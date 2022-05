Ajax is toch een stap dichter bij de 36ste landstitel

Als supporters echt alles voor hun club overhebben, dan zullen die van Ajax zondagmiddag nog vuriger hebben gehoopt op een overwinning van Feyenoord dan ervoor. Na het onbevredigende maar toch ook veerkrachtige optreden bij AZ (2-2) had Ajax nog alles in eigen hand, maar leek het zich nauwelijks nog een misstap te kunnen veroorloven in de strijd om de 36ste landstitel in de clubhistorie.

Met het gelijkspel kwam een einde aan Ajax’ reeks van zeven zeges in de competitie. Verbazing wekte dat niet. Als er één wedstrijd zou zijn waarin de koploper mogelijk punten kon morsen, dan was het wel bij AZ. Ajax won er de voorbije vijf seizoenen vaker niet dan wel.

Wie erin gelooft, had ook kunnen voorzien dat deze zondag niet de meest gunstige dag voor Ajax was voor een bezoek aan zo’n lastige tegenstander. Op 8 mei verloor Ajax in 2011 de bekerfinale van FC Twente, verspeelde het vijf jaar later de titel bij De Graafschap en ontglipte de club in 2019 een finaleplaats in de Champions League tegen Tottenham Hotspur.

Spectaculair duel

Ten opzichte van die wedstrijden, kwam Ajax in Alkmaar dus nog goed weg. Het was een spectaculair duel in het AFAS-stadion, met snel combinatiespel van beide kanten, met grote kansen over en weer. Was Ajax in de eerste helft nog dominant, na de pauze kantelde dat beeld en was AZ beter. De ploeg van trainer Pascal Jansen boog de 1-0 achterstand uit de eerste helt (doelpunt Brian Brobbey) om in een 2-1 voorsprong, door doelpunten van Evangelos Pavlidis en Haakon Evjen.

Er was op dat moment nog een kwartier te spelen. Ajax leek verslagen. Moegestreden, ingestort. Toch redde Edson Alvarez met een kopbal in de 86ste minuut nog een punt dat van groot belang kan zijn in de ontknoping van de titelstrijd. Verdediger Daley Blind: „Teleurstelling overheerst, maar dat neemt niet weg dat ik ook extreem blij met die 2-2 ben.” Ten Hag: „Onze veerkracht is te prijzen.” Waarna de trainer zei dat „Ajax het stuur in handen houdt”. Daarmee bedoelde Ten Hag dat zijn team nog altijd de beste papieren heeft om komende week de kampioensschaal te winnen.

Na de wedstrijd tegen AZ stond Ajax nog altijd dik bovenaan. Met een voorsprong van vijf punten op PSV, dat die achterstand wel tot twee punten kon verkleinen als het van Feyenoord zou winnen. Het was voor de Ajax-aanhang dus gunstig als de Rotterdamse rivaal een handje zou helpen.

„In de bus zal het wel aanstaan’’, zei Ten Hag op de vraag of hij de wedstrijd ging kijken. Op de weg terug naar Amsterdam zag hij vervolgens hoe PSV het duel in de Kuip al snel naar zich toetrok. Dankzij twee doelpunten van Cody Gakpo leidde PSV binnen een half uur met 0-2. Weggedoken in hun stoelen, zullen de spelers van Ajax op dat moment ongetwijfeld hebben gedacht dat ze geen steken meer konden laten vallen, zoals tegen AZ.

‘Doordekkingsfout’

Het gemak waarmee de Ajax-spelers elkaar in Alkmaar in de eerste helft tussen de linies aanspeelden, was in de tweede helft verdwenen . „Ik heb er in de rust op gehamerd dat de spelers elkaar opties moeten geven”, zei Ten Hag. „Dat deden we niet. AZ nam intussen ook meer risico.”

Dat risico loonde. Met name het tweede doelpunt van AZ had Ten Hag gestoord. In alle vrijheid kon Evjen van dichtbij inschieten. Volgens Ten Hag ging er een „doordekkingsfout” aan vooraf, van een speler wiens naam hij niet wilde noemen. „Degene om wie het gaat, weet het heel goed. Zoiets mag niet gebeuren.”

Het uitvallen van Brobbey hielp Ajax ook niet. De spits ging in de 70ste minuut gedwongen naar de kant, en werd vervangen door Mohamed Daramy. De Deense aanvaller heeft dit seizoen nauwelijks gespeeld en tegen AZ werd duidelijk waarom. Daramy liep zichzelf soms voorbij, haast struikelend over de bal als hij zijn tegenstander wilde opzoeken.

Omdat PSV uiteindelijk met 2-2 gelijkspeelde tegen Feyenoord, kan Ajax woensdag in de Arena kampioen worden als het van sc Heerenveen wint. PSV speelt thuis tegen NEC en staat niets anders te doen dan winnen.