Zaterdag had Tom Dumoulin heel even de snelste tijdrit gereden. Vlak na hem dook Simon Yates met vier seconden onder zijn tijd. De verslaggever duwde de microfoon onder Toms neus. Voelde hij het al onderweg? Tom veegde het snot uit zijn gezicht en knikte gelaten. „Tsja, je hebt altijd een verhaal …” Een verhaal waar hij kennelijk geloof noch zin in had. De verslaggever hield de microfoon voor hem tot de woorden kwamen. Dumoulin sprak ze uit of ze er niet toe deden. „Hier en daar een bocht die sneller kon … mijn klim … ik had niet meer zoveel over als gehoopt.”

Intussen werden in Engeland de Forest Green Rovers kampioen van de League 2. De club komt uit Nailsworth, een dorp met zesduizend inwoners. De afgelopen vijf jaar promoveerden de Rovers zich suf. Hun dorp is nu het kleinste Engelse gehucht ooit met een profclub en die club is ook nog de eerste klimaatneutrale club ter wereld. Met hun zonnepanelen, shirts van gerecycled materiaal, elektrische bus en veganistisch eten zijn de Forest Green Rovers groener dan de grasmat. Een grasmat die bovendien bij hen niet chemisch wordt bewerkt en waarvan de maaier functioneert op zonne-energie. Toen de Rovers in 2017 naar de League 2 promoveerden, riep sportcommentator Bob Hunt: „Cheltenham, Swindon, Newport – jullie gaan humus eten volgend seizoen want de Forest Green Rovers komen in de league!”

Vijf seizoenen later klimmen de Rovers door naar League 1. De club is het levende bewijs dat de mens haar planetaire huis niet hoeft te slopen om te kunnen blijven spelen. Sterker, ze laten zien dat de humus-smerende, tofu-bakkende, groenteknagers het elektrisch rijdend tot onwaarschijnlijke kampioenen kunnen schoppen.

In de hoogste Nederlandse divisie speelden zondag AZ-Ajax, Vitesse-sc Heerenveen en Feyenoord-PSV. Geen van deze clubs staat bekend om het nemen van gedegen maatregelen tegen klimaatverandering. Sterker, wanneer ze naar een Europees voetbalfeestje mogen, vliegen ze allemaal naar plekken die ze makkelijk over land kunnen bereiken. Niet alleen lijken ze niet aantoonbaar om de toekomst van de mens op aarde te geven, ze doen dat eerder aantoonbaar niet. Een land krijgt de clubs die het verdient. Ajax speelde gelijk tegen AZ, Vitesse verloor van Heerenveen en Feyenoord sleepte er een onwaarschijnlijk gelijkspel uit tegen PSV. In het grote plaatje kunnen de kleine Green Rovers deze monsterclubs allemaal hebben.

Aan het einde van het seizoen van de mensheid, zullen winnaars en verliezers tussen het sponsorwandje en de microfoons komen te staan. Achter de logo’s van Shell, KLM en TUI, zie je onze fitste exemplaren dan niet meer tegen de klok of elkaar strijden, maar tegen een bosbrand. Op de voorgrond zal de microfoon van de verslaggever naar antwoorden vissen. Voelde de mensheid het onderweg al aankomen? De mensheid zal aan Dumoulin denken: „Tsja, er valt altijd wel een verhaal te vertellen ...” Als de verslaggever de microfoon niet weghaalt, zal ze naar woorden zoeken. „We bleven vliegvakanties boeken … we bleven vlees eten … we namen de bocht niet snel genoeg en voor de klim hadden we niet meer zoveel over als we hoopten.”

Carolina Trujillo is schrijfster.