Een boerkaplicht? Het decreet van de Taliban gaat nog verder dan dat

Terwijl dit weekend veel aandacht uitging naar het besluit van de Taliban dat Afghaanse vrouwen voortaan alleen nog in boerka de straat op mogen, was dat niet eens de zwaarste maatregel in het decreet van hoogste leider Hibatullah Akhundzada. In hetzelfde stuk, zaterdag wereldkundig gemaakt op een persconferentie van het ministerie ter Bevordering van Deugden en Voorkoming van Onzedelijkheid, is opgenomen dat vrouwen alleen nog het huis zouden moeten verlaten als dat strikt noodzakelijk is.

Veel Afghaanse vrouwen zouden kunnen leven met de boerka, die van het gezicht alleen de ogen vrijlaat, en zelfs dat niet goed; het gaas voor de ogen troebleert het zicht. Onder een boerka naar het werk gaan, naar school of naar de markt, zou een actief leven nog enigszins mogelijk maken. Maar het gebod om thuis te blijven – dat overigens minder concreet werd gebracht dan de boerkaplicht – werpt veel Afghaanse vrouwen terug naar het regime uit de jaren negentig, toen de Taliban met geweld hun extreme denkbeelden over de islam aan de bevolking oplegden.

Grote scepsis

Vanaf het begin van de machtsovername door de Taliban in augustus vorig jaar is er onder Afghaanse vrouwen grote scepsis over de belofte dat zij „meer rechten zouden hebben” dan onder het eerdere bewind.

Stap voor stap doen de Taliban sindsdien afbreuk aan die belofte. Al snel na de herovering van Kabul werden vrouwen geweerd van het werk, behalve in de zorg en het basisonderwijs. Later kwam de opdracht om alleen nog te reizen onder begeleiding van een mannelijk familielid. In maart bleek dat middelbare scholen voortaan gesloten zouden zijn voor meisjes. En nu kunnen vrouwen maar beter helemaal thuis blijven.

Wie toch de deur uit moet, hoeft niet per se een boerka aan, verduidelijkte een woordvoerder van het ministerie aan de BBC. Ook een variant van de zwarte chador, die in sommige landen in het Midden-Oosten wordt gedragen en de ogen beter vrijlaat dan de boerka, is toegestaan. Zolang de rest van het gezicht maar bedekt is.

Wie niet gehoorzaamt, hoeft volgens het decreet geen lijfstraffen te verwachten. Als een huisbezoek door de Taliban niet werkt, wordt een mannelijk familielid voor een ernstig gesprek verwacht op het ministerie. In laatste instantie krijgt deze man drie dagen celstraf.

Geen advies maar een bevel

De Taliban presenteerden de boerkaplicht aanvankelijk als een advies, maar de woordvoerder maakte duidelijk dat dat een understatement was geweest. „Dit is niet alleen een advies, dit zijn bevelen die gevolgd moeten worden, het gaat om verplichtingen door de islam. Het is een bevel van de Koran en onze profeet”, zei hij. Het Islamitische Emiraat fungeerde volgens hem slechts als boodschapper.

Hij verwachtte dan ook geen tegenstand. „Afghaanse vrouwen hebben hun eigen, speciale status in de wereld. Ze voelen zich veilig en waardig in de maatschappij als ze de hijab [hier een eufemisme voor boerka, red.] dragen.” De boerka is gebruikelijk op delen van het platteland, maar zeker in de steden waren Afghaanse vrouwen gewend alleen een hoofddoek te dragen.

Het is onbekend waarom de Taliban nu voor deze maatregelen hebben gekozen en wat hun afwegingen zijn geweest met betrekking tot de internationale erkenning die zij zoeken. Het liefst willen zij normale betrekkingen onderhouden met andere staten en de internationale donorgemeenschap, waar Afghanistan sterk van afhankelijk is. Die gemeenschap heeft als voorwaarde gesteld dat de Taliban de mensenrechten respecteren, wat nu duidelijk niet gebeurt. Volgens de Verenigde Naties kunnen de nieuwe regels „de relatie met de internationale gemeenschap verder onder druk zetten”.

Waarnemers vermoeden een richtingenstrijd tussen oerconservatieve leiders als Akhundzada, die de oude, tribale praktijken uit zijn thuisstad Kandahar als richtlijn hanteert, en pragmatischer leden die een totaal isolement van Afghanistan willen voorkomen.

Internationale persbureaus meldden zondag dat vrouwen in Kabul nog met hoofddoek op straat waren. Sommigen kenden de nieuwe regels nog niet, anderen kozen er voor die te negeren. De Taliban hebben opgedragen de regels uit te dragen op scholen en in moskeeën.

