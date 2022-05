‘Verdachte schietpartij Alblasserdam stuurde RTL Boulevard mail over mentale problemen’

De verdachte van de schietpartij op de zorgboerderij in Alblasserdam heeft voor zijn vermeende daad een mail gestuurd aan televisieprogramma RTL Boulevard. Dat meldt RTL Nieuws zaterdagavond. Het zou gaan om de 38-jarige John S., die in een mail aan de redactie zou hebben geschreven dat hij al een tijd kampte met psychische problemen, dat hij daarvoor niet goed werd geholpen en dat hij handelde uit „pure wanhoop en radeloosheid”. Ook bekende S. in de brief een andere moord, namelijk van een man van 60 uit Vlissingen.

Hij zou de mail volgens Boulevard enkele minuten voor de schietpartij, die vrijdagochtend omstreeks 11.00 uur plaatsvond en waarbij twee mensen om het leven kwamen, hebben gestuurd. De schietpartij werd in de brief niet aangekondigd. Wel schrijft S. volgens RTL over de frustraties en haat die hij voelde, en over zijn pogingen zich op te laten nemen in een kliniek. „Vijf jaar vertel ik huisartsen en GGZ over mijn obsessie om een vuurwapen aan te schaffen. Ik ben hiervoor in andere landen wezen zoeken maar heb nooit een stap durven zetten. Tot een paar weken geleden.”

Bij de mail zou S. ook een aantal foto’s van een gedood slachtoffer van een andere schietpartij hebben geplaatst: een 60-jarige winkelier uit Vlissingen. Deze man werd woensdag dood aangetroffen in zijn eigen zaak. Volgens S. was hij een willekeurig slachtoffer. Ze zouden elkaar hebben ontmoet via een chatroom en S. bracht hem naar eigen zeggen onder meer om het leven om zijn wapen te testen.

Bij de schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam op vrijdagochtend kwamen een vrouw van 34 en een meisje van 16 om het leven en raakten twee anderen zwaargewond. Op het moment van de schietpartij was volgens de politie „een twintigtal” mensen aanwezig, zoals cliënten en begeleiders. De dader wist te ontkomen, maar enige tijd na het incident wist de politie iemand op te pakken.

