De Duitse bondskanselier Olaf Scholz was onlangs in Japan. Hij verkoos niet voor niets Tokio boven Beijing. Zijn bespreking met de Japanse premier Fumio Kishida betrof namelijk hun gedeelde zorgen over de expansiedrift van China en de oorlog in Oekraïne. Wat moeten beide landen hier nu aan doen? Meer militaire samenwerking, was de conclusie. Een Duits fregat, Bayern, was voor dat doel al eerder naar Japan gekomen.

Ian Buruma is historicus en schrijver.

Niet zo lang geleden zou een dergelijke ontwikkeling veel mensen hebben verontrust, met name in Duitsland en Japan zelf, waar men na de catastrofale oorlogen in Europa en Azië nogal allergisch is geworden voor militaire ondernemingen. Pacifisme zit zelfs in de Japanse grondwet ingebakken. Volgens artikel 9, dat overigens na de oorlog door Amerikanen is opgesteld, mag Japan geen militair geweld meer gebruiken, en de meeste Japanners konden zich daar prima in vinden. (Dat de zogenaamde Japan Self-Defense Forces (SDF) in 1954 desondanks in het leven werden geroepen kwam vooral door druk van de Amerikanen die spijt hadden gekregen dat ze ooit aan dat artikel 9 waren begonnen.)

De Duitsers hebben natuurlijk hun Bundeswehr en zijn lid van de NAVO, maar zij voelden zich net als de Japanners uitstekend op hun gemak als vreedzame autofabrikanten, en lieten defensie liever over aan de Amerikanen. Ook zij hadden genoeg van oorlogvoeren.

Twee dreigingen

De toenemende agressie van China en de Russische invasie in Oekraïne hebben hier verandering in gebracht. Die twee dreigingen zijn nauw met elkaar verbonden: vandaag Kiev, morgen Taiwan. Ook de Taiwanezen zijn dermate geschrokken van de Russische aanval dat zij besloten hebben hun burgers extra militaire training te geven. Duitsland was eerst nog van plan om leveranties aan Oekraïne te beperken tot niet-dodelijk materiaal. Inmiddels gaan er nu ook Duitse tanks naar toe.

Japan kan dat om grondwettelijke redenen niet doen, maar levert wel helmen, kogelvrije vesten, en medische voorraden. Japanse kranten praten nu ook openlijk over manieren om de SDF in te zetten – artikel 9 ten spijt – als Taiwan zou worden aangevallen. Duitsland, Japan en Taiwan hebben bovendien beloofd hun defensiebegrotingen flink op te krikken.

Lees ook: ‘Beledigde leverworst’ Scholz kan toch naar Kiev

Dit is opmerkelijk. Nog opzienbarender is wie er achter deze nieuwe maatregelen zitten, en ik bedoel niet Volodymyr Zelensky, met zijn vurige toespraken in het Japanse Diet en de Duitse Bundestag. Premier Kishida hoort niet tot de haviken in zijn conservatieve Liberale Democratische Partij. Anders dan zijn voorganger Shinzo Abe, is hij geen fervente nationalist, die de pacifistische grondwet ziet als een door buitenlanders opgelegde vernedering, en vindt dat Japanse schoolkinderen trots moeten zijn op de Japanse ‘bevrijdingsoorlog’ in Azië, die zoveel miljoenen doden heeft gekost. Vergeleken bij Abe is hij een duif. Maar het opmerkelijkste van alles is de verandering in toon van de heftigste critici van de Japanse regering.

Kazuo Shii is de leider van de Japanse Communistische Partij, die weliswaar klein is maar toch nog tien zetels heeft in het parlement. Hij deed onlangs de verbluffende uitspraak dat Japan de SDF zou moeten inzetten als Japanse soevereiniteit zou worden geschonden – verbluffend, omdat volgens het partijprogram van de Communisten de SDF ongrondwettelijk is en zou moeten worden opgedoekt. Maar die paradox is tekenend voor de kentering in de Japanse openbare opinie.

Druk van de Groenen

De Duitse sociaal-democraten, onder wie de huidige bondskanselier, waren altijd sterk voor samenwerking met Rusland onder Vladimir Poetin. Gerhard Schröder, de voormalige SPD-leider en bondskanselier, zit nog steeds in het bestuur van Rosneft, de Russische staatsoliemaatschappij, en pronkt met zijn vriendschap met Poetin. Uit conservatieve hoek werd er al op aangedrongen dat de Duitsers meer moesten doen om Oekraïne te helpen. Maar de grootste druk om militaire steun te geven komt van de Groenen, die met de SPD in de regering zitten.

De Groenen hadden een sterk pacifistische inslag. Nu niet meer. De vice-kanselier en leider van de Groenen, Robert Habeck, gaf laatst onder geschreeuw uit het publiek van „oorlogshitser!” een speech waarin hij zei: „We zitten nu in een toestand waarin mensen hun levens, hun democratie, en hun vrijheid verdedigen. Duitsland, en ook de Groenen moet nu iets doen aan deze situatie, en die situatie betekent dat we te maken hebben met een agressor.” De Groenen zijn voor het leveren van zware wapens uit Duitsland.

Tijdens de Koude Oorlog kwamen Duitse en Japanse haviken voornamelijk van rechts. Hun belangrijkste drijfveer was anticommunisme. Veel rechtse Japanners vonden ook dat vermelding van Japanse oorlogsmisdaden uit schoolboeken moesten worden geschrapt. Hun ideaal was behalve een herziening van de pacifistische grondwet ook een patriottisch herstel, en verering van de keizer. Angst dat het oude militarisme weer zou herleven was de voornaamste reden waarom Japanners, en ook veel Duitsers, wars waren van militaire actie. Haviken waren vooral in Japan vaak mensen die zich druk maakten over defensie om foute redenen.

Vrijheid en democratie

Ook dit ligt nu anders. Ultra-rechts, terecht door linkse en liberale Duitsers gevreesd, staat voor een groot deel aan de kant van Poetin. Het Groene pleidooi voor militaire interventie staat geheel in het kader van de verdediging van vrijheid en democratie. Het idee in Japan dat China het hoofd moet worden geboden is ook niet meer een kwestie van anticommunisme. Tot de jaren tachtig van de vorige eeuw waren de Amerikaanse en Japanse bondgenoten in Oost-Azië niet eens democratisch. Nu zijn Taiwan en Zuid-Korea dat wel, en dat is reden te meer om ze te verdedigen.

Er is nog een reden waarom het belangrijk is dat de derde en vierde grootste economische machten in de wereld meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid, en die van hun bondgenoten. En dat is de herinnering aan het wanbestuur van Donald Trump, en de niet geringe kans dat hij weer terug zal komen. Voor het eerst gelooft ook in Taiwan meer dan de helft van de bevolking dat de Verenigde Staten hen in geval van nood niet te hulp zullen schieten.

Dreigingen uit China en de gruwelen in Oekraïne hebben Duitsland en Japan uit hun zoete slaap gewekt. Misschien dat Europa en de Oost-Aziatische bondgenoten hierdoor beter in staat zullen zijn om hun democratieën veilig te stellen. Dat kan niet Poetins bedoeling zijn geweest toen hij aan zijn laatste militaire avontuur begon, en zijn Chinese vriend Xi Jinping ziet het vermoedelijk ook met lede ogen aan.