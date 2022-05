‘Dirigent’ van Hongkong volgt de partituur van Beijing

Voor de machthebbers in Beijing is hij de veilige keus, de inwoners van Hongkong denken overwegend negatief over hem. Niet dat het veel uitmaakt wat zij vinden; de 64-jarige John Lee Ka-chiu was deze zondag de enige – en door Beijing goedgekeurde – kandidaat bij de ‘verkiezing’ van de nieuwe hoogste leider (chief executive) van Hongkong. Er was zevenduizend man politie op de been om te voorkomen dat de verkiezing – door een kiescommissie van 1.500 Beijing-getrouwe leden – door protesten werd overschaduwd.

Lee is altijd trouw geweest aan het drie jaar geleden ingezette beleid om het bestuur van Hongkong te voegen naar het autocratische model van de regering in Beijing. Kritiek op China wordt nu gezien als separatisme of opruiing, met een levenslange celstraf als mogelijk gevolg. Als tweede man van het stadsbestuur onder de afzwaaiende Carrie Lam was Lee medeverantwoordelijk voor het neerslaan van de volksprotesten tegen de nieuwe wetgeving, die op hun hoogtepunt in 2019 meer dan een miljoen Hongkongers op de been brachten.

Dat de Verenigde Staten hem voor deze rol op een sanctielijst hebben geplaatst, waardoor hij niet naar de VS kan reizen en Google zijn YouTube-account blokkeerde, is voor Beijing gezien de huidige vijandige relatie tussen de twee grootmachten waarschijnlijk eerder een aanbeveling dan een belemmering.

Algemeen kiesrecht komt pas aan bod nadat „alle problemen in de maatschappij zijn opgelost”

Lee, die anders dan veel andere Chinese leiders niet is geboren in een invloedrijke familie maar zijn loopbaan begon als politieagent en binnen die organisatie is opgeklommen, staat bekend als een resultaatgericht bestuurder. Hij ziet zichzelf als „een dirigent” die de stad kan aansturen in „een nieuwe symfonie”. Zijn plannen zijn praktisch van aard, wat niet vreemd is aangezien ook Lam over principiële kwesties als democratie en recht al vrijwel niets meer te zeggen had.

Coronabeleid

De meest acute uitdaging waar Lee voor komt te staan is een midden vinden tussen het ‘zero-Covidbeleid’ van president Xi Jinping en het wezen van Hongkong als open economie en regionaal financieel hart. Nog altijd moeten inreizigers, zowel vanuit China als vanuit het buitenland, bij aankomst in quarantaine. En ook voor niet-reizende inwoners gelden strikte regels.

De gevolgen zijn er naar: in het eerste kwartaal kromp de economie met 4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. In de afgelopen vier maanden zijn zo’n 150.000 inwoners – veelal hoogopgeleiden en expats – naar het buitenland verhuisd. Steeds meer internationale bedrijven overwegen hetzelfde.

Verder heeft Lee de ambitie om iets te doen aan de enorme schaarste aan betaalbare woningen – berucht zijn de zogeheten kooiwoningen met de oppervlakte van een matras – en wil hij de armoede binnen families doorbreken door tieners van gezinnen in zogeheten onderverdeelde flats (flats die meerdere gezinnen huisvesten) aan een mentor te koppelen.

Op politieke hervormingen, waaronder het algemeen kiesrecht dat de betogers in 2019 eisten, hoeft niemand de komende vijf jaar te rekenen. Wat Lee betreft is algemeen kiesrecht „het ultieme doel” maar komt dat pas aan bod nadat „alle problemen in de maatschappij zijn opgelost”.