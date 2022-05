‘Als Oekraïne zijn kernwapens niet af had gestaan, was er nu geen oorlog’

Bovengronds is het Museum van de Strategische Rakettenmacht alles wat je je voorstelt bij een militair museum dat twintig jaar geleden in een Oekraïense akker is geplempt en waar vervolgens niemand meer naar heeft omgekeken: roestend wapentuig en verbleekte zwart-witfoto’s. Maar ondergronds, in een commandopost op veertig meter diepte, is het fascinerend om te zien dat het nu door Rusland belaagde Oekraïne nog niet zo lang geleden een vernietigend arsenaal aan kernbommen kon afvuren. En dat mannen als Viktor Ksenzov aan de knoppen zaten van tientallen nucleaire raketten, verstopt in silo’s onder grasvelden drie uur ten zuiden van Kiev. Toen hij hier in de Koude Oorlog kwam werken was het mogelijk om – mocht Moskou zo beslissen – vanuit dit onderaardse commandohok bijvoorbeeld New York weg te vagen. „Drie van dergelijke strategische raketten zijn genoeg om heel Oekraïne te vernietigen”, zegt Ksenzov (59), een grote man met een krans van grijs haar, gouden tanden en een camouflagejas aan.

Routinewerk werd het nooit beneden, vertelt hij na in een krap liftje te zijn afgedaald naar verdieping -11. „Het klamme zweet stond je op de rug in de uren dat je hier zat.” De fysieke spanning van de verantwoordelijkheid voor wat hij mogelijk zou moeten doen als het rode lampje ‘gevechtsstand’ aan sprong en het alarm schalde, woog zwaar op hem.

Verantwoordelijkheden heeft Ksenzov amper meer sinds de laatste Oekraïense raketten eind vorige eeuw werden ontmanteld en hun kernkoppen afgevoerd naar Rusland. Zijn ingenieurstitel en militaire rang van majoor mocht hij behouden, maar zijn huidige rol als museumgids doet die geen eer aan. Zelfs rondleidingen geeft hij niet langer, want sinds de Russische invasie van 24 februari is in het dorp Poboezke geen toerist meer langsgekomen. „Misschien in de zomer weer”, zegt de vrouw die bij de ingang kaartjes en sleutelhangers verkoopt optimistisch.

Zowel bij de annexatie van de Krim in 2014 als bij de huidige Russische oorlog heerst in Oekraïne de overtuiging dat alle ellende voorkomen had kunnen worden als het zijn kernwapens niet had opgegeven. Bij de ontbinding van de Sovjet-Unie was Oekraïne een groter arsenaal kernwapens toegevallen dan het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China gezamenlijk bezaten. Het was heel even de derde kernmacht ter wereld, na de VS en Rusland.

Strategische vergissing

„Al die landen die nu nucleaire wapens hebben, worden niet veroverd”, zei president Zelensky in een recent interview met Al Jazeera. Oekraïne heeft volgens hem een kapitale fout gemaakt door zijn kernbommen op te geven zonder bikkelharde beschermingsgaranties te krijgen van blijvende kernmachten. „Wie geeft er nou zijn wapens weg zonder een heel serieus pact te sluiten, als een groot cadeau? En waarvoor? Wat we ervoor teruggekregen hebben is oorlog”, aldus Zelensky. „We hebben de levens van de mensen die sterven weggegeven.”

Volgens gids Viktor Ksenzov in het kernwapenmuseum had Oekraïne zijn nucleaire wapens moeten houden. Foto Kostyantyn Chernichkin

Dat Oekraïne in 1994 afstand deed van al zijn strategische nucleaire wapens – officieel 176 langeafstandsraketten en 1240 kernkoppen – paste in de tijdsgeest van ‘het einde van de geschiedenis’. De val van de Sovjet-Unie en het einde van de Koude Oorlog gaven momentum aan de beweging van ontwapening en non-proliferatie. Het nieuwe land Oekraïne, dat zich in 1991 onafhankelijk had verklaard, moest zich vooral niet tot eigenstandige kernmacht ontwikkelen, vonden de andere nucleaire machten. Met de ramp van de kerncentrale Tsjernobyl (1986) vers in het geheugen werd de jonge staat bovendien niet vertrouwd met het gecompliceerde technische onderhoud van de wapens. „Ze zagen ons als een wild beest met een te groot wapen”, aldus Ksenzov.

Oekraïense leiders beseften dat het miljarden zou vergen om hun arsenaal los van Rusland in stand te houden en hadden in de economisch zware tijden andere prioriteiten. In de vechtscheiding wilde dat land de kernwapens terug uit de gezamenlijke Sovjet-boedel. De Russen betaalden voor het overnemen van de nucleaire wapens, onder meer in nucleaire brandstof voor kerncentrales. Ook de VS boden financiële steun. Maar Oekraïnes belangrijkste zorg, de eigen veiligheid, werd in de afspraken in het zogeheten ‘Boedapest Memorandum’ onvoldoende vastgelegd, zo is in 2014 en opnieuw in 2022 pijnlijk duidelijk geworden.

