Alles mag bij de virtuoze en aanstekelijke krachtpatserij van de Britse band black midi

Rock

black midi. Gehoord: 6/5, Tolhuistuin, Amsterdam

●●●●●

Oh ironie: Geordie Greep, de voorman van black midi - de band die evenveel schijt heeft aan hoofdletters als aan muzikale regels - loopt in een zwart-wit gestreepte scheidsrechtershirtje het podium op. Hij blaast streng op zijn fluitje en deelt rode kaarten uit aan opstandige bandleden, om vervolgens doodleuk zelf ieder gebod uit het Wetboek der Rockhistorie aan zijn laars te lappen. Dat is wat black midi doet: alle onverenigbare genres met elkaar versmelten.

De Londense band brak in 2018 door met de onuitspreekbare culthit ‘bmbmbm’, waarin Greep met een stem als een stripfiguur over welgeteld één akkoord steeds hysterischer „She moves with a purpose” stamelt, pruttelt en schreeuwt, terwijl de menselijke metronoom Morgan Simpson opzettelijk náást de maat mept én alle overgebleven samenhang door ontregelende herrie-explosies naar de gallemiezen wordt geblazen.

Toegegeven, op papier klinkt het als de keizer zonder kleren. Maar eenmaal omgezet in geluidsgolven resulteert het wel degelijk in geniale gekte in plaats van pretentieuze aanstellerij. Vrijdagavond ontpopt het vijftal zich tot een bende magiërs die de uitverkochte Tolhuistuin omtovert tot een feestende polkatent, bruine kroeg, rockarena, operahuis en dansclub ineen. Experimentele jazz wordt vermalen met math core, bigbandsymfonieën gaan op in steeds verspringende ADHD-maten en galmend gecroon ontspoort in avant garde-noise. Moeiteloos mengt black midi de nummers van het laatste album Cavalcade (2021) met Bach of Britney Spears. Alles mag, als het maar ontaardt in een extatische dansorgie.

De truc is dat al die virtuoze krachtpatserij ondergeschikt lijkt aan het aanstekelijke speelgenot en briljante improvisaties van de bandleden. Terwijl de dissonante toonladders uit zijn vingers flitsen, maakt Greep koddige moves alsof hij aan het bowlen, dweilen of schaatsen is. Als ze niet met elkaar schaduwboksen, omhelzen bassist Cameron Picton en saxofonist Kaidi Akinnibi elkaar om de tango te dansen – allemaal zonder één noot te missen.

Hoe lang en hard de Tolhuistuin ook schreeuwt om een toegift, de band en scheidsrechter laten zich niet meer zien. Verlenging is nergens voor nodig: black midi heeft allang gewonnen.

Lees ook: Black Midi: ‘We spelen graag in de pub’