maar je zou ons tekort doen om daar alles aan op te hangen. We hebben de tweede helft goed gespeeld. Ik had steeds het gevoel dat als we 1-2 zouden maken, alles weer mogelijk zou zijn. Dat was ook zo, vooral toen de Kuip er weer achter ging staan.”