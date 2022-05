De vluchtelingenopvang in de oude supermarkt in Yerseke was te vol

Weer zonder lunchtrommel in de klas. Het begon op te vallen, vertelt de Oekraïense docent Ania Kyrylenko die in het Zeeuwse Yerseke lesgeeft aan Oekraïense kinderen. Het waren steeds de kinderen die allemaal in dezelfde particuliere opvanglocatie verbleven. Haar bekroop het gevoel dat er iets niet goed zat. Ze vertelde vrijwilligers van camping Zon & Zee, waar zo’n tachtig Oekraïense vluchtelingen verblijven, dat ze zich zorgen maakte.

De Oekraïners zitten in een pand - een oude supermarkt – van Yersekenaar en handelaar Johnny van den Berge (49). Een kennis die het ophalen van vluchtelingen uit Polen faciliteert, vroeg Van den Berge of hij ruimte had om een aantal mensen op te vangen. Met hulp van zo’n veertig vrijwilligers en zijn kerk, de Gereformeerde Gemeente Yerseke, bouwde de handelaar de oude supermarkt in twee weken om tot een geschikte woonruimte, vertelt hij.

Vrijwilligers van Zon & Zee schrokken toen ze het pand bezochten. Er verbleven drie gezinnen met in totaal veertien mensen, onder wie tien kinderen. De camping bood de vader, moeder en hun zes kinderen andere woonruimte aan.

Het was een bende, vertelt coördinator van de campingvrijwilligers Maria Cromwijk, die het gezin hielp verhuizen. De situatie leek haar onhoudbaar. De vluchtelingen hadden onvoldoende privacy. Ze vroegen haar om eten, kleding, babyvoeding en luiers.

Frictie

Zoals veel particulieren wilde Van den Berge graag „iets doen voor zijn medemens”. Maar tot waar de verantwoordelijkheid strekt, en onder welke voorwaarden die moet plaatsvinden, is zeker bij particuliere opvang niet altijd duidelijk. Meerdere zogenoemde spijtgezinnen belden in de afgelopen periode overheidsopvang omdat er frictie ontstond tussen hen en de Oekraïners die ze een thuis boden. En soms werden Oekraïeners weggehaald, of vertrokken ze zelf. Zoals bij Van den Berge.

Hij zegt teleurgesteld te zijn. In Yerseke wordt rondgebazuind dat hij het niet goed doet, en camping Zon & Zee wel. Hij heeft het gevoel dat de camping vluchtelingen bij hem „weg probeert te plukken”. Het lijkt wel, merkt hij op, alsof vrijwilligers in het dorp concurreren om wie het best voor de vluchtelingen zorgt. Hij en enkele Oekraïners met wie hij nog contact heeft, bestrijden dat het in de oude supermarkt niet goed ging.

De Oekraïense Angelina Petrychenko (28) verblijft samen met haar zus en hun kinderen, ieder twee, nog steeds in het pand van Van den Berge. Op den duur was het niet meer te doen om daar met drie gezinnen te leven, vertelt ze. „Het was te druk, en daardoor moeilijk om je kinderen op je eigen manier op te voeden.” De zussen, die nog steeds in de oude supermarkt wonen en daar niet weg willen, hebben nog goed contact met het gezin dat is vertrokken. Ze zijn erg aan ze gehecht geraakt. Maar nu ze niet meer onder een dak wonen, hebben ze meer rust.

De gemeente laat weten dat de oude supermarkt tijdens controle niet brandveilig was.

Van den Berge komt zo’n twee tot drie keer per week bij de zussen langs, vertelt Angelina. In het begin bracht hij nog boodschappen. Na enige tijd stopte hij daarmee, omdat ze binnenkort hun leefgeld zouden krijgen. Wanneer en hoeveel dat zou zijn, wisten de zussen niet. Van den Berge is verbaasd over de vraag waarom hij ze geen eten meer bracht: „Moet ik dat ook nog doen dan?”

Angelina wilde graag werken. Van den Berge bood haar huishoudelijk werk aan in zijn eigen huis, vertelt hij. Volgens Angelina betaalt hij haar „naar eigen goeddunken”. Meestal krijgt ze 20 euro na een paar uur of een dag werken. Van den Berge zegt dat hij haar zo’n 11 euro per uur betaalt. Inmiddels krijgen de zussen leefgeld van de gemeente. Volgens Van den Berge hebben ze „geld genoeg”. Angelina zegt tevreden te zijn met de situatie. „Johnny helpt mij, ik help hem.”

Controles

De Oekraïense Kateryna (21), die omwille van haar privacy niet met achternaam in de krant wil, verbleef samen met haar moeder een paar dagen in een appartement achter Van den Berges huis. Ze voelden zich daar niet prettig, vertelt ze in de cafetaria van camping Zon & Zee. Een beetje onveilig. Van den Berge gaf hun onderdak en bracht een keer eten, vertelt Kateryna. Maar wel onder zijn „vreemde voorwaarden”. Soms vroeg hij hun plotseling om het huis voor hem schoon te maken. „We konden moeilijk ontspannen als hij er was.”

Ze pakten hun spullen en vroegen dominee Tim Schakel om hulp. Tegen Van den Berge zei de moeder van Kateryna dat haar man, die in Oekraïne is achtergebleven, wilde dat ze naar de camping gingen. Hij had liever dat ze in een groep verbleven in plaats van bij een man alleen. „Johnny is geen slecht mens , maar we voelen ons prettiger op de camping.”

Onlangs voerde de gemeente Reimerswaal, waar Yerseke onder valt, controles uit bij particuliere opvanglocaties in de omgeving. De gemeente laat weten dat de oude supermarkt op dat moment niet brandveilig was. Angelina en Marina konden naar een woonruimte in het nabijgelegen dorp Krabbendijke verhuizen. Daar raakten de zussen overstuur van, vertellen ze. Na de heftige vlucht uit Oekraïne willen ze niet opnieuw van woonplek veranderen. Bovendien zijn ze „bevriend geraakt met Johnny”. Als ze willen blijven moet er volgens de gemeente wel iets aan de veiligheid van het pand gebeuren.

Het doet Van den Berge „veel verdriet” om te horen dat Kateryna en haar moeder zich bij hem niet veilig hebben gevoeld. De vrouwen zouden volgens hem zelf hebben aangeboden zijn huis schoon te maken. Hij handelde met de beste bedoelingen door hen onderdak en werk te geven, zegt hij. Maar het zou kunnen dat er „ook iets is fout gegaan”.

Na lezing van dit artikel stuurt Angelina nog een bericht. Ze noemt Johnny een zeer sympathiek en onzelfzuchtig persoon. Ze benadrukt dat ze altijd voldoende eten had.