De belofte van Rusland, de VS en het VK dat „de onafhankelijkheid, soevereiniteit en bestaande grenzen” van Oekraïne gerespecteerd zouden worden, is niets waard gebleken. Net zomin als de toezegging dat deze landen geen „dreiging of geweld” zouden gebruiken tegen Oekraïne. Zelensky’s recente tirade tegen de Verenigde Naties is beter te begrijpen door de eveneens betekenisloze clausule dat de VS, het VK en Rusland zich committeerden aan het „onmiddellijk inschakelen van de VN Veiligheidsraad om te hulp te schieten” zodra Oekraïne „het slachtoffer zou worden van een aanval”.

In het Museum van de Strategische Rakettenmacht weet Viktor Ksenzov zeker dat een Oekraïne mét kernwapens geen prooi voor Rusland was geweest. Niet omdat de langeafstandsraketten in deze oorlog inzetbaar waren geweest – Moskou was er niet mee te raken – maar vanwege de afschrikwekkende werking. Hij is ook overtuigd dat hij en zijn collega’s het technisch voor elkaar hadden gekregen om de wapens zelf te onderhouden, testen en ontwikkelen, zegt hij terwijl hij in een open veld een 34 meter lange, donkergrijze raket laat zien, die buiten in het gras staat tussen roestende Sovjet-helikopters en een allegaartje voertuigen met enkele lekke banden. Maar hij is realistisch over de economische redenen – „maffia en corruptie” – waarom Oekraïne in de jaren negentig geen andere keus had. Nog niet zolang geleden leidde hij een Poolse toerist rond. „Die vroeg: hoe kan het dat jullie zo’n geweldige kernmacht waren en nu zo’n zwakke staat”, vertelt Ksenzov, met enige ergernis. „Ik legde hem uit dat we in de Sovjet-Unie geweldige nucleaire technologie hadden, maar we hadden niet te eten.”

„Het zou beter zijn als álle kernwapens ter wereld werden geliquideerd", zegt Ksenzov. Foto Kostyantyn Chernichkin

Verticale onderzeeër

Ksenzov is in Siberië geboren omdat zijn Oekraïense ouders daar tijdens de hongersnood in de jaren dertig naar toe waren gedeporteerd. Voor een jongen zoals hij, die uitblonk in wiskunde, was de militaire academie in Rostov een logische keuze. Daarna kon hij terug naar Oekraïne voor een prestigieuze baan, al mocht hij het er zelfs met zijn vrouw niet over hebben. „Ik zei dat ik bij de artillerie zat. Mensen in de omgeving werd wijsgemaakt dat hier een meteorologisch instituut zat.”

Nog steeds zijn hij en elf overgebleven collega’s in dienst van Defensie. Zij verblijven in ploegendiensten dag en nacht op het terrein, alsof het museum nog militaire waarde heeft. Ze slapen niet meer in de stapelbedden twaalf verdiepingen onder de grond. Diep in de „verticale onderzeëer onder de steppe” zouden de militairen in het geval van een kernoorlog 45 dagen moeten kunnen overleven, maar hun koffertjes met schone kleren en blikvoer liggen nu in een vitrine, onder portretten van generaals die hier ooit de dienst uitmaakten.

Ksenzovs onbegrip zit ’m niet in dát Oekraïne zijn dierbare wapens opgaf, maar in de voorwaarden: „Wij zijn bedrogen”, zegt hij. „Het zou beter zijn als álle kernwapens ter wereld werden geliquideerd. Dit is een defensief wapen. Alleen een totale gek zou het inzetten”, zegt hij, zonder te willen bevestigen dat hij daarmee naar Vladimir Poetin verwijst. De angst bestaat dat de Russische president kleinere, tactische kernwapens zal inzetten in Oekraïne. Ksenzov: „Een kernoorlog kent alleen maar verliezers.”

Memorandum van Boedapest In het Memorandum van Boedapest (1994) beloofden Rusland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in ruil voor Oekraïnes kernwapens: De onafhankelijkheid en soevereiniteit binnen de bestaande grenzen van Oekraïne te eerbiedigen;

binnen de bestaande grenzen van Oekraïne te eerbiedigen; Zich te onthouden van het bedreigen van of wapens te gebruiken tegen de territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid anders dan uit zelfverdediging of in lijn met de Verenigde Naties;

van of wapens te gebruiken tegen de territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid anders dan uit zelfverdediging of in lijn met de Verenigde Naties; Zich te onthouden van economische dwang om de soevereine rechten van Oekraïne ondergeschikt te maken aan het eigen belang;

om de soevereine rechten van Oekraïne ondergeschikt te maken aan het eigen belang; Onmiddellijk de VN Veiligheidsraad in te schakelen om Oekraïne bijstand te verlenen als het slachtoffer wordt van agressie of een nucleaire dreiging;

om Oekraïne bijstand te verlenen als het slachtoffer wordt van agressie of een nucleaire dreiging; Geen nucleaire wapens te gebruiken tegen Oekraïne;

tegen Oekraïne; Met elkaar in gesprek te gaan op het moment dat deze verzekeringen geschonden worden. Deze toezeggingen waren ‘verzekeringen’ geen ‘garanties’